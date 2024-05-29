Активный отдых в Краснодаре

Найдено 9 туров в категории «Активный отдых» в Краснодаре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000 за человека
Неделя на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500 за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
12 июня в 06:00
10 июля в 08:00
19 000 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
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    и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание.

  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
  • Р
    Рассыпчук
    7 ноября 2023
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны питанием, ну и естественно непосредственно теплыми источниками. Дни были насыщенными, не скучали. Природа обалденная.
    Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны
  • С
    Светлана
    16 октября 2023
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    В Адыгее были впервые. Все очень понравилось, горные пейзажи, познавательные экскурсии, вкусная еда, великолепные термальные источники.
  • И
    Игорь
    23 июля 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
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    у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!

    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с
  • М
    Михаил
    19 сентября 2022
    Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
    Мне очень понравилась экскурсия- поход и сопровождение гида- Дениса! Внимательный, заботливый, отзывчивый человек. Только лучше впечатления и воспоминания, несмотря на трудности подъёма- спуска и прохладные ночи. Хорошая организация и профессионализм. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Активный отдых" можно забронировать 9 авторских туров от 14 000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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