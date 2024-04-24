читать дальше интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много