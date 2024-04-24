Романтические экскурсии по Краснодару

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Краснодаре, цены от 3 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 2 чел.
Магия Гуамского ущелья
На машине
скидка
5%
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Магия Гуамского ущелья
Провести целый день в самом красивом месте Краснодарского края, созданном самой природой
Начало: У Драмтеатра
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
40003 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
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    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
    Спасибо огромное организаторам за такое увлекательное мероприятие! Дарили на 20 летие девушке и её парню! Очень понравилось! Если хотите удивить, то выбирайте даже не думая!!!!
    Спасибо огромное организаторам за такое увлекательное мероприятие! Дарили на 20 летие девушке и её парню! Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
  2. Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
  3. Магия Гуамского ущелья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Лаго-Наки
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Парк Краснодар
  9. Городской сад
  10. Майкоп
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 9 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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