5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Магия Гуамского ущелья
Провести целый день в самом красивом месте Краснодарского края, созданном самой природой
Начало: У Драмтеатра
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
40003 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ЕЕлена7 мая 2023Спасибо огромное организаторам за такое увлекательное мероприятие! Дарили на 20 летие девушке и её парню! Очень понравилось! Если хотите удивить, то выбирайте даже не думая!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Романтические»
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