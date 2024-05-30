1 чел.
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Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 мая 2024Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ММария20 мая 2024Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
- ООльга19 мая 2024Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
- ТТатьяна10 мая 2024Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
- ИИгорь28 апреля 2024Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
- ММария27 апреля 2024Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
- ССергей23 апреля 2024И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
- ООльга22 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Активности»
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