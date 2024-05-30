Активности – экскурсии в Краснодаре

Найдено 13 экскурсий в категории «Активности» в Краснодаре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900 за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500 за всё до 8 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 2 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
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    хорошую погоду не до них было бы. О золотой кладовой даже и не знали. Понравился Майкоп. Обязательно нужно в него заезжать. Теперь приедем за природой. И закажем ещё экскурсию. Спасибо.

  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
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    даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)

    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
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    наинтереснейший музей), в частном маленьком музее «Беловодье» (который включает в себя как коллекцию аммонитов, которым более 3000 лет, так и предметы Великой Отечественной войны), посетили смотровые площадки на плато, и каньоне. Очень интересно рассказывает, поездка пролетела как один миг! Я в восторге!

    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
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    места схода лавины - очень душевно! Затем небольшой поход в горы на Орлиную полочку. Если бы не постоянная моральная поддержка Батыра, мы могли бы и не достичь конечной цели:) Дошли, полюбовались прекрасными горными панорамами… Рекомендую всем любителям природы эту экскурсию!

  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
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    мы были втроем -Подруга, моя дочь(6 лет) и я. Ольга услышала все пожелания и максимально облегчила повествование(учитывая возраст дочки). Безусловно, наличие заданий квеста, делают прогулку по парку не только познавательной, но и азартной))). Ольга-прекрасный рассказчик, знающий и любящий свое дело! Мы получили огромное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Активности»

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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
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