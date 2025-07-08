Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
Увидеть невероятный синтез искусства, архитектуры и экзотической флоры
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
13 дек в 09:00
15 дек в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Познакомиться с прошлым города в интерактивном формате - с загадками и головоломками
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по созданию бижутерии
Приглашаем на мастер-класс по созданию бижутерии в Краснодаре. Узнайте о трендах, техниках и создайте свои уникальные украшения
Начало: В центре Краснодара
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по керамике на свободную тему (в Краснодаре)
Попробовать себя в новом, почувствовать внутреннюю опору и уйти с тёплым воспоминанием
Начало: В районе гипермаркета «Магнит Экстра»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 3500 ₽ за человека
