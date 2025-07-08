читать дальше

словам, уходить не хотели! 😊



Особенно трогательно, что бабушка сначала сомневалась ("Куда мне…"), а вернулась уже сияющая, с потрясающими украшениями и вдохновением!

От проведённого времени в приятной компании светиться и гордиться за свою работу. Очень ценно! 🙏🏻🤍



Обе в один голос хвалят уютную атмосферу кафе и вас как мастера – внимательного, терпеливого и приятного. Вы подарили им не просто украшения, а море позитива и незабываемые впечатления!



Еще раз огромное спасибо за ваш талант, тепло и труд! 🌟