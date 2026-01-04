Что вас ждет Я познакомлю Вас с историей переселения казаков и строительства города, когда-то именовавшегося Екатеринодаром, расскажу о выдающихся горожанах и их судьбах, поведаю несколько городских легенд. Мы прогуляемся по центральной улице города, почувствуем дух старинных особняков и обаяние современных объектов, познакомимся с памятником императрицы Екатерины II и Войсковым Собором Александра Невского, а также их непростой судьбой. Полюбуемся на особняк кабардинского князя и очаровательный Дом со львами, послушаем стихи Маяковского возле памятника Гуляющим собачкам, увидим величественное здание Администрации Краснодарского края и памятник Кубанскому казачеству, пройдемся по Соборной площади и погрузимся в эпоху купечества и времена Гражданской войны. Мы поговорим о сегодняшней жизни Кубани и ее столицы — Краснодара, местном климате, особенностях жизни на юге России и современном казачестве. Обязательно поделюсь личным опытом и впечатлениями человека, родившегося и выросшего в этом прекрасном городе. Дам совет, где приобрести памятные сувениры или местные деликатесы, какие музеи или выставки стоит посетить, в каком ресторане можно отведать кубанские блюда и в какой клуб или паб стоит заглянуть после заката… Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.