Экскурсия по Краснодару - это возможность узнать о жизни на Кубани, истории города и его выдающихся жителях.
Прогулка по центральной улице познакомит с памятниками Екатерины II и Александра Невского, а также
Прогулка по центральной улице познакомит с памятниками Екатерины II и Александра Невского, а также
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Краснодара
- 🏛️ Полюбоваться архитектурой
- 🎭 Погрузиться в культуру Кубани
- 🗣️ Послушать стихи Маяковского
- 🧭 Исследовать центральные улицы
- 👥 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Особняк кабардинского князя
- Дом со львами
- Памятник Екатерине II
- Войсковой Собор Александра Невского
- Памятник Гуляющим собачкам
- Администрация Краснодарского края
- Памятник Кубанскому казачеству
- Соборная площадь
Описание экскурсии
Что вас ждет Я познакомлю Вас с историей переселения казаков и строительства города, когда-то именовавшегося Екатеринодаром, расскажу о выдающихся горожанах и их судьбах, поведаю несколько городских легенд. Мы прогуляемся по центральной улице города, почувствуем дух старинных особняков и обаяние современных объектов, познакомимся с памятником императрицы Екатерины II и Войсковым Собором Александра Невского, а также их непростой судьбой. Полюбуемся на особняк кабардинского князя и очаровательный Дом со львами, послушаем стихи Маяковского возле памятника Гуляющим собачкам, увидим величественное здание Администрации Краснодарского края и памятник Кубанскому казачеству, пройдемся по Соборной площади и погрузимся в эпоху купечества и времена Гражданской войны. Мы поговорим о сегодняшней жизни Кубани и ее столицы — Краснодара, местном климате, особенностях жизни на юге России и современном казачестве. Обязательно поделюсь личным опытом и впечатлениями человека, родившегося и выросшего в этом прекрасном городе. Дам совет, где приобрести памятные сувениры или местные деликатесы, какие музеи или выставки стоит посетить, в каком ресторане можно отведать кубанские блюда и в какой клуб или паб стоит заглянуть после заката… Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные особняки
- Памятник императрицы Екатерины II
- Войсковой Собор Александра Невского
- Особняк кабардинского князя
- Дом со львами
- Памятник Гуляющим собачкам
- Здание Администрации Краснодарского края
- Памятник Кубанскому казачеству
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная 3
Завершение: Красная 55
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое Денису за очень интересный рассказ о прекрасном городе Краснодаре.
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а
Спасибо большое Денису за очень интересный рассказ о прекрасном городе Краснодаре.
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Е
Прошло несколько месяцев с момента проведения экскурсии, но не могу не поделиться отзывом о ней. Очень благодарна за экскурсию Денису, и с теплотой вспоминаю его рассказ о Краснодаре. Экскурсия очень
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С
Эрудированный, доброжелательный экскурсовод. Что важно: местный житель. Всё про Краснодар знает. Ответит на любой вопрос.
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И
До сих пор нахожусь под впечатлением от экскурсии. Мне она очень понравилась.
В ней были и интересные для меня исторические данные, и архитектурные акценты на уникальные чудом сохранившиеся здания, и внимание к интересным малым формам, и стремление показать что -то новое, что только-только появилось… Это было очень приятно. Есть ощущение, что ты гулял по городу с добрым другом.
Это классно!
В ней были и интересные для меня исторические данные, и архитектурные акценты на уникальные чудом сохранившиеся здания, и внимание к интересным малым формам, и стремление показать что -то новое, что только-только появилось… Это было очень приятно. Есть ощущение, что ты гулял по городу с добрым другом.
Это классно!
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О
Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом! Отличное повествование об истории города! Денис великолепный гид, глубоко изучивший то, о чем нам рассказывал! Рекомендую!
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