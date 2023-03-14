Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар

Мы поговорим о сегодняшней жизни Кубани и ее столицы Краснодара

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы поговорим о сегодняшней жизни Кубани и ее столицы Краснодара, местном климате, особенностях жизни на юге России и современном казачестве.

Полюбуемся на особняк кабардинского князя и очаровательный Дом со львами, послушаем стихи Маяковского возле памятника Гуляющим собачкам.
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Обзорная прогулка: здравствуй, Краснодар
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Старинные особняки
  • Памятник императрицы Екатерины II
  • Войсковой Собор Александра Невского
  • Особняк кабардинского князя
  • Дом со львами
  • Памятник Гуляющим собачкам
  • Здание Администрации Краснодарского края
  • Памятник Кубанскому казачеству
  • Соборная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Я познакомлю Вас с историей переселения казаков и строительства города, когда-то именовавшегося Екатеринодаром, расскажу о выдающихся горожанах и их судьбах, поведаю несколько городских легенд.
Мы прогуляемся по центральной улице города, почувствуем дух старинных особняков и обаяние современных объектов, познакомимся с памятником императрицы Екатерины II и Войсковым Собором Александра Невского, а также их непростой судьбой.
Полюбуемся на особняк кабардинского князя и очаровательный Дом со львами, послушаем стихи Маяковского возле памятника Гуляющим собачкам, увидим величественное здание Администрации Краснодарского края и памятник Кубанскому казачеству, пройдемся по Соборной площади и погрузимся в эпоху купечества и времена Гражданской войны.
Мы поговорим о сегодняшней жизни Кубани и ее столицы — Краснодара, местном климате, особенностях жизни на юге России и современном казачестве.
Обязательно поделюсь личным опытом и впечатлениями человека, родившегося и выросшего в этом прекрасном городе. Дам совет, где приобрести памятные сувениры или местные деликатесы, какие музеи или выставки стоит посетить, в каком ресторане можно отведать кубанские блюда и в какой клуб или паб стоит заглянуть после заката…

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная 3
Завершение: Красная 55
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Индивидуальные
Пешеходные
Обзорные

Похожие туры из Краснодара

Интересный Краснодар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
107 отзывов
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
19901 692 за человека
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
8 отзывов
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
у храма Александра Невского
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
4 000 за всё до 9 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
31 отзыв
Добро пожаловать в Краснодар
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
улица Красная, 3
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Краснодаре
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ