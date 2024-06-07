Музеи и искусство Краснодара

Найдено 14 экскурсий в категории «Музеи» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о краснодарских музеях, районах и улицах»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Краснодар - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
«Вы узнаете, как на Кубани появились казаки, откуда на фасаде местного музея надпись арабской вязью и кто изображен на памятнике Екатерине II»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 10 чел.
Краснодар без скуки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
83 отзыва
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
«Вы увидите знаменитые достопримечательности Краснодара: филармонию, художественный музей, памятник «Гуляющие собачки» и сквер имени Жукова»
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500 за всё до 5 чел.
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
«А еще вы увидите уникальный дом позапрошлого века и узнаете, кто и как превратил этот особняк из коммуналки в любопытный музей»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330 за человека
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
«арт-музей — помогу увидеть творческий замысел скульпторов, используя воображение»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Билеты в историко-археологический музей не включены в стоимость — 100 рублей с человека»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Краснодарская Аврора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
По центральной улице Краснодара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
«От городского сада пройдете большую часть центральной улицы, где рассмотрите Войсковый собор, здание Краевого собрания, памятник Екатерине Великой, родную базу Кубанского Казачьего хора, библиотеку Пушкина и художественный музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
«Вы увидите самые значимые постройки города: художественный музей имени Коваленко, «дом со львами», бывший Гранд-отель мадам Губкиной, Краснодарский дом книги, Общество взаимного кредита и памятник Кубанскому казачеству»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500 за всё до 8 чел.
Прогулка по парку Галицкого
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
  • В
    Вера
    14 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
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    с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Краснодар без скуки
    Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Музеи»

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  1. По парку Галицкого - в мини-группе
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  4. Краснодар без скуки
  5. По интересному Краснодару с ветерком
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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
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  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
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