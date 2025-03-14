Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека
Индивидуальная
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
25 апр в 18:00
26 апр в 08:00
3100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna14 марта 2025Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности
- ЕЕлена13 марта 2025Отличная экскурсия! Я первый раз была в Краснодаре, узнала много интересного, обошли все основные достопримечательности Краснодара. Гид Анна влюблена в свой город и с удовольствием делится этим с экскурсантами!!! Спасибо!!!
- ННаталья9 марта 2025Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже
- ТТатьяна14 февраля 2025Мы приехали в город Краснодар на пару дней. Вначале прогулялись сами по центральной части города, но, конечно, нам не хватало
- ССветлана6 января 202503.01.2025 запомнится надолго!"Автомобильная экскурсия по Краснодару с ветерком" с влюблённой в свой город экскурсоводом Анной подарила мне знакомство с чудесным
- ЕЕвгений24 июля 2023Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.
- KKanische20 апреля 2023Добрый день! Благодарю тактичного и мудрого гида Татьяну Сергеевну за очень интересную и красивую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Литературный музей Кубани»
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