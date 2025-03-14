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не просто визуального осмотра, а именно истории и краеведческих знаний! Таким визуальным осмотром не ограничиться все-таки. Обратились на этот сайт и откликнулась экскурсовод Анна. Кроме недостающих нам фактов краеведения и в целом увлекательного исторического экскурса, мы узнали много информации о зданиях, людях и событиях Краснодара по всему пути нашего путешествия. Видно, что Анна глубоко знает историю своего города и края, увлеченная и очень приятная в общении. Если признаться, то у меня было ощущение, что нахожусь на прогулке в дружеской компании с ней! Благодарим и желаем благополучия во всем! Отдельное "спасибо" нашему водителю! У Вас слаженная команда!