Эта тематическая экскурсия для тех, кто задается вопросом: «А как раньше жили люди?». Я расскажу о тех временах, когда город Краснодар назывался Екатеринодаром. На маршруте не будет обычных «нарядных» достопримечательностей, куда ходят туристы. Наоборот, я обращу ваше внимание на здания, которые мало кто замечает. А ещё мы заглянем внутрь пары «тайных» местечек, о которых знают не все местные жители.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Существует не только парадная и героическая история, но и самая обыденная, на которую мало кто обращает внимание. Мы перенесёмся в Екатеринодар начала 20 века, чтобы погрузиться в будни жителей. Вместе мы обсудим:

Чем они отличались от нас, а что осталось неизменным

Как выглядели улицы

Какие удивительные запреты действовали тогда

Как горожане развлекались и куда ходили за покупками

По пути увидим больницу, аптеку, рынок, магазины и другие заведения, с которыми обыватели имели дело каждый день. Вы сравните цены тогда и сейчас, заглянете внутрь нескольких старинных зданий и узнаете о профессиях, которых сейчас не существует. А увлекательные интерактивные задания помогут вам по-настоящему проникнуться повседневной жизнью той эпохи.

Организационные детали