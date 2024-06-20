Эта тематическая экскурсия для тех, кто задается вопросом: «А как раньше жили люди?». Я расскажу о тех временах, когда город Краснодар назывался Екатеринодаром. На маршруте не будет обычных «нарядных» достопримечательностей, куда ходят туристы. Наоборот, я обращу ваше внимание на здания, которые мало кто замечает. А ещё мы заглянем внутрь пары «тайных» местечек, о которых знают не все местные жители.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Существует не только парадная и героическая история, но и самая обыденная, на которую мало кто обращает внимание. Мы перенесёмся в Екатеринодар начала 20 века, чтобы погрузиться в будни жителей. Вместе мы обсудим:
- Чем они отличались от нас, а что осталось неизменным
- Как выглядели улицы
- Какие удивительные запреты действовали тогда
- Как горожане развлекались и куда ходили за покупками
По пути увидим больницу, аптеку, рынок, магазины и другие заведения, с которыми обыватели имели дело каждый день. Вы сравните цены тогда и сейчас, заглянете внутрь нескольких старинных зданий и узнаете о профессиях, которых сейчас не существует. А увлекательные интерактивные задания помогут вам по-настоящему проникнуться повседневной жизнью той эпохи.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Интересно будет детям начиная с 13–14 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красная, д. 122
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 790 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.Задать вопрос
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