Представьте себе экскурсию, где каждый поворот улицы открывает новую страницу из жизни женщин Краснодара прошлых веков.
Это не просто прогулка, это путешествие во времени, где вы узнаете, как жили, чем дышали
Это не просто прогулка, это путешествие во времени, где вы узнаете, как жили, чем дышали
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные женские истории
- 🏛 Интересные исторические места
- 👩🎓 Узнаете о женских профессиях прошлого
- 🎭 Интерактивный формат экскурсии
- 🎬 Истории, связанные с мировым кино
Что можно увидеть
- Водолечебница
- Бывшая женская гимназия
- Роддом
- Музыкальный театр
Описание экскурсии
Краснодар по-новому
Все точки нашего маршрута будут связаны исключительно с женщинами: водолечебница, бывшая женская гимназия, роддом, музыкальный театр и другие. Вы проникнетесь историями, наполненными удачами и трудом, неожиданными поворотами и трагедиями. А также в увлекательной интерактивной форме узнаете:
- Как пройти «кастинг» в сестры милосердия
- Какие профессии были недоступны женщине 120 лет назад
- Из-за какой роковой красавицы стрелялись два русских поэта
- Могла ли женщина быть мужчиной
- Кто из местных жительниц приложил руку к шедевру мирового кино
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте!
Были на экскурсии "Женские истории Краснодара". Очень понравилось мероприятие!
Ольга безумно интересный проводник и рассказчик, истории живые, подача активная и приятная, атмосфера уютная. Понравилось слушать истории, участвовать в диалогах, совместно строить догадки и отвечать на вопросы. Места также любопытные, даже местному жителю будет интересно слушать!
Большое спасибо Ольге за возможность провести время с друзьями так хорошо!
Были на экскурсии "Женские истории Краснодара". Очень понравилось мероприятие!
Ольга безумно интересный проводник и рассказчик, истории живые, подача активная и приятная, атмосфера уютная. Понравилось слушать истории, участвовать в диалогах, совместно строить догадки и отвечать на вопросы. Места также любопытные, даже местному жителю будет интересно слушать!
Большое спасибо Ольге за возможность провести время с друзьями так хорошо!
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