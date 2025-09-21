Красная улица в Краснодаре - это сердце города, где сосредоточены его главные достопримечательности. Прогулка по этому бульвару откроет перед вами историю и современность кубанской столицы.



Вы увидите главную городскую площадь, обелиск Кубанскому казачьему войску и бронзового «Гостя Краснодара». Легендарная Александровская арка и старейший храм города дополнят ваш маршрут. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте, что скрывает его прошлое и будущее

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по улице Красной - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В зимние месяцы, с ноября по март, вы сможете насладиться праздничной подсветкой и декором, создающими особую атмосферу. В любое время года прогулка будет интересной, но в холодные месяцы стоит одеться теплее.

