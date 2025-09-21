Красная улица в Краснодаре - это сердце города, где сосредоточены его главные достопримечательности. Прогулка по этому бульвару откроет перед вами историю и современность кубанской столицы.
Вы увидите главную городскую площадь, обелиск Кубанскому казачьему войску и бронзового «Гостя Краснодара». Легендарная Александровская арка и старейший храм города дополнят ваш маршрут. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте, что скрывает его прошлое и будущее
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Отличные места для фото
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌟 Узнайте секреты города
- 🎭 Культурное наследие
- 🚶♂️ Увлекательная прогулка
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки по улице Красной - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В зимние месяцы, с ноября по март, вы сможете насладиться праздничной подсветкой и декором, создающими особую атмосферу. В любое время года прогулка будет интересной, но в холодные месяцы стоит одеться теплее.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Главная городская площадь
- Обелиск Кубанскому казачьему войску
- Бронзовый ’Гость Краснодара’
- Александровская арка
- Старейший храм города
Описание экскурсии
Сердце и душа Краснодара — его главный бульвар. Вместе с окружающими кварталами его территория включена в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. А ещё здесь находится множество знаковых достопримечательностей, среди которых:
- Главная городская площадь — место притяжения для жителей и гостей Краснодара. Здесь находятся администрация города и академический театр драмы, светомузыкальные фонтаны, проходят праздничные мероприятия и парады
- Величественный обелиск Кубанскому казачьему войску — чугунные доски на его сторонах повествуют об истории казачества
- Бронзовый «Гость Краснодара» — достаточно молодой памятник, однако с ним связано несколько поверий и примет
- Легендарная Александровская арка, давшая название бульвару — её кованые козырьки, шатры, башенки напоминают элементы древнерусских теремов
Во время прогулки я покажу вам старейший храм города, открою несколько страниц из истории Первой мировой и Великой Отечественной войн. Вы увидите здание Краснодарского политехнического института, стадион «Динамо», архитектурно-скульптурный комплекс «Аврора». Узнаете, что сейчас находится на месте бывших заводов, а также какие перспективы есть у главного городского бульвара.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен взрослым и детям с 7 лет
- Обратите внимание, декор и подсветка Александровского бульвара предусмотрены только в зимний период
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 149 туристов
Меня зовут Людмила. Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса. Добро пожаловать!
Входит в следующие категории Краснодара
