Александровский бульвар – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский бульвар» в Краснодаре, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
На машине
45 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
Завтра в 13:00
16 дек в 09:00
от 6800 за всё до 2 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Завтра в 14:00
16 дек в 13:00
2500 за всё до 6 чел.
Прекрасная Красная: прогулка по главной улице Краснодара
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прекрасная Красная: прогулка по главной улице Краснодара
Исследовать современный пешеходный бульвар, здания и памятники в историческом центре
Завтра в 18:00
16 дек в 18:30
5400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Александровский бульвар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
  2. Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
  3. Прекрасная Красная: прогулка по главной улице Краснодара
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Парк Галицкого
  3. Улица Красная
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Парк Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Стадион Краснодар
  9. Городской сад
  10. Майкоп
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Александровский бульвар" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6800. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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