3.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
Завтра в 13:00
16 дек в 09:00
от 6800₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Завтра в 14:00
16 дек в 13:00
2500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прекрасная Красная: прогулка по главной улице Краснодара
Исследовать современный пешеходный бульвар, здания и памятники в историческом центре
Завтра в 18:00
16 дек в 18:30
5400₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина24 ноября 2024Марина провела отличную, познавательную экскурсию по Краснодару, и потрясающую по парку Галицкого. Очень интересно преподносит исторический материал, подробно рассказывает об
- ВВладимир19 ноября 2024Прекрасно организованная Мариной экскурсия! Очень благодарны!
- ММайя11 ноября 2024Очень интересно и грамотно рассказывает. Рекомендую и думаю обратимся к этому экскурсоводу вновь.
- ВВалентина18 июня 2024Всё очень понравилось, было интересно и познавательно. Единственное, лучше начинать маршрут в обратном порядке, с кинотеатра Аврора и дальше по бульвару.
- ДДарья6 июня 2024Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!
- ВВиктория16 мая 2024Прогулка очень понравилась. Лёгкий маршрут, много новой интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Александровский бульвар»
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