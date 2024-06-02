1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по улице Красной
Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки
Начало: На ул. Красной
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Краснодаре
Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена27 мая 2024Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ЕЕлена4 мая 2024Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
- ГГеннадий1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
- iirina30 апреля 2024Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Улица Красная»
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