🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 122 отзыва Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание) 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города Начало: На ул. Постовая 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 83 отзыва Краснодар без скуки Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста Начало: В Екатерининском сквере от 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Популярное предложение Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища Начало: В центре Краснодара 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва «Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Краснодарская Аврора Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники Начало: На Одесской улице в Краснодаре 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва По центральной улице Краснодара Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города Начало: У Екатерининского сквера от 9 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры Начало: в Екатерининском сквере 3 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 24 отзыва Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида Начало: На улице Красная 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Фотопрогулка по улице Красной Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки Начало: На ул. Красной 5 000 ₽ за всё до 4 чел.