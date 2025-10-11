Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Краснодаре, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Архитектурный Краснодар
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Краснодар
Погрузитесь в мир архитектурных стилей Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит гармонией
Начало: У здания Кубанского государственного медицинского ...
11 окт в 15:00
12 окт в 17:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Посетить один из лучших парков страны и узнать о нём интересные факты
Начало: У стадиона Краснодар
Расписание: в субботу в 12:00
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
800 ₽ за человека
Мелочи жизни Екатеринодара
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
Откройте для себя Краснодар с новой стороны! Погрузитесь в повседневную жизнь Екатеринодара начала 20 века и узнайте, как жили горожане в то время
Начало: На ул. Красная, д. 122
20 окт в 12:30
21 окт в 10:30
9000 ₽ за всё до 8 чел.

