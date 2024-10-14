Шоколадный мастер-класс в Краснодаре для детей

Узнать историю какао-бобов и создать свою первую шоколадную плитку
Приглашаем детей погрузиться в волшебный шоколадный мир! Они прикоснутся к увлекательной истории натурального шоколада и увидят настоящее оборудование для его производства. А также под нашим чутким руководством приготовят и украсят свою собственную шоколадную плитку.
5
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Краснодаре для детей
Шоколадный мастер-класс в Краснодаре для детей
Шоколадный мастер-класс в Краснодаре для детей

Описание мастер-класса

За 1,5 часа дети:

  • посетят шоколадный цех
  • узнают историю и географию произрастания какао-бобов
  • познакомятся с настоящим оборудованием для шоколада
  • раскроют технологические секреты производства шоколада
  • подробно изучат его главные ингредиенты
  • сделают собственную плитку шоколада и украсят её

Всё это под чутким руководством опытного шоколатье!

Организационные детали

  • Мастер-класс подходит для детей 6–13 лет
  • В стоимость всё включено
  • Мастер-класс для вас проведёт шоколатье из нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Юлия
14 окт 2024
Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️
Впечатления отличные, видно, что все предусмотрели до мелочей.
Подробно рассказали о шоколаде и как он появляется,
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исследовали цех по производству, где и мне было очень интересно! Детям давали попробовать поучаствовать в процессах приготовления, засыпали самостоятельно какао бобы в машину. И самый восторг для детей, где каждый сделал плитку шоколадка своими руками. В восторге остались оба ребенка 4 и 7 лет, однозначно рекомендую, сладкоежкам и кто на пп, как я, все ингредиенты были натуральные 👍🏻

Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️

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