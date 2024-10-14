Приглашаем детей погрузиться в волшебный шоколадный мир! Они прикоснутся к увлекательной истории натурального шоколада и увидят настоящее оборудование для его производства. А также под нашим чутким руководством приготовят и украсят свою собственную шоколадную плитку.
Описание мастер-класса
За 1,5 часа дети:
- посетят шоколадный цех
- узнают историю и географию произрастания какао-бобов
- познакомятся с настоящим оборудованием для шоколада
- раскроют технологические секреты производства шоколада
- подробно изучат его главные ингредиенты
- сделают собственную плитку шоколада и украсят её
Всё это под чутким руководством опытного шоколатье!
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для детей 6–13 лет
- В стоимость всё включено
- Мастер-класс для вас проведёт шоколатье из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Мы команда профессионалов, которая занимается организацией культурно-просветительских мероприятий для детей и подростков. Наша миссия — расширять кругозор и развивать интересы молодого поколения, предоставляя ему возможность познакомиться с удивительным миром ремёсел.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
14 окт 2024
Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️
Впечатления отличные, видно, что все предусмотрели до мелочей.
Подробно рассказали о шоколаде и как он появляется,
Впечатления отличные, видно, что все предусмотрели до мелочей.
Подробно рассказали о шоколаде и как он появляется,
Похожие экскурсии из Краснодара
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЗнакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
Расписание: в воскресенье в 10:00
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
700₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
6000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
1999₽ за человека