читать дальше исследовали цех по производству, где и мне было очень интересно! Детям давали попробовать поучаствовать в процессах приготовления, засыпали самостоятельно какао бобы в машину. И самый восторг для детей, где каждый сделал плитку шоколадка своими руками. В восторге остались оба ребенка 4 и 7 лет, однозначно рекомендую, сладкоежкам и кто на пп, как я, все ингредиенты были натуральные 👍🏻

Добрый день, хочу оставить отзыв с благодарностью за веселый и полезный выходной день с детьми ☺️Впечатления отличные, видно, что все предусмотрели до мелочей.Подробно рассказали о шоколаде и как он появляется,