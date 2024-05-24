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во главе интересного гида Алексея под зонтами, но с прекрасным настроем и настроением😅💃🏻. Взяв зонты и кофе с собой мы прошлись по нашей улице Коксной в поисках важным с’емочных мест. Гид Алексей - журналист с большим опытом работы и фундаментальными знаниями. 👍Подкупила его любознательность в нюансах фактов кинематографа нашего города и в целом. Закончили экскурсию, ни разу не устав😅, впереди нас ждало Рождество 🎄, от чего наше настроение только повышалось!! Девичник удался!! Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию, по средством которой, мы, местные жители, узнаем много нового и интересного про свой родной любимый город. 💕👍 Так держать!! 👍 Эксеурсия особенно будет интересна любителям кино, а также ученикам школ, начиная с 6 класса.