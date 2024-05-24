1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Групповая
Кинопоход в группе: Краснодар
Побывать на «съёмочных площадках» любимых фильмов в компании энтузиаста кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:00
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 мая 2024Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
- ММихаил5 апреля 2024Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
- ООльга29 марта 2024Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
- ННаталья25 февраля 2024Отличная экскурсия! Динамично, не скучно, прекрасный город, великолепный экскурсовод, интересные факты, то что вы не прочтете в книгах!
- ААнна18 января 2024Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на дождь, наша группа выдвинулась
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Уникальный опыт»
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