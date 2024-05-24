Уникальный опыт – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Краснодаре, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кинопоход: Краснодар
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7 000 за всё до 5 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
10 000 за всё до 8 чел.
Кинопоход в группе: Краснодар
Пешая
1.5 часа
Групповая
Кинопоход в группе: Краснодар
Побывать на «съёмочных площадках» любимых фильмов в компании энтузиаста кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:00
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
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    призыв к действию, шутки и разоблачения героев созданных картин, заснятых в Екатеринодаре. У нас остались необыкновенные впечатления от выступления Алексея Двоеглазова. Мы получили также яркие фотографии с демонстрацией достопримечательностей города Краснодара. Конечно могут возникнуть недостатки связанные с погодными условиями, но полученная информация компенсирует усталость и драматургию событий.

    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная
  • М
    Михаил
    5 апреля 2024
    Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
    Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
    Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Отличная экскурсия! Динамично, не скучно, прекрасный город, великолепный экскурсовод, интересные факты, то что вы не прочтете в книгах!
  • А
    Анна
    18 января 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на дождь, наша группа выдвинулась
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    во главе интересного гида Алексея под зонтами, но с прекрасным настроем и настроением😅💃🏻. Взяв зонты и кофе с собой мы прошлись по нашей улице Коксной в поисках важным с’емочных мест. Гид Алексей - журналист с большим опытом работы и фундаментальными знаниями. 👍Подкупила его любознательность в нюансах фактов кинематографа нашего города и в целом. Закончили экскурсию, ни разу не устав😅, впереди нас ждало Рождество 🎄, от чего наше настроение только повышалось!! Девичник удался!! Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию, по средством которой, мы, местные жители, узнаем много нового и интересного про свой родной любимый город. 💕👍 Так держать!! 👍 Эксеурсия особенно будет интересна любителям кино, а также ученикам школ, начиная с 6 класса.

    Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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