На кордоне «ГУЗЕРИПЛЬ» Кавказского государственного биосферного заповедника в июле 2019 года открылся новый экологический маршрут «ТРОПА ЛЕОПАРДА».

Церемония открытия прошла при участии главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и директора заповедника Сергея Шевелева. Идею поддержал и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. Это уникальное событие. Таких примеров в мире нет.

Новый образовательный маршрут посвящен виду семейства кошачьих — переднеазиатскому леопарду, реинтродукция которого реализуется в рамках государственной программы.

На маршруте можно увидеть логово леопарда, интерактивные станции и информационные аншлаги, рассказывающие об особенностях вида.

Вход на тропу леопарда украшает скульптура этого грациозного хищника. Пройдя пару километров по тропе, посетители в буквальном смысле побывают в среде обитания редкой кошки, познакомятся с особенностями жизни животного, его рационом и поведением.

Тропа леопарда — это несложный маршрут протяженностью около 2 км, проложенный по территории кордона Гузерипль в лесной зоне. Предгорья Кавказа — традиционный ареал обитания этого хищника. Тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам людям любой физической подготовки.