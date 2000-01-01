В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники

В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники

Что вы увидите 🤩

  • Гузерипль
  • Кавказский биосферный заповедник
На кордоне «ГУЗЕРИПЛЬ» Кавказского государственного биосферного заповедника в июле 2019 года открылся новый экологический маршрут «ТРОПА ЛЕОПАРДА».
Церемония открытия прошла при участии главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и директора заповедника Сергея Шевелева. Идею поддержал и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. Это уникальное событие. Таких примеров в мире нет.
Новый образовательный маршрут посвящен виду семейства кошачьих — переднеазиатскому леопарду, реинтродукция которого реализуется в рамках государственной программы.
На маршруте можно увидеть логово леопарда, интерактивные станции и информационные аншлаги, рассказывающие об особенностях вида.
Вход на тропу леопарда украшает скульптура этого грациозного хищника. Пройдя пару километров по тропе, посетители в буквальном смысле побывают в среде обитания редкой кошки, познакомятся с особенностями жизни животного, его рационом и поведением.
Тропа леопарда — это несложный маршрут протяженностью около 2 км, проложенный по территории кордона Гузерипль в лесной зоне. Предгорья Кавказа — традиционный ареал обитания этого хищника. Тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам людям любой физической подготовки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
взрослый (12+)
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • Входной билет в заповедник 300 руб. (дети с 7 до 14 лет - 200 руб. )
  • Веревочный парк от 500 руб. /чел.
Место начала и завершения
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
EOS-tour
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