Гранитный каньон. Ущелье из гранитного монолита, который в зависимости от погоды и времени года приобретает разные оттенки… розовый, персиковый, бежевый, серый, черный. Делаем красивые фото на смотровой площадке. Кавказский Биосферный заповедник. Он является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На территории заповедника вы увидите самый старый и высокий дольмен Адыгеи и местный Музей природы. Музей был открыт в 1956 году и с тех пор особо не изменился. Здесь можно узнать о флоре и фауне тех краёв, а также о вехах становления самого музея. Там можно увидеть впечатляющего размера чучело кавказского зубра, а также кабанов, волков, гербарии, фотографии. Встретите Вы и живых зверюшек, которые находятся в вольерах. На территории все предусмотрено для комфортного отдыха: есть беседки где можно организовать перекус, вдоль тропы стоят лавочки, где можно отдохнуть, можно испытать себя на веревочном парке. Для тех, кто проголодался, рядом с заповедником имеется небольшой рынок и кафе, где можно попробовать местную кухню. «Тропа леопарда». Это несложный маршрут, протяженностью около 2 км, проложенный по территории кордона в лесной зоне. Предгорья Кавказа - традиционный ареал обитания этого хищника. Тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам людям любой физической формы. Образовательный маршрут посвящен виду семейства кошачьих — переднеазиатскому леопарду, программа по реинтродукции которого реализуется в настоящее время. Пройдя пару километров по тропе, посетители в буквальном смысле побывают в среде обитания редкой кошки, увидят логово леопарда. Также гости могут просто отдохнуть, насладиться лесной прогулкой, прогуляться к водопаду или дойти до других объектов кордона Гузерипль. По задумке архитекторов, тропа леопарда станет “связующим звеном” для других туристических локаций: парка экстремальных развлечений и вольерного комплекса. Веревочный парк аттракционов. Это уникальный комплекс заданий - препятствий, состоящий из 5 маршрутов, разных по протяженности и сложности: Детский: 94,9 м. на высоте 1,5м; Семейный: 78,5м на высоте 3м; Веселый: 148,1 м. на высоте 3-5м; Экстремальный: 167,9м на высоте 3-6м; Троллейный: 534,1м на высоте 3-30м. Кишинские пороги. В Адыгее полно удивительных, неповторимых, просто зачаровывающих своей силой и мощью природных достопримечательностей. К ним относятся величественные Кишинские пороги, образованные рекой Белой в месте слияния ее с Кишей. Огромные потоки воды как бы наперебой устремляются в скальную теснину, демонстрируя огромную силу водной стихии. Важная информация:

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