🏛️ Исторические и культурные достопримечательности Майкопа
🌲 Прогулки по пихтово-буковым лесам
🦁 Возможность пройти по тропе Леопарда
🎫 Интерактивный музей Природы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Адыгеи - апрель, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по горам и лесам, а также для посещения музеев. Май, июнь и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя в это время возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение возможно, но следует учитывать холод и снег, что может усложнить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Дружбы
Соборная мечеть
Монумент «Навеки с Россией»
Национальный музей
Филармония
Казачий камень
Столетний мост
Золотой родник
Гранитное ущелье
Массив Трезубец
Дольмен
Музей Природы
Тропа Леопарда
Описание экскурсии
Майкоп и его живописные окрестности
Вы познакомитесь со столицей гостеприимной Адыгеи — милым и уютным Майкопом. Посетите площадь Дружбы, увидите Соборную мечеть, монумент «Навеки с Россией», здания Национального музея и Филармонии. Затем отправитесь в горы! Покорите Казачий камень, остановитесь у Столетнего моста и наберете студеной воды из Золотого родника. Пройдете по навесному мосту над горной рекой в Гранитном ущелье и увидите вершину массива Трезубец.
Гузерипль: горы, леса и экотропы
Мы отправимся в самый отдаленный поселок в горах Адыгеи — Гузерипль. Вы погуляете по пихтово-буковому лесу и отыщете таинственный дольмен, насчитывающий более 4 тысяч лет. Посетите интерактивный музей Природы и раскроете особенности флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника. А также по желанию пройдете по тропе Леопарда, созданной силами местных волонтеров.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Гузерипль находится на территории Кавказского заповедника. Билеты оплачиваются дополнительно — 300 руб. взрослые, 200 руб. дети 7-14 лет.
По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 133 туристов
Привет, я Максим: гид-проводник и экскурсовод, жизнь которого связана с туризмом, горами, городами и путешествиями. С 2003 года я организую туры в горы, потому что хочу, чтобы каждый человек увидел и ощутил подлинную красоту мира, в котором мы живём! Путешествия делают нашу жизнь по-настоящему богатой. Давайте наполним ее золотом осеннего леса, изумрудами весенних долин и бриллиантами горных водопадов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
В Краснодаре и Адыгее я была впервые. Моим гидом на индивидуальной экскурсии была Светлана. Основной целью был завладение Гузерипль, но по пути Светлана очень быстро внесла в маршрут мои пожелания. читать дальшеуменьшить
Взаимопонимание со Светланой абсолютное. Когда гид ориентирован на клиента, владеет материалом, а главное, влюблен в свою деятельность, все будет на 10+. Очень рекомендую гида. Имейте ввиду, что бронировать экскурсии со Светланой лучше за 3 месяца.
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И
Инна
Это была одна из самых лучших моих экскурсий! И пяти звезд за нее мало! Отлично! Супер! Фантастика! Браво Максим! Благодарю за море положитнльных эмоций! Мечтаю еще не один раз побывать на экскурсии вместе с вами!
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