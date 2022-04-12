Что вас ожидает

Майкоп и его живописные окрестности

Вы познакомитесь со столицей гостеприимной Адыгеи — милым и уютным Майкопом. Посетите площадь Дружбы, увидите Соборную мечеть, монумент «Навеки с Россией», здания Национального музея и Филармонии. Затем отправитесь в горы! Покорите Казачий камень, остановитесь у Столетнего моста и наберете студеной воды из Золотого родника. Пройдете по навесному мосту над горной рекой в Гранитном ущелье и увидите вершину массива Трезубец.

Гузерипль: горы, леса и экотропы

Мы отправимся в самый отдаленный поселок в горах Адыгеи — Гузерипль. Вы погуляете по пихтово-буковому лесу и отыщете таинственный дольмен, насчитывающий более 4 тысяч лет. Посетите интерактивный музей Природы и раскроете особенности флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника. А также по желанию пройдете по тропе Леопарда, созданной силами местных волонтеров.

Организационные детали