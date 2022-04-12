Из Краснодара - в заповедную Адыгею

Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника

Индивидуальная
Приглашаем вместе исследовать Адыгею! Она запомнится вам величественными горными хребтами, скалами, ущельями, изумрудными реками и заснеженными альпийскими вершинами.

Мы не дадим вам заскучать и поделимся историями, легендами и традициями этой удивительной республики.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Майкоп и его живописные окрестности

Вы познакомитесь со столицей гостеприимной Адыгеи — милым и уютным Майкопом. Посетите площадь Дружбы, увидите Соборную мечеть, монумент «Навеки с Россией», здания Национального музея и Филармонии. Затем отправитесь в горы! Покорите Казачий камень, остановитесь у Столетнего моста и наберете студеной воды из Золотого родника. Пройдете по навесному мосту над горной рекой в Гранитном ущелье и увидите вершину массива Трезубец.

Гузерипль: горы, леса и экотропы

Мы отправимся в самый отдаленный поселок в горах Адыгеи — Гузерипль. Вы погуляете по пихтово-буковому лесу и отыщете таинственный дольмен, насчитывающий более 4 тысяч лет. Посетите интерактивный музей Природы и раскроете особенности флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника. А также по желанию пройдете по тропе Леопарда, созданной силами местных волонтеров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Гузерипль находится на территории Кавказского заповедника. Билеты оплачиваются дополнительно — 300 руб. взрослые, 200 руб. дети 7-14 лет.
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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