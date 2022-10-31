В 2010 году на территории музейного комплекса «Михайловское укрепление» в селе Архипо-Осиповке Геленджикского района появился необычный музей. Он - визитная карточка и достопримечательность этого посёлка. А расположен в мельнице!

Начало музею послужила находка в речке Вулан, когда из неё выловили мельничный механизм жерновов. Эксперты определили, что он относится к ХIХ веку. Деревянные зубья оказались целыми. Механизм очистили от ила, наладили, и он заработал.

Жители Архипо-Осиповки быстро сообразили, что можно использовать этот старинный жернов, построить мельницу, сделать музей и таким образом привлечь к себе туристов и отдыхающих.

В музее можно узнать многое из истории хлебопечения и понаблюдать за старинными технологиями изготовления хлеба. Каждому посетителю предоставляется возможность смолоть муку, испечь из неё хлеб в русской печи и попробовать его.

Позже на базе музея хлеба решили сделать заодно и музей вина. В музее два зала. В нижнем находятся предметы землепашца: плуг, культиватор, окучник, бороны, серпы, косы, мотыги и другой инвентарь.

Особое почётное место занимает русская печь. На ней висит табличка: «Чтоб в зимний день сберечь священный благодатный жар, нам дан богами щедрый дар — из камня и из глины печь». Около неё стоят ухваты, кочерги, деревянная лопата, расположена кухонная утварь, которая помогает приготовить хлеб.