Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады

Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Вкусная экскурсия в музей «ХЛЕБА и ВИНА» + Тешебские водопады
Ближайшие даты:
4
ноя
27
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Тешебские водопады. «Семейство» Гебиусских водопадов растянулось на километр, из которых три больших и наиболее популярных. Наш маршрут под силу туристам в любой физической форме, он оборудован крепкими поручнями, мостками и лестницами. Идём по красивому лесу, по протоптанной тропе, с небольшим набором высоты. Посещаем три водопада: Первый водопад-" Шнурок" - высотой 17метров. Он имеет узкий, скрученный водосток, за что и получил своё название. Вода переливается на солнце золотыми и серебряными брызгами. По лестнице можно легко подняться на его вершину. Второй водопад -"Грот"- высотой 6 метров. Из широкой скалы, с небольшими пещерами, вытекают ручейки, сливаясь воедино в большую, каменную чашу. Третий водопад -"Пасть дьявола"- самый высокий, около 20 метров. Он назван так, потому что выливается между двух плит известняка, издавая такой шум, что полностью оправдывает своё название. Можно по лесенке спуститься на дно ущелья, где каждый будет поражён сказочной красотой этих мест. А дальше вас будет ждать Дерево желаний «Игольное ушко», где сбываются все загаданные мечты. Получив массу положительной энергии, переезжаем в Архипо-Осиповку.
  • Архипо-Осиповка — небольшой курортный поселок, входящий в состав Геленджика. Расположен в 50 км от города, на берегу Черного моря, между реками Вулан и Тешебс. В старые времена здесь располагался адыгейский аул, а теперь это излюбленное место для комфортного отдыха. Сочетание горных и морских пейзажей, наличие двух рек, проложивших в этих краях свой путь – мечта любого туриста. Такими сказочными природными дарами наделен мини-курорт Архипо-Осиповка. Музей хлеба и вина – отличное местечко для культурного отдыха, где нетрудно получить интересную и весьма познавательную информацию об истории этих продуктов, которые ценились человечеством испокон веков.
  • Музей «Хлеба и вина» включает действующую ветряную мельницу с уникальным поставом жерновов конца XIX в., экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба, знакомство с процессом выпечки хлеба в старорусской печи и бытом народов в царской России. Здесь каждый сможет себя почувствовать мельником, пекарем, дегустатором хлеба, испеченного по старинным русским рецептам. Вначале экскурсанты направляются в мельницу. Оказавшись внутри, они с неподдельной радостью и удивлением рассматривают все ее громаднейшие механизмы и детали. Работники предлагают собственными руками смолоть зерно на ручном жернове, попутно рассказывая, что раньше на Руси это было исключительно женское занятие. Посетителям под чутким руководством опытного пекаря предлагают попробовать изготовить мучные изделия разнообразной формы самостоятельно, следуя старинному рецепту. Выпекаются же они в аутентичной русской печи, растопленной на дровах. Тщательно обследовав основной объект, путешественники перемещаются в амбар. На входе их встречают колоритные кубанские персонажи – казак с казачкой. Здесь же представлены предметы быта и интерьера русской избы XIX века, где вы увидите старинные утюги, самовары, сундуки для приданного, кухонную утварь и много другого. Дальше туристы не спеша переходят в винный зал, где знакомятся с историческими фактами виноделия на землях Краснодарского края. Венчает экскурсию дегустация различных сортов вин и хлебобулочных изделий. Тут же предложат отведать чай, заваренный в старинном самоваре. Вот так очень душевно прогулка подходит к своему завершению.
  • Расположенный рядом с музеем «Хлеба и вина» знаменитый историко-этнографический музей, посвящен подвигу рядового Архипа Осипова и рассказывает об обороне «Михайловского укрепления» в период Кавказской войны.
  • Кафе «Старая мельница» На территории музея расположено кафе, где гости могут отведать блюда русской и кавказской кухни и насладиться кубанскими винами. Приятные впечатления произведет и оформление интерьера кафе, стилизованного под времена царской России.
  • «Музей космонавтики» — место, где сбываются мечты и грезы о бескрайнем космосе! Вы сможете погрузиться в атмосферу невероятных достижений науки и техники, узнаете об удивительном покорении человеком просторов Вселенной. Здесь оживает история отечественной космонавтики, начиная с первого полета и до наших дней. В музее насчитывается более тысячи экспонатов в том числе и из Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Выбор места неслучаен, в популярном сегодня курорте с. Архипо-Осиповка проходят после полётную реабилитацию космонавты.
  • Набережная Архипо-Осиповки, которую также именуют Приморским бульваром, — главное место для прогулок на курорте. Набережная протянулась вдоль песчано-галечного пляжа — от устья реки Тишебс до берега реки Вулан. От пляжа набережную отделяют белого цвета балясины с широкими перилами. В едином стиле с балясинами — белоснежная беседка, расположенная у центрального входа. Протяженность набережной Архипо-Осиповки — 700 метров, ширина прогулочной зоны — 45 метров.
  • Здесь гармонично сочетаются здание гостиничного комплекса с церковью Андрея Первозванного. В центральной части пешеходной зоны располагаются цветочные клумбы. У клумб расположены каменные и кованные скамейки
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Описание

В 2010 году на территории музейного комплекса «Михайловское укрепление» в селе Архипо-Осиповке Геленджикского района появился необычный музей. Он - визитная карточка и достопримечательность этого посёлка. А расположен в мельнице!
Начало музею послужила находка в речке Вулан, когда из неё выловили мельничный механизм жерновов. Эксперты определили, что он относится к ХIХ веку. Деревянные зубья оказались целыми. Механизм очистили от ила, наладили, и он заработал.
Жители Архипо-Осиповки быстро сообразили, что можно использовать этот старинный жернов, построить мельницу, сделать музей и таким образом привлечь к себе туристов и отдыхающих.
В музее можно узнать многое из истории хлебопечения и понаблюдать за старинными технологиями изготовления хлеба. Каждому посетителю предоставляется возможность смолоть муку, испечь из неё хлеб в русской печи и попробовать его.
Позже на базе музея хлеба решили сделать заодно и музей вина. В музее два зала. В нижнем находятся предметы землепашца: плуг, культиватор, окучник, бороны, серпы, косы, мотыги и другой инвентарь.
Особое почётное место занимает русская печь. На ней висит табличка: «Чтоб в зимний день сберечь священный благодатный жар, нам дан богами щедрый дар — из камня и из глины печь». Около неё стоят ухваты, кочерги, деревянная лопата, расположена кухонная утварь, которая помогает приготовить хлеб.

по выходным и праздничным дням

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет на водопады - 400 руб. дети 200 руб.
  • Музей «Хлеба и вина» - 450 руб. дети 350 руб.
  • Комплексный обед в кафе - 300 руб.
  • «Музей космонавтики» - 400 руб. дети – 300 руб
Место начала и завершения?
Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Полная оплата забронированной экскурсии (если вы не оплатили при бронировании) производится минимум за 24 часа до выезда.
  • Оплатить вы можете:
  • В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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