Экскурсия знакомит с историей кубанской земли, ее заповедной Таманью, которая является местом распространения античной цивилизации в России.
В далёком прошлом тут проходил знаменитый «Шёлковый путь», находились города Боспорского царства и древнерусская
В далёком прошлом тут проходил знаменитый «Шёлковый путь», находились города Боспорского царства и древнерусская
Описание экскурсии
Экскурсия знакомит с историей кубанской земли, ее заповедной Таманью, которая является местом распространения античной цивилизации в России. В далёком прошлом тут проходил знаменитый «Шёлковый путь», находились города Боспорского царства и древнерусская Тмутаракань, а в 1792 году высадились запорожские казаки. Тамань - уникальное место. Приехав на Таманский полуостров, можно увидеть сразу два моря. С севера полуостров омывается Азовским морем, а с юга Чёрным. Соединяются два моря в Керченском проливе в районе Крымского моста. А вот про «третье» море вам расскажет наш экскурсовод. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
по выходным и праздничным дням
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими казаками. Форма церкви отождествляет собой корабль, плывущий к Царству Небесному. Храм в разное время посещали: А.В. Суворов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, особым вниманием почтил храм Святитель Игнатий (Брянчанинов)
- Дом-музей М.Ю. Лермонтова с подворьем черноморского казака Федора Мысника. На высоком, обрывистом берегу стоят две хаты с белыми стенами и крытыми камышом крышами. Тщательно и с большой точностью воссозданное по описаниям и рассказам очевидцев, подворье дает представление о тех условиях, в которых жил Лермонтов, о казачьем быте XIX века. Во дворе возведены хозяйственные постройки: курятник, колодец, небольшая печь. На шестах растянуты рыбачьи сети, на берегу стоит лодка - такая же, как та, с которой Печорина пыталась сбросить его ундина. Со всех концов нашей страны сюда едут люди, желающие своими глазами увидеть то место, где происходили события знаменитого романа «Герой нашего времени»
- Археологический музей Тамани является одним из самых посещаемых мест на Кубани. Многообразие археологических находок открыло историю древних керкетов, скифов и киммерийцев. Официальные работы в поиске новых подземных городов начались в 30-х годах прошлого века. Обязательной частью экскурсии в Таманский археологический музей является посещение городища «Гермонасса-Тмутаракань». Старинных жилищ, бастионов в этом месте не найти, но можно посетить настоящие действующие археологические раскопки. Более 8000 экспонатов не перестают привлекать посетителей
- Экскурсия по Центру энологии "Шато Тамань": ознакомление с технологическими процессами и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища. Фото на самой высокой емкости. Мастер класс сомелье (дегустация) по ассортименту винодельни "Кубань-Вино". Дегустация 7 премиальных позиций в сопровождении легких закусок (плато локальных сыров, мясная нарезка холдинга Ариант, оливки)
- Центральный пляж Тамани омывается Таманским заливом в акватории Керченского пролива. Географически Таманский залив относится к Черному морю, но по своим характеристикам все же ближе к Азовскому. Здесь довольно мелко, вода у берега прогревается до комфортной температуры, уровень солености ниже. На территории пляжа есть все необходимое для отдыха: стационарные навесы от солнца, кабинки для переодевания, открытые пляжные душевые. Берег регулярно убирают коммунальные службы, поэтому здесь чисто, нет ни мусора, ни водорослей. Работает пост спасателей. В пунктах проката можно взять в аренду шезлонги. Вдоль пляжа есть торговый ряд, где можно найти все - от сувениров с символикой Тамани и Крымского моста, до надувных матрасов, купальников и солнцезащитных средств. Внимание любителей ярких фото, стилизованных интерьеров и местной кухни привлекает «Диканька» - гостиничный двор со столовой и рестораном, как иллюстрация к известному произведению Н.В. Гоголя. Есть на пляже и другие точки общепита, где продают холодные напитки, мороженое и быструю еду. Если любите фрукты, они тоже в изобилии продаются на лотках рядом с пляжем
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в музей Лермонтова - 340/260 руб. /nЭкскурсия по музею - 150 руб. /nВходной билет в Археологический музей - 340/260 руб. /nЭкскурсия по музею - 150 руб. /nЭкскурсия и дегустация в Шато-Тамань - 2500 руб/чел. (продолжительность: 1 час. 30 мин.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Завершение: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
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