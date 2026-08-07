Экскурсия знакомит с историей кубанской земли, ее заповедной Таманью, которая является местом распространения античной цивилизации в России. В далёком прошлом тут проходил знаменитый «Шёлковый путь», находились города Боспорского царства и древнерусская Тмутаракань, а в 1792 году высадились запорожские казаки. Тамань - уникальное место. Приехав на Таманский полуостров, можно увидеть сразу два моря. С севера полуостров омывается Азовским морем, а с юга Чёрным. Соединяются два моря в Керченском проливе в районе Крымского моста. А вот про «третье» море вам расскажет наш экскурсовод. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.