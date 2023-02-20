С расширенной версией тура можно ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-zimnij-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-99452
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, источник «Псыгупс»
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
- Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
- Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды — 50 метров, от Отдыха у реки — 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
- Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов.
- Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих и Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются дополнительно.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг.
При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты в объекты показа и конная прогулка оплачиваются дополнительно.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Но можно представить.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются дополнительно.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Горячий обед в уютном кафе "Высота 1512" у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
18:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются дополнительно.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|31000
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|31000
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|31000
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|31000
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|31000
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|31000
|Двухместный номер стандарт-мини
|31000
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|34300
|Двухместный номер улучшенный
|35900
|Двухместный номер комфорт
|37500
|Трехместный номер студия
|42300
|Четырехместный семейный номер
|33300
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|13000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|15000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|31000
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|32400
|Двухместный номер стандарт (мини)
|32400
|Трехместный номер стандарт
|32400
|Четырехместный номер стандарт
|32400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|27300
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|28400
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|5000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|29500
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|29500
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|29500
|Семейный номер с видом на горы
|29500
|Доплата за одноместное размещение
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Оснащение номеров при заселении:
- Полотенца
- Фен
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
- чайник в номере, либо куллер на этаже
- Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер г. Краснодар - пос. Каменномостский - г. Краснодар
- Проживание в гостевых домах в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 4 посещения)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодар и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 600 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. пещера Нежная - 300 руб. /чел. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг - от 1 500 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 700 руб. /чел
- Пещера Нежная - 300 руб. /чел
- Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Рафтинг - от 1 500 руб. /чел
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды). Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30. За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера: От Минеральных Вод 4,5 часа
От Краснодара 2,5 часа
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура)
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организовано питание?
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть
Сетевой магазин «Пятёрочка»
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Нужен ли халат для термальных источников?
Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.