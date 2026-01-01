Через горы к морю. Пеший тур из Адыгеи в Краснодарский край

Маршрут «Через горы к морю» — знаменитая «Тридцатка» был открыт в 1936 году. Когда-то считался самым посещаемым горным маршрутом не только в России, но и в мире. Это настоящий поход
с пересечением Главного Кавказского хребта. Маршрут практически полностью проходит по территории Государственного Кавказского заповедника.

Нетронутая природа, снежные шапки гор даже летом, высокие перевалы и горные тропы — всё это в сочетании с гарантированной безопасностью оставят неизгладимые впечатления на всю жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переход КПП Лаго-Наки - река Армянка

Встреча на ж/д вокзале г. Краснодар.

Переезд на КПП Лаго-Наки.

Получение пропусков в заповедник.

Обед-перекус.

Переход КПП Лаго-Наки — река Армянка (9 км).

Ужин.

Отдых.

2 день

Восхождение на Оштен

Подъём в 5:00.

Завтрак.

Берём с собой только самое необходимое и выдвигаемся на штурм горы Оштен (2804 метра).

Восхождение будет очень живописным — мы пройдём зону альпийских лугов и поднимемся на самую вершину горы.

Местами путь будет пролегать около скал и обрывов, по курумнику и снежникам.

Восхищаемся открывшейся панорамой.

Обед-перекус.

Возвращаемся в наш лагерь.

Ужин.

Отдых.

3 день

Переход река Армянка - перевал Гузерипль - перевал Армянский - тур. приют Фишт

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход река Армянка — перевал Гузерипль.

Обед-перекус.

Перевал Гузерипль — перевал Армянский — тур. приют Фишт (10 км).

Ужин.

Отдых.

На тур. приюте есть летний душ (бесплатно), баня (за отдельную плату), волейбольная площадка.

4 день

Прогулка (без рюкзаков) на Фишт-Оштеновский перевал

Завтрак.

Прогулка (без рюкзаков) на Фишт-Оштеновский перевал (2200 м).

По желанию группы, возможна прогулка к озеру Псенодах или к малому леднику горы Фишт.

Обед-перекус.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Отдых.

5 день

Переход тур. приют Фишт - перевал Белореченский - перевал Черкесский

Завтрак.

Переход тур. приют Фишт — перевал Белореченский — перевал Черкесский (9 км).

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Отдых.

6 день

Перевал Черкесский - Весёлый спуск - тур приют Бабук-аул

Завтрак.

Перевал Черкесский — Весёлый спуск — тур приют Бабук-аул (16 км).

Обед.

Отдых, подвижные игры (есть волейбольная площадка).

В тур. приюте есть душ.

Ужин.

7 день

Переезд приют Бабук-аул - Солох-аул. Отъезд

Завтрак.

Переезд приют Бабук-аул — Солох-аул на внедорожном транспорте (18 км).

Переезд в Дагомыс.

Окончание программы.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 32 500 руб.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей
Палатка
Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутренний транспорт от города Краснодар до посёлка Дагомыс
  • 3-разовое питание на активной части маршрута, готовят инструкторы
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата посещения Кавказского заповедника
  • Переезд внедорожным транспортом из Бабук-Аула в Солох-Аул
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно из Дагомыса (Сочи)
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам(мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Дневная температура в горах примерно +15(пасмурно), +20 и более в солнечный день. Ночи холодные. В лесной зоне, по мере приближения к морю, может быть жарко.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены. Восхождение на Оштен возможно только в хорошую погоду.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

