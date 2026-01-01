Программа тура по дням
Прибытие. Переход КПП Лаго-Наки - река Армянка
Встреча на ж/д вокзале г. Краснодар.
Переезд на КПП Лаго-Наки.
Получение пропусков в заповедник.
Обед-перекус.
Переход КПП Лаго-Наки — река Армянка (9 км).
Ужин.
Отдых.
Восхождение на Оштен
Подъём в 5:00.
Завтрак.
Берём с собой только самое необходимое и выдвигаемся на штурм горы Оштен (2804 метра).
Восхождение будет очень живописным — мы пройдём зону альпийских лугов и поднимемся на самую вершину горы.
Местами путь будет пролегать около скал и обрывов, по курумнику и снежникам.
Восхищаемся открывшейся панорамой.
Обед-перекус.
Возвращаемся в наш лагерь.
Ужин.
Отдых.
Переход река Армянка - перевал Гузерипль - перевал Армянский - тур. приют Фишт
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход река Армянка — перевал Гузерипль.
Обед-перекус.
Перевал Гузерипль — перевал Армянский — тур. приют Фишт (10 км).
Ужин.
Отдых.
На тур. приюте есть летний душ (бесплатно), баня (за отдельную плату), волейбольная площадка.
Прогулка (без рюкзаков) на Фишт-Оштеновский перевал
Завтрак.
Прогулка (без рюкзаков) на Фишт-Оштеновский перевал (2200 м).
По желанию группы, возможна прогулка к озеру Псенодах или к малому леднику горы Фишт.
Обед-перекус.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Отдых.
Переход тур. приют Фишт - перевал Белореченский - перевал Черкесский
Завтрак.
Переход тур. приют Фишт — перевал Белореченский — перевал Черкесский (9 км).
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Отдых.
Перевал Черкесский - Весёлый спуск - тур приют Бабук-аул
Завтрак.
Перевал Черкесский — Весёлый спуск — тур приют Бабук-аул (16 км).
Обед.
Отдых, подвижные игры (есть волейбольная площадка).
В тур. приюте есть душ.
Ужин.
Переезд приют Бабук-аул - Солох-аул. Отъезд
Завтрак.
Переезд приют Бабук-аул — Солох-аул на внедорожном транспорте (18 км).
Переезд в Дагомыс.
Окончание программы.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 32 500 руб.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь внутренний транспорт от города Краснодар до посёлка Дагомыс
- 3-разовое питание на активной части маршрута, готовят инструкторы
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата посещения Кавказского заповедника
- Переезд внедорожным транспортом из Бабук-Аула в Солох-Аул
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно из Дагомыса (Сочи)
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам(мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.