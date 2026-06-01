1 день

Прибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация вин

Прибытие в Анапу.

С 10:00 до 11:00 сбор группы в отеле Family Club Atrium 3* (Анапа п. Витязево).

В 11:00Выезд на экскурсионную программу в винодельческий регион «Долина Лефкадия».

Долина Лефкадия славится своими бескрайними просторами и живописными холмами, щедро укрытыми виноградниками и платанами.

Здесь, среди величественных холмов, тенистых аллей платанов и неугасимых виноградных полей, словно по волшебству, воссоздана атмосфера умиротворения и покоя.

С первых шагов становится ясным, почему эту винодельню величают «русской Тосканой»: достаточно оглянуться, чтобы встретить виноградники и лавандовые поля, которые раскинулись вокруг.

Лефкадия была основана в Краснодарском крае в 2008 году, в сердце одноименного винодельческого региона, с целью создания эксклюзивных премиальных вин ограниченных тиражей. Так и началась история этого утонченного бренда.

Во время экскурсии вам предстоит посетить гравитационную винодельню и погрузиться в мир виноделия, насладившись великолепными видами долины. У нас будет возможность узнать о выдающемся наследии виноградарства и виноделия в уникальном музее.

В завершение нашей экскурсии нас ожидает дегустация лучших вин под чутким руководством профессионального сомелье. Погрузитесь в атмосферу виноградного края и откройте для себя вкус настоящей Лефкадии!

После тура в вашем распоряжении будет свободное время для прогулки, обеда или приобретения сувениров.

Возвращение в отель после 19:30.

Ужин «шведский стол».

С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160