Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация вин
Прибытие в Анапу.
С 10:00 до 11:00 сбор группы в отеле Family Club Atrium 3* (Анапа п. Витязево).
В 11:00Выезд на экскурсионную программу в винодельческий регион «Долина Лефкадия».
Долина Лефкадия славится своими бескрайними просторами и живописными холмами, щедро укрытыми виноградниками и платанами.
Здесь, среди величественных холмов, тенистых аллей платанов и неугасимых виноградных полей, словно по волшебству, воссоздана атмосфера умиротворения и покоя.
С первых шагов становится ясным, почему эту винодельню величают «русской Тосканой»: достаточно оглянуться, чтобы встретить виноградники и лавандовые поля, которые раскинулись вокруг.
Лефкадия была основана в Краснодарском крае в 2008 году, в сердце одноименного винодельческого региона, с целью создания эксклюзивных премиальных вин ограниченных тиражей. Так и началась история этого утонченного бренда.
Во время экскурсии вам предстоит посетить гравитационную винодельню и погрузиться в мир виноделия, насладившись великолепными видами долины. У нас будет возможность узнать о выдающемся наследии виноградарства и виноделия в уникальном музее.
В завершение нашей экскурсии нас ожидает дегустация лучших вин под чутким руководством профессионального сомелье. Погрузитесь в атмосферу виноградного края и откройте для себя вкус настоящей Лефкадии!
После тура в вашем распоряжении будет свободное время для прогулки, обеда или приобретения сувениров.
Возвращение в отель после 19:30.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Экскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережной
Завтрак «шведский стол».
Выезд на завод АПФ «Фанагория».
АПФ «Фанагория» входит в число крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства, начиная от производства саженцев и заканчивая выпуском готовой продукции.
Предприятие выпускает несколько видов алкогольных напитков: тихие, игристые, ликерные (десертные) вина, коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу), «ледяное вино» (Ice Wine. Сбор винограда специально проводится поздно, когда уже наступают заморозки).
На экскурсии мы увидим, как создаются и созревают одни из лучших российских вин, где происходит перегонка и выдержка виноградных дистиллятов.
Узнаем секреты фанагорийских виноделов и бондарей, побываем в крупнейшем винном погребе и продегустируем премиальные вина предприятия в современном дегустационном зале посреди винных бочек.
Далее мы посетим Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани.
На высоком обрывистом берегу стоят две хаты с белыми стенами и крытыми камышом крышами. Одна из них и есть лермонтовский домик.
Воссоздать подворье казака Федора Мысника, где останавливался поэт в 1837 году, возникла еще в 60-е годы ХХ века. На подворье под камышовыми крышами в белёных саманных хатах представлен быт казаков середины XIX в.
В одной из комнат воссоздана обстановка, которую видел поэт и которая была описана им в повести «Тамань».
Небольшой дворик огорожен булыжником, а внутри, все как полагается, курятник, колодец и небольшая печь, растянуты рыбачьи сети, на берегу стоит лодка — такая же, как та, с которой Печорина пыталась сбросить его ундина.
Обед в уютном кафе в стиле «прованс» с авторской изысканной кухней.
После обеда мы прогуляемся по живописной набережной Тамани, или как ее называли древние греки Гермонассы. Дизайн-проект «Берег трех морей» в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На набережной установлен светодинамический фонтан, арт-объект «Гермонасса» (двухмерная художественная инсталляция), оригинальные лавочки, амфитеатр и другие объекты.
Возвращение в отель после 18:00.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Посещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных трав
Завтрак «шведский стол».
Свободное время для отдыха в отеле, у бассейна или для неспешной прогулки по пляжу.
14:00 Выезд на экскурсию в винодельческий дом «Бюрнье».
История винодельческого дома «Бюрнье» началась в 1999 году, когда потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье и его супруга Марина отправились в первую ознакомительную поездку в Краснодарский край.
Рено Бюрнье посвятил себя производству исключительно терруарных вин. Он культивирует виноградники с ответственным отношением к окружающей среде, применяя биодинамические методы, отказывается от химических удобрений и заботится о возрождении старинных русских сортов винограда.
Почти вся работа на виноградниках, включая сбор урожая, выполняется вручную.
После экскурсии нас ожидает дегустация ароматных вин, сопровождаемая легкими закусками и сырами.
Далее нас ждет Дом ароматных трав — это гармоничное сочетание итальянского темперамента и французской элегантности, живописный уголок, где царит любовь к красоте и традициям.
Дом ароматных трав – это любовь к эфирно-масличным культурам и декоративным растениям, старинным вещам с историей, ретро-автомобилям, неспешной жизни на земле и неповторимому южному колориту.
Здесь мы останемся, для прогулки, красивых фотографий и конечно, для наслаждения атмосферой этого чудесного уголка, созданного заботливыми руками.
Возвращение в отель после 20:00.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Винодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризма
Завтрак «шведский стол»
Выезд на винодельню «Сухая гора».
Начало истории винодельни было положено в 2015 году. Именно тогда на основании проведенных анализов почвы, был выбран участок на горе Сухой, неподалеку от станицы Раевской.
Первый виноград был заложен в 2017 году, а к 2019 году была получена лицензия и винодельня пережила первое расширение. Сорта винограда: Совиньон Блан, Шираз/Сира, Шардоне, Каберне Совиньон.
На экскурсии мы узнаем о терруаре и виноградниках, пройдемся по цехам и складам, посмотрим небольшой фильм и конечно же продегустируем продукцию винодельни, 5 образцов тихих сухих вин «Терруарт» в сочетании с изысканно приготовленными виноградными улитками.
Выезд на экскурсию на эко-ферму «Улиточка».
«Улиточка» — это семейное предприятие, уютно расположенное в экологически чистом уголке Краснодарского края, неподалеку от ласковых волн Чёрного моря.
Ферма по разведению виноградной улитки была основана в 2018 году и стала первой в России, производя натуральный муцин, используемый в медицинских и косметических целях.
Секрет этого уникального продукта извлекается с помощью высокотехнологичного современного оборудования, при этом улитки остаются невредимыми и живыми.
Во время экскурсии у нас будет возможность погрузиться в удивительный мир улиток и муцина, узнать множество увлекательных фактов, насладиться дегустацией моллюсков в нежнейших профитролях с белым вином и, конечно же, протестировать волшебные свойства косметики.
В завершение программы мы отправимся в Центр энологического туризма Villa Aristov. Этот удивительный центр охватывает разнообразные интересы: энологию, пивоварение, гастрономический туризм, музыку и живопись, историю и современные тенденции.
Завершение программы после 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, в улучшенных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб. :
|Размещение в 2х-3х местных номерах
|1-местное размещение
|65 100
|71 000
Варианты проживания
Отель Family club Atrium
Family Club Atrium (в прошлом «Атриум») – семейный отель, расположенный в курортном поселке Витязево, на первой береговой линии, на тихой улице, рядом с оборудованным песчаным пляжем и аквапарком «Олимпия». Пешеходная зона «Паралия» находится в нескольких минутах пешей прогулки.
На территории оборудован бассейн с подогревом для взрослых и детей, игровая площадка.
Уютные номера выполнены в классическом стиле, все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Трансфер к рекомендуемым поездам
- Квалифицированный гид-сопровождающий
- Проживание в отеле Family club Atrium 3* (Витязево), в улучшенных номерах
- Питание: 3 завтрака1 обед3 ужина 6 дегустаций
- 3 завтрака
- 1 обед
- 3 ужина
- 6 дегустаций
- Тематическая анимационная программа
- 9 экскурсионных объектов: Винодельня "Долина Лефкадия" с дегустациейАПФ "Фанагория" с дегустациейВинодельческий дом "Бюрнье" с дегустациейВинодельня "Сухая гора" с дегустацией вина и улитокЦентр энологического туризма Villa Aristov с дегустациейЭко-ферма "Улиточка" с дегустациейДом ароматных травНабережная ТаманиДом-музей М.Ю. Лермонтова на Тамани
- Винодельня «Долина Лефкадия» с дегустацией
- АПФ «Фанагория» с дегустацией
- Винодельческий дом «Бюрнье» с дегустацией
- Винодельня «Сухая гора» с дегустацией вина и улиток
- Центр энологического туризма Villa Aristov с дегустацией
- Эко-ферма «Улиточка» с дегустацией
- Дом ароматных трав
- Набережная Тамани
- Дом-музей М.Ю. Лермонтова на Тамани
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Анапы и обратно
- Трансфер к рейсам, отличным от рекомендованных
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер, включенный в стоимость?
Трансфер организован к рекомендуемым поездам:
- 012 «Премиум» Москва Казанская → Анапа, отпр. в 10:50 – 21 ч. 15 мин. – 08:05;
- 011 «Премиум» Анапа — Москва Казанская, отпр. в 14:30 – 23 ч. – 13:30 (при условии доп. ночи под запрос);
- 151 Анапа — Москва Казанская, отпр. 17:15 – 26 ч. – 19:20.
Как самостоятельно добраться до места начала тура?
Самостоятельно добраться можно несколькими способами:
- на поезде до станции Тамань Пассажирская, далее автобус или трансфер (такси) до Витязево (90 км, 1ч15 мин в пути);
- на поезде до станции Тоннельная (Северо-Кавказская), далее на такси или трансфере до Витязево — 48 км, в пути 45 мин);
- на поезде до Краснодар 1, далее на ласточке до Анапы или на такси (трансфере) до Витязево (170 км, время в пути — 3 часа);
- на самолете до аэропорта Сочи, далее на ласточке до Анапы.
Может ли измениться программа?
Компания вправе изменять расписание экскурсий без сокращения их продолжительности и заменять программы при неблагоприятной погоде на равноценные альтернативы.
Ответственность за отказ участников воспользоваться услугами по собственному желанию или вследствие опозданий компания не несёт. Возврат средств за неиспользованные услуги не производится.