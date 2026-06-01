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Лавандовый бриз в Краснодарском крае: винно-гастрономический тур

Лавандовый бриз в Краснодарском крае
Этот тур – настоящее наслаждение. Вас ждут бескрайние просторы и живописные холмы, щедро укрытые виноградниками и платанами. Вы побываете на винодельнях, продегустируете премиальные напитки в сопровождении вкуснейших закусок, отдохнете у
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моря, а также культурно просветитесь, посетив Дом-музей М. Ю. Лермонтова на высоком обрывистом берегу на Тамани. Путешествие подарит яркие эмоции, красивые снимки, теплые и нежные воспоминания. Возможна организация индивидуальной программы для групп от 20 человек.

Лавандовый бриз в Краснодарском крае: винно-гастрономический турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лавандовый бриз в Краснодарском крае: винно-гастрономический турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лавандовый бриз в Краснодарском крае: винно-гастрономический турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация вин

Прибытие в Анапу.

С 10:00 до 11:00 сбор группы в отеле Family Club Atrium 3* (Анапа п. Витязево).

В 11:00Выезд на экскурсионную программу в винодельческий регион «Долина Лефкадия».

Долина Лефкадия славится своими бескрайними просторами и живописными холмами, щедро укрытыми виноградниками и платанами.

Здесь, среди величественных холмов, тенистых аллей платанов и неугасимых виноградных полей, словно по волшебству, воссоздана атмосфера умиротворения и покоя.

С первых шагов становится ясным, почему эту винодельню величают «русской Тосканой»: достаточно оглянуться, чтобы встретить виноградники и лавандовые поля, которые раскинулись вокруг.

Лефкадия была основана в Краснодарском крае в 2008 году, в сердце одноименного винодельческого региона, с целью создания эксклюзивных премиальных вин ограниченных тиражей. Так и началась история этого утонченного бренда.

Во время экскурсии вам предстоит посетить гравитационную винодельню и погрузиться в мир виноделия, насладившись великолепными видами долины. У нас будет возможность узнать о выдающемся наследии виноградарства и виноделия в уникальном музее.

В завершение нашей экскурсии нас ожидает дегустация лучших вин под чутким руководством профессионального сомелье. Погрузитесь в атмосферу виноградного края и откройте для себя вкус настоящей Лефкадии!

После тура в вашем распоряжении будет свободное время для прогулки, обеда или приобретения сувениров.

Возвращение в отель после 19:30.

Ужин «шведский стол».

С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.

Прибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация винПрибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация вин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережной

Завтрак «шведский стол».

Выезд на завод АПФ «Фанагория».

АПФ «Фанагория» входит в число крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства, начиная от производства саженцев и заканчивая выпуском готовой продукции.

Предприятие выпускает несколько видов алкогольных напитков: тихие, игристые, ликерные (десертные) вина, коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу), «ледяное вино» (Ice Wine. Сбор винограда специально проводится поздно, когда уже наступают заморозки).

На экскурсии мы увидим, как создаются и созревают одни из лучших российских вин, где происходит перегонка и выдержка виноградных дистиллятов.

Узнаем секреты фанагорийских виноделов и бондарей, побываем в крупнейшем винном погребе и продегустируем премиальные вина предприятия в современном дегустационном зале посреди винных бочек.

Далее мы посетим Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани.

На высоком обрывистом берегу стоят две хаты с белыми стенами и крытыми камышом крышами. Одна из них и есть лермонтовский домик.

Воссоздать подворье казака Федора Мысника, где останавливался поэт в 1837 году, возникла еще в 60-е годы ХХ века. На подворье под камышовыми крышами в белёных саманных хатах представлен быт казаков середины XIX в.

В одной из комнат воссоздана обстановка, которую видел поэт и которая была описана им в повести «Тамань».

Небольшой дворик огорожен булыжником, а внутри, все как полагается, курятник, колодец и небольшая печь, растянуты рыбачьи сети, на берегу стоит лодка — такая же, как та, с которой Печорина пыталась сбросить его ундина.

Обед в уютном кафе в стиле «прованс» с авторской изысканной кухней.

После обеда мы прогуляемся по живописной набережной Тамани, или как ее называли древние греки Гермонассы. Дизайн-проект «Берег трех морей» в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На набережной установлен светодинамический фонтан, арт-объект «Гермонасса» (двухмерная художественная инсталляция), оригинальные лавочки, амфитеатр и другие объекты.

Возвращение в отель после 18:00.

Ужин «шведский стол».

С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.

Экскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережнойЭкскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Дом-музей М.Ю. Лермонтова, прогулка по набережной
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Посещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных трав

Завтрак «шведский стол».

Свободное время для отдыха в отеле, у бассейна или для неспешной прогулки по пляжу.

14:00 Выезд на экскурсию в винодельческий дом «Бюрнье».

История винодельческого дома «Бюрнье» началась в 1999 году, когда потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье и его супруга Марина отправились в первую ознакомительную поездку в Краснодарский край.

Рено Бюрнье посвятил себя производству исключительно терруарных вин. Он культивирует виноградники с ответственным отношением к окружающей среде, применяя биодинамические методы, отказывается от химических удобрений и заботится о возрождении старинных русских сортов винограда.

Почти вся работа на виноградниках, включая сбор урожая, выполняется вручную.

После экскурсии нас ожидает дегустация ароматных вин, сопровождаемая легкими закусками и сырами.

Далее нас ждет Дом ароматных трав — это гармоничное сочетание итальянского темперамента и французской элегантности, живописный уголок, где царит любовь к красоте и традициям.

Дом ароматных трав – это любовь к эфирно-масличным культурам и декоративным растениям, старинным вещам с историей, ретро-автомобилям, неспешной жизни на земле и неповторимому южному колориту.

Здесь мы останемся, для прогулки, красивых фотографий и конечно, для наслаждения атмосферой этого чудесного уголка, созданного заботливыми руками.

Возвращение в отель после 20:00.

Ужин «шведский стол».

С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.

Посещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных травПосещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией. Дом ароматных трав
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Винодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризма

Завтрак «шведский стол»

Выезд на винодельню «Сухая гора».

Начало истории винодельни было положено в 2015 году. Именно тогда на основании проведенных анализов почвы, был выбран участок на горе Сухой, неподалеку от станицы Раевской.

Первый виноград был заложен в 2017 году, а к 2019 году была получена лицензия и винодельня пережила первое расширение. Сорта винограда: Совиньон Блан, Шираз/Сира, Шардоне, Каберне Совиньон.

На экскурсии мы узнаем о терруаре и виноградниках, пройдемся по цехам и складам, посмотрим небольшой фильм и конечно же продегустируем продукцию винодельни, 5 образцов тихих сухих вин «Терруарт» в сочетании с изысканно приготовленными виноградными улитками.

Выезд на экскурсию на эко-ферму «Улиточка».

«Улиточка» — это семейное предприятие, уютно расположенное в экологически чистом уголке Краснодарского края, неподалеку от ласковых волн Чёрного моря.

Ферма по разведению виноградной улитки была основана в 2018 году и стала первой в России, производя натуральный муцин, используемый в медицинских и косметических целях.

Секрет этого уникального продукта извлекается с помощью высокотехнологичного современного оборудования, при этом улитки остаются невредимыми и живыми.

Во время экскурсии у нас будет возможность погрузиться в удивительный мир улиток и муцина, узнать множество увлекательных фактов, насладиться дегустацией моллюсков в нежнейших профитролях с белым вином и, конечно же, протестировать волшебные свойства косметики.

В завершение программы мы отправимся в Центр энологического туризма Villa Aristov. Этот удивительный центр охватывает разнообразные интересы: энологию, пивоварение, гастрономический туризм, музыку и живопись, историю и современные тенденции.

Завершение программы после 16:00.

Винодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризмаВинодельня «Сухая гора». Улиточная ферма. Центр энологического туризма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, в улучшенных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб. :

Размещение в 2х-3х местных номерах1-местное размещение
65 10071 000

Варианты проживания

Отель Family club Atrium

3 ночи

Family Club Atrium (в прошлом «Атриум») – семейный отель, расположенный в курортном поселке Витязево, на первой береговой линии, на тихой улице, рядом с оборудованным песчаным пляжем и аквапарком «Олимпия». Пешеходная зона «Паралия» находится в нескольких минутах пешей прогулки.

На территории оборудован бассейн с подогревом для взрослых и детей, игровая площадка.

Уютные номера выполнены в классическом стиле, все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

Отель Family club AtriumОтель Family club AtriumОтель Family club AtriumОтель Family club AtriumОтель Family club Atrium
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Трансфер к рекомендуемым поездам
  • Квалифицированный гид-сопровождающий
  • Проживание в отеле Family club Atrium 3* (Витязево), в улучшенных номерах
  • Питание: 3 завтрака1 обед3 ужина 6 дегустаций
  • 3 завтрака
  • 1 обед
  • 3 ужина
  • 6 дегустаций
  • Тематическая анимационная программа
  • 9 экскурсионных объектов: Винодельня "Долина Лефкадия" с дегустациейАПФ "Фанагория" с дегустациейВинодельческий дом "Бюрнье" с дегустациейВинодельня "Сухая гора" с дегустацией вина и улитокЦентр энологического туризма Villa Aristov с дегустациейЭко-ферма "Улиточка" с дегустациейДом ароматных травНабережная ТаманиДом-музей М.Ю. Лермонтова на Тамани
  • Винодельня «Долина Лефкадия» с дегустацией
  • АПФ «Фанагория» с дегустацией
  • Винодельческий дом «Бюрнье» с дегустацией
  • Винодельня «Сухая гора» с дегустацией вина и улиток
  • Центр энологического туризма Villa Aristov с дегустацией
  • Эко-ферма «Улиточка» с дегустацией
  • Дом ароматных трав
  • Набережная Тамани
  • Дом-музей М.Ю. Лермонтова на Тамани
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Анапы и обратно
  • Трансфер к рейсам, отличным от рекомендованных
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, муниципальный округ Анапа
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер, включенный в стоимость?

Трансфер организован к рекомендуемым поездам:

  • 012 «Премиум» Москва Казанская → Анапа, отпр. в 10:50 – 21 ч. 15 мин. – 08:05;
  • 011 «Премиум» Анапа — Москва Казанская, отпр. в 14:30 – 23 ч. – 13:30 (при условии доп. ночи под запрос);
  • 151 Анапа — Москва Казанская, отпр. 17:15 – 26 ч. – 19:20.
Как самостоятельно добраться до места начала тура?

Самостоятельно добраться можно несколькими способами:

  • на поезде до станции Тамань Пассажирская, далее автобус или трансфер (такси) до Витязево (90 км, 1ч15 мин в пути);
  • на поезде до станции Тоннельная (Северо-Кавказская), далее на такси или трансфере до Витязево — 48 км, в пути 45 мин);
  • на поезде до Краснодар 1, далее на ласточке до Анапы или на такси (трансфере) до Витязево (170 км, время в пути — 3 часа);
  • на самолете до аэропорта Сочи, далее на ласточке до Анапы.
Может ли измениться программа?

Компания вправе изменять расписание экскурсий без сокращения их продолжительности и заменять программы при неблагоприятной погоде на равноценные альтернативы.

Ответственность за отказ участников воспользоваться услугами по собственному желанию или вследствие опозданий компания не несёт. Возврат средств за неиспользованные услуги не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Краснодара

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