Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Краснодаре, цены от 43 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 дней Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при... «Познакомитесь с гастрономическим достоянием региона — винами, посетив Chateau Tamagne, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Голубицкое», «Подворье старого грека»» 57 600 ₽ за человека На машине 4 дня Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «Тут расположены 5 открытых термальных бассейнов разной температуры (от 22 до 40°C), закрытый зал, кафе, беседки с мангалами» 43 300 ₽ за человека На машине 3 дня Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами Начало: Краснодар, время и место по договорённости «Вы также сможете приобщиться к французской гастрономической традиции, сопроводив белое сухое деликатесом из улиток — эскарго, и расслабиться в спа с русской баней и турецким хаммамом при усадьбе на берегу озера» 83 000 ₽ за человека Все туры Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Краснодара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025