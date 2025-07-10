Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
«Познакомитесь с гастрономическим достоянием региона — винами, посетив Chateau Tamagne, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Голубицкое», «Подворье старого грека»»
10 июл в 10:00
15 авг в 10:00
57 600 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
«Тут расположены 5 открытых термальных бассейнов разной температуры (от 22 до 40°C), закрытый зал, кафе, беседки с мангалами»
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
«Вы также сможете приобщиться к французской гастрономической традиции, сопроводив белое сухое деликатесом из улиток — эскарго, и расслабиться в спа с русской баней и турецким хаммамом при усадьбе на берегу озера»
11 июн в 10:00
27 июн в 10:00
83 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гастрономические»
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