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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Геотермальный источник
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Что входит в стоимость тура").
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрут
09:00 Завтрак.
10:00 Интересный, несложный пешеходный маршрут к скале «Молоток».
Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский.
Вы увидите необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон, огромное ущелье и живописный лес, а также необычное отверстие в скале, почему-то названное «Окно в Европу».
С панорамных точек открывается потрясающий вид на поселок Каменномостский, Хаджохский каньон реки Белой, хребты Уна-коз и Азиш-Тау.
Время маршрута со всеми остановками, привалами и фотографированием красот — 2-2, 5 часа.
Пройдем около 3 км.
14:00 Обед.
Обедаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".
Конная прогулка (доп. плата) по предгорьям Адыгеи. Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
- Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.
19:00 Ужин.
Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
14:00 Обед.
После обеда — легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
18:00 Ужинаем и отдыхаем
Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водой
08:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию по долине реки Белой через Большой Гранитный каньон к поселку Гузерипль,
По пути остановки на обзорных площадках в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, посещение музея крупнейшего в Европе Кавказского государственного биосферного заповедника.
Вы увидите один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмены.
На территории заповедника вы сможете посетить веревочный парк (доп. плата развлечения).
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обедаем.
После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
19:00 Ужин.
С июня по сентябрь экскурсия в Хаджохскую теснину заменяется на автоэкскурсию в Гуамское ущелье.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыком
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию"Сад камней".
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Обед на маршруте — ланч-бокс.
На обратном пути — посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская», состоящей из нескольких больших залов, имеющих общую протяженность свыше 600 м.
Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует в марте, апреле, мае, октябре, ноябре).
Отъезд
Завтрак или ланч-бокс.
Отъезд.
Освобождение номеров до 11:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 42 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «Эдельвейс» — просторные номера с камином, уникальный дизайн. Бассейн на территории (не геотермальная вода) — 42 000 руб. /чел.;
- Коттедж "Аквариум" — отдельный коттедж на берегу горной реки.
- номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м. — 42 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 39 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 42 000 руб. /чел.;
- гостиницы "Графство Хаджох. Улучшенный" — номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "Горная Лаванда" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "У Сергея" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 000 руб. /чел.;
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" — номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник — 33 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "На Аминовской" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 000 руб. /чел.;
- гостиница "Графство Хаджох" — маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 27 000 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
- в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, — Замок Грез — 33 000 руб. /чел.;
- в гостевом доме "Деревянные коттеджи" — 33 000 руб. /чел.;
Хостел:
- Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" — общий санузел и душ. ТВ и Холодильник на этаже — 22 000 руб. /чел.;
В палаточном лагере на берегу реки Белой:
- Палатки походные, без тамбура. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой. Стоимость уточняется.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагаются для одноместного размещения.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовке" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы. В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Замок Грез
Замок Грез - двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека. В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра. В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен. Возможность размещения до 5 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение в гостиницу только вечером, то выдается ланч - бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа гидов-экскурсоводов по программе
- Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой тура
- Трансферы по программе
- Трансфер до места проживания в туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер (подробнее в Важно знать)
- Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская Теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. /детский "Водопады Руфабго" - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 300 руб. частная коллекция "Беловодье" - 200 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб. билет в заповедник - 300 руб. Национальный музей - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. музей Востока - 150 руб
- Хаджохская Теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. /детский
- «Водопады Руфабго» - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 300 руб
- Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб
- Билет в заповедник - 300 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
- Музей Востока - 150 руб
- Конная прогулка - 700 руб. (35 мин). 1 000 руб. (1 час), 1400 руб. (1,5 часа), 1800 руб. (2 часа). Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- Оформляется по запросу: страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- одежда по сезону;
- купальник;
- тапочки;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве(кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену;
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Трансфер осуществляется в дни заездов (суббота, воскресенье, среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18
Обратный трансфер в субботу:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30- 07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. с чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для пенсионеров – 10%
Для детей с 12 до 16 лет – 10%