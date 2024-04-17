Вояж в край гор и водопадов Адыгеи

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Вдыхая невероятно чистый и прозрачный воздух, вы увидите знаменитое плато Лаго-наки, огромную карстовую пещеру со сталактитами и сталагмитами Большую Азишскую, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину и другие удивительные уникальные природные объекты; посетите частную коллекцию "Сад камней", услышите неординарные исторические рассказы и версии ученых о здешних местах, о древнем океане Тетис, о происхождении дольменов, о культуре народов, издревле населявших этот край, посетите Свято–Михайловский монастырь и целебный источник великомученика и целителя Пантелеймона, и при желании, сможете прокатиться верхом на лошади.
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:

Каменный лабиринт "Хаджохской теснины"
Каменный лабиринт "Хаджохской теснины"
Побываем в грандиозном ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи
Вкусные адыгейские сувениры
Вкусные адыгейские сувениры
Сможем попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое
Загадки древних дольменов
Загадки древних дольменов
Увидим один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены
Незабываемые водопады Руфабго
Незабываемые водопады Руфабго
При желании, возможно даже купание в прекрасных водопадах
Целебный источник
Целебный источник
Посетим Свято–Михайловский монастырь и целебный источник великомученика и целителя Пантелеймона

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Геотермальный источник

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Что входит в стоимость тура").

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Заезд. Геотермальный источникЗаезд. Геотермальный источникЗаезд. Геотермальный источникЗаезд. Геотермальный источник
2 день

Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрут

09:00 Завтрак.

10:00 Интересный, несложный пешеходный маршрут к скале «Молоток».

Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский.

Вы увидите необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон, огромное ущелье и живописный лес, а также необычное отверстие в скале, почему-то названное «Окно в Европу».

С панорамных точек открывается потрясающий вид на поселок Каменномостский, Хаджохский каньон реки Белой, хребты Уна-коз и Азиш-Тау.

Время маршрута со всеми остановками, привалами и фотографированием красот — 2-2, 5 часа.

Пройдем около 3 км.

14:00 Обед.

Обедаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".

Конная прогулка (доп. плата) по предгорьям Адыгеи. Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.

  • Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.

19:00 Ужин.

Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрут
3 день

Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

14:00 Обед.

После обеда — легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

18:00 Ужинаем и отдыхаем

Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»Экскурсия в Майкоп. Водопады «Руфабго»
4 день

Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водой

08:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию по долине реки Белой через Большой Гранитный каньон к поселку Гузерипль,

По пути остановки на обзорных площадках в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, посещение музея крупнейшего в Европе Кавказского государственного биосферного заповедника.

Вы увидите один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмены.

На территории заповедника вы сможете посетить веревочный парк (доп. плата развлечения).

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водойКавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водойКавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водойКавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты. Купание в бассейнах с геотермальной водой
5 день

Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обедаем.

После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

19:00 Ужин.

С июня по сентябрь экскурсия в Хаджохскую теснину заменяется на автоэкскурсию в Гуамское ущелье.

Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»Экскурсии в Свято-Михайловский монастырь и в каньон «Хаджохская теснина»
6 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыком

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию"Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.

И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Обед на маршруте — ланч-бокс.

На обратном пути — посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская», состоящей из нескольких больших залов, имеющих общую протяженность свыше 600 м.

Возвращение на базу.

19:00 Ужин.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует в марте, апреле, мае, октябре, ноябре).

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. "Большая Азишская". Ужин с шашлыком
7 день

Отъезд

Завтрак или ланч-бокс.

Отъезд.

Освобождение номеров до 11:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 42 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «Эдельвейс» — просторные номера с камином, уникальный дизайн. Бассейн на территории (не геотермальная вода) — 42 000 руб. /чел.;
  • Коттедж "Аквариум" — отдельный коттедж на берегу горной реки.
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м. — 42 000 руб. /чел.;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 39 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 42 000 руб. /чел.;
  • гостиницы "Графство Хаджох. Улучшенный" — номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "Горная Лаванда" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "У Сергея" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 000 руб. /чел.;
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" — номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник — 33 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "На Аминовской" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 000 руб. /чел.;
  • гостиница "Графство Хаджох" — маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 27 000 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, — Замок Грез — 33 000 руб. /чел.;
  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" — 33 000 руб. /чел.;

Хостел:

  • Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" — общий санузел и душ. ТВ и Холодильник на этаже — 22 000 руб. /чел.;

В палаточном лагере на берегу реки Белой:

  • Палатки походные, без тамбура. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой. Стоимость уточняется.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагаются для одноместного размещения.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

6 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостевой дом «На Аминовской»

6 ночей

Номера в гостевом доме "На Аминовке" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы. В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Замок Грез

6 ночей

Замок Грез - двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека. В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра. В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен. Возможность размещения до 5 человек.

Замок ГрезЗамок Грез

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение в гостиницу только вечером, то выдается ланч - бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов-экскурсоводов по программе
  • Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой тура
  • Трансферы по программе
  • Трансфер до места проживания в туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер (подробнее в Важно знать)
  • Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская Теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. /детский "Водопады Руфабго" - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 300 руб. частная коллекция "Беловодье" - 200 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб. билет в заповедник - 300 руб. Национальный музей - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. музей Востока - 150 руб
  • Хаджохская Теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. /детский
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Билеты на подъемник - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 300 руб
  • Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб
  • Посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб
  • Билет в заповедник - 300 руб
  • Национальный музей - 300 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • Музей Востока - 150 руб
  • Конная прогулка - 700 руб. (35 мин). 1 000 руб. (1 час), 1400 руб. (1,5 часа), 1800 руб. (2 часа). Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Оформляется по запросу: страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • одежда по сезону;
  • купальник;
  • тапочки;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве(кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену;
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Трансфер осуществляется в дни заездов (суббота, воскресенье, среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи

  • мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18

Обратный трансфер в субботу:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30- 07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. с чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00.
Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для пенсионеров – 10%

Для детей с 12 до 16 лет – 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 апр 2024
Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.
Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и
И
17 окт 2023
ТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главная "изюминка" - термальные источники. Чтобы насладиться красивой природой Адыгеи важна хорошая погода, у нас 2 дня было прохладно, небольшие дожди. Были и небольшие накладки, но это не повлияло на хорошее настроение и позитивные впечатления: чистый горный воздух и термальные источники сделали своё дело. Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность организаторам тура за насыщенную программу.
ТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главнаяТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главнаяТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главная
Л
11 июля 2023
Всё очень понравилось, красивые места, вежливые гиды, база У горы очень хорошая, водители доброжелательные

Тур входит в следующие категории Краснодара

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от 60 000 за человека
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