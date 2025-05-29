Улица Красная – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Улица Красная» в Краснодаре, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
На машине
4 дня
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
13 июл в 14:00
52 400 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
На машине
6 дней
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
10 июл в 10:00
15 авг в 10:00
57 600 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Улица Красная»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
  2. Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
  3. Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Улица Красная
  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Стадион Краснодар
  6. Хаджохская теснина
  7. Скала Петушок
  8. Дантово ущелье
  9. Горячий Ключ
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Улица Красная" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 57 600.
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