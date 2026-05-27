Енисейский экспресс: из Красноярска в Дивногорск по железной дороге

Приглашаем в динамичное путешествие на электричке по Транссибирской магистрали, где за один час вы получите коллекцию впечатлений от Сибири.
Маршрут проложен так, чтобы увидеть всё самое главное: от первозданной красоты заповедника «Столбы» и места слияния рек Маны и Енисея до великих инженерных шедевров — легендарного моста и Красноярской ГЭС.
Маршрут проложен так, чтобы увидеть всё самое главное: от первозданной красоты заповедника «Столбы» и места слияния рек Маны и Енисея до великих инженерных шедевров — легендарного моста и Красноярской ГЭС.
Описание экскурсии
- Отправляемся из Красноярска. Вы познакомитесь с историей вокзала и услышите о строительстве моста через Енисей, который наравне с Эйфелевой башней получил Гран-при в Париже
- Пересекаем Енисей через мост. Вас ждёт рассказ об этом сооружении как об инженерном подвиге конца 19 века. Здесь коснёмся легенд о реке, верований коренных народов и обсудим роль Енисея в освоении Сибири
- Проезжаем заповедник «Столбы». Из окна электрички откроются виды на причудливые скалы. Самое время узнать о геологической истории этого места и о том, как Енисей влиял на формирование ландшафтов
- Поговорим о Свято‑Успенском мужском монастыре. Вы услышите историю обители, узнаете о роли монахов в освоении берегов и о прочной связи монастыря с казачьими традициями региона
- Проезжаем село Овсянку — малую родину писателя Виктора Астафьева. Поговорим о детстве и творчестве, неразрывно связанном с этими местами, и о том, как образ Енисея проходит лейтмотивом через его произведения
- Проезжаем поселок Усть-Мана — место слияния двух рек. Сможете увидеть контраст вод: бурную и чистую Ману и мощный, полноводный Енисей. Мы расскажем легенды о слиянии рек как символе единства природы и поговорим об истории этих мест, где обитали мамонты и жили древние люди
- Прибываем в Дивногорск — город гидростроителей. Здесь мы поделимся историей строительства Красноярской ГЭС, расскажем о людях, которые создали это сооружение, и раскроем роль Енисея в энергетике Сибири
Организационные детали
- Билет на электричку включён в стоимость
- Экскурсия проходит в электричке, выход на остановках не предусмотрен
- Мы используем радиогиды с одноразовыми наушниками, чтобы вам было хорошо слышно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Как вернуться обратно из Дивногорска в Красноярск
- На этой же электричке (через 20 минут)
- На следующем поезде после прогулки по набережной, интервал движения — 1,5 ч
- С другой нашей экскурсией за доплату. Поедете на автобусе и посетите дивногорскую набережную и смотровые площадки — Красноярскую ГЭС и «Царь-рыбу» (продолжительность — 1,5 ч). Подробности в переписке
ежедневно в 08:30 и 18:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 18:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 856 туристов
Мы занимаемся изучением Красноярска, Красноярского края, родной Сибири. Посещаем яркие тематические мероприятия, связанные с культурой и историческим наследием. Организуем и участвуем в экспедициях, турслётах, мистериях, снимаемся в фильмах, пишем увлекательные
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии на «Енисейский экспресс: из Красноярска в Дивногорск по железной дороге»
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКрасноярск, Дивногорск и Столбы за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
30 мая в 10:00
4 июн в 16:30
13 680 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Насладиться природными красотами края в поездке на авто без утомительных пешеходных маршрутов
Начало: На ул. Перенсона
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2950 ₽ за человека
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
1500 ₽ за человека