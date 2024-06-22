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На байдарках мы с вами пройдём от Дивногорска до Красноярска в окружении умиротворяющей красоты Сибири.



По пути будем делать остановки — чтобы попрактиковать гвоздестояние, с альпинистским снаряжением покорить одну из скал, узнать легенды о Белом монахе и пообедать на природе. Будет много впечатлений за один день!