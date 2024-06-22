На байдарках мы с вами пройдём от Дивногорска до Красноярска в окружении умиротворяющей красоты Сибири.
По пути будем делать остановки — чтобы попрактиковать гвоздестояние, с альпинистским снаряжением покорить одну из скал, узнать легенды о Белом монахе и пообедать на природе. Будет много впечатлений за один день!
По пути будем делать остановки — чтобы попрактиковать гвоздестояние, с альпинистским снаряжением покорить одну из скал, узнать легенды о Белом монахе и пообедать на природе. Будет много впечатлений за один день!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Дивногорск — самый чистый и красивый город Сибири. Город строителей Красноярской ГЭС
- Набережная № 1 по версии журнала AD Design Award
- Скала Белый монах, окутанная тайнами и легендами
- Усманские острова, где вас ждёт индийская практика гвоздестояния на доске Садху и обед на природе
- Скала Караульный бык. Поднимемся с альпинистским снаряжением на смотровую площадку с панорамным видом на Енисей и село Овсянка. Не переживайте, виа-феррата — это совсем не сложно и абсолютно безопасно!
- Пещера людоедов на берегу Енисея. Попробуем отыскать остатки их жизнедеятельности
- Скалы Голубка, Шалунин бык и Успенский мужской монастырь с воды
По пути расскажем вам о легендах Енисея. Покажем виды, которыми вдохновлялся писатель Виктор Астафьев, и село, в котором он жил. А также обеспечим вашу безопасность на всём маршруте.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Красноярска до Дивногорска на комфортабельном автомобиле Ford Transit, снаряжение для безопасного сплава, снаряжение для безопасного подъема на скалу, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж, обработка от клещей, групповая походная аптечка, горячий обед на природе
- Сплав проводится на безопасных трёхместных байдарках с четырьмя независимыми баллонами
- Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет в сопровождении родителей
- К участию не допускаются граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 120 кг (это ограничение обусловлено конструктивными особенностями байдарок)
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Я организатор ярких эмоций. Моя компания активно организовывает сплавы, походы, авторские туры, восхождения для жителей Красноярска на протяжении четырёх лет. Я хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь уЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Групповая
3.5 часа
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
23 июня в 17:00
6 июля в 15:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.