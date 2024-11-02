История города Дивногорска началась со скита. Зарождение села Овсянка, где родился писатель Виктор Астафьев, происходило ещё интереснее. Мы расскажем подробности. И отправимся по следам: увидим мемориальный комплекс и места, связанные с произведениями Астафьева. Погуляем по дивногорской набережной: посмотрим на Енисей с близкого расстояния, а до этого — с головокружительной высоты.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

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Дмитрий Ваш представитель в Красноярске

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Царь-рыба», посвящённая одноимённой повести В. Астафьева — одно из самых популярных мест в окрестностях Красноярска. Оценим горные панорамы и мощь Енисея.

Село Овсянка — родина Виктора Астафьева. Посетим мемориальный комплекс, который включает дом-музей писателя, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя) и современный Национальный центр. Прогуляемся по небольшой, но очень красивой набережной.

Видовая площадка над Усть-Маной. Полюбуемся с высоты слиянием реки Маны с Енисеем.

Дивногорская набережная: Енисей совсем близко, а горы всё так же величественны и прекрасны.

Красноярская ГЭС — часть енисейского каскада ГЭС, вторая по мощности гидроэлектростанция в России.

На обратной дороге заедем в одно из трёх мест на ваш выбор: в Гранитный карьер на Восточном входе Столбов, на Торгашинскую лестницу или Николаевскую сопку.

Вы узнаете:

Как осваивались территории рядом с Красноярском после появления в 17 веке Новокачинского острога

Для чего часть казачьих семей перевезли на правый берег Енисея

Почему жителей Овсянки долгое время называли «гробовозами»

Как со Знаменского скита началась история Дивногорска

Чем уникальна Красноярская ГЭС

И многое другое!

Организационные детали