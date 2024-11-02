Полюбоваться Енисеем с высоты, побывать на родине Астафьева и оценить мощь Красноярской ГЭС
История города Дивногорска началась со скита. Зарождение села Овсянка, где родился писатель Виктор Астафьев, происходило ещё интереснее. Мы расскажем подробности. И отправимся по следам: увидим мемориальный комплекс и места, связанные с произведениями Астафьева.
Погуляем по дивногорской набережной: посмотрим на Енисей с близкого расстояния, а до этого — с головокружительной высоты.
Смотровая площадка «Царь-рыба», посвящённая одноимённой повести В. Астафьева — одно из самых популярных мест в окрестностях Красноярска. Оценим горные панорамы и мощь Енисея.
Село Овсянка — родина Виктора Астафьева. Посетим мемориальный комплекс, который включает дом-музей писателя, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя) и современный Национальный центр. Прогуляемся по небольшой, но очень красивой набережной.
Видовая площадка над Усть-Маной. Полюбуемся с высоты слиянием реки Маны с Енисеем.
Дивногорская набережная: Енисей совсем близко, а горы всё так же величественны и прекрасны.
Красноярская ГЭС — часть енисейского каскада ГЭС, вторая по мощности гидроэлектростанция в России.
На обратной дороге заедем в одно из трёх мест на ваш выбор: в Гранитный карьер на Восточном входе Столбов, на Торгашинскую лестницу или Николаевскую сопку.
Вы узнаете:
Как осваивались территории рядом с Красноярском после появления в 17 веке Новокачинского острога
Для чего часть казачьих семей перевезли на правый берег Енисея
Почему жителей Овсянки долгое время называли «гробовозами»
Как со Знаменского скита началась история Дивногорска
Чем уникальна Красноярская ГЭС
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобилях Kia Seltos, Renault Arkana или Kia Rio
Подходит взрослым и детям от 7 лет. Специальной физической подготовки не требуется — пешие переходы нетрудные
Дополнительно оплачиваются билеты в мемориальный комплекс В. Астафьева: 200 ₽ — взрослый, 150 ₽ — для детей, студентов и пенсионеров
Советуем взять с собой перекус, воду и термос с чаем. Также можно заглянуть в одно из заведений на набережной Дивногорска
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 47 туристов
Я живу в Красноярске и знаю все окрестности и интересные места. С группой единомышленников создал туристический клуб, теперь мы постоянно путешествуем по краю и показываем его красоту гостям. Более 2 читать дальше
500 туристов и любителей активного отдыха ходят и путешествуют с нами каждый год. У меня есть диплом о профессиональном образовании инструктора-проводника. Веду личный телеграм-канал о путешествиях, организую трансфер и помогаю с проживанием. Расскажу, куда ещё можно сходить.
Приезжайте, вам понравится!