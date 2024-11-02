Из Красноярска - в город дивных гор

Полюбоваться Енисеем с высоты, побывать на родине Астафьева и оценить мощь Красноярской ГЭС
История города Дивногорска началась со скита. Зарождение села Овсянка, где родился писатель Виктор Астафьев, происходило ещё интереснее. Мы расскажем подробности. И отправимся по следам: увидим мемориальный комплекс и места, связанные с произведениями Астафьева.

Погуляем по дивногорской набережной: посмотрим на Енисей с близкого расстояния, а до этого — с головокружительной высоты.
Из Красноярска - в город дивных гор
Из Красноярска - в город дивных гор
Из Красноярска - в город дивных гор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Царь-рыба», посвящённая одноимённой повести В. Астафьева — одно из самых популярных мест в окрестностях Красноярска. Оценим горные панорамы и мощь Енисея.

Село Овсянка — родина Виктора Астафьева. Посетим мемориальный комплекс, который включает дом-музей писателя, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя) и современный Национальный центр. Прогуляемся по небольшой, но очень красивой набережной.

Видовая площадка над Усть-Маной. Полюбуемся с высоты слиянием реки Маны с Енисеем.

Дивногорская набережная: Енисей совсем близко, а горы всё так же величественны и прекрасны.

Красноярская ГЭС — часть енисейского каскада ГЭС, вторая по мощности гидроэлектростанция в России.

На обратной дороге заедем в одно из трёх мест на ваш выбор: в Гранитный карьер на Восточном входе Столбов, на Торгашинскую лестницу или Николаевскую сопку.

Вы узнаете:

  • Как осваивались территории рядом с Красноярском после появления в 17 веке Новокачинского острога
  • Для чего часть казачьих семей перевезли на правый берег Енисея
  • Почему жителей Овсянки долгое время называли «гробовозами»
  • Как со Знаменского скита началась история Дивногорска
  • Чем уникальна Красноярская ГЭС

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Kia Seltos, Renault Arkana или Kia Rio
  • Подходит взрослым и детям от 7 лет. Специальной физической подготовки не требуется — пешие переходы нетрудные
  • Дополнительно оплачиваются билеты в мемориальный комплекс В. Астафьева: 200 ₽ — взрослый, 150 ₽ — для детей, студентов и пенсионеров
  • Советуем взять с собой перекус, воду и термос с чаем. Также можно заглянуть в одно из заведений на набережной Дивногорска
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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