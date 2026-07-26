Смотровая площадка Царь-Рыба. С 50-метрового утёса вы полюбуетесь мощным богатырем Енисеем – это вам не скромная красавица Волга! Окинете взглядом бескрайнюю тайгу и ощутите, будто зависли над рекой. Здесь мы вспомним писателя-сибиряка Астфьева, в память о котором на площадке установлен гигантский осетр.
Дивногорск. Здесь вы оцените набережную, которая победила в конкурсе AD Design Award 2020. Но больше всего впечатлят, разумеется, скалы на противоположном берегу Енисея — вы убедитесь, что город получил своё имя неспроста.
Красноярская ГЭС — а вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири. Вас встретит плотина высотой 120 метров, перекрывающая крупнейшую реку России. Мы заедем на смотровую площадку, с которой открывается величественное зрелище на плотину. А также вы узнаете факты об истории ГЭС и её уникальных характеристиках.
Организационные детали
Экскурсия проходит на большом автобусе, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 47 человек
По пути можем сделать остановку для покупки сувениров
С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в гостиницу Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6455 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 262 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катя
Выбрала эту экскурсию для завершения знакомства с Красноярском. Группа набралась небольшая, поэтому опоздавших и нарушителей спокойствия не было. Гид Алена рассказывала о Красноярске на всем протяжении пути и делала это читать дальшеуменьшить
с азартом, подогревая интерес к городу и его истории. Очень много исторических данных услышали, и все были уместны. Комфортабельный автобус провез нас по пути, обозначенном в описании экскурсии, и бонусом мы побывали в (или под) неработающей уже турбине ГЭС. Виды во всех местах путешествия, конечно, были шикарные - такое единение человека с природой!. . Фотографий на два альбома хватит.
Отдельное спасибо экскурсоводу Алене за рассказы о Красноярске и его прошлом, а также за стихи на финальном этапе путешествия.
+2
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Наталья
Нашим гидом была Светлана. Экскурсия прошла отлично. Информация не "тяжёлая", подача лёгкая, внятная, логичная, и очень комфортно, что во время движения. На местах было время посмотреть и сфотографировать.
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А
Анна
Данная экскурсия подходит тем, кто первый раз в Красноярске. Очень удобно все организовано. Локации очень живописные и вдохновляющие. Надеюсь, когда-нибудь повезет попасть на эту экскурсию при сбросе воды на ГЭС😊
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Данилов
Очень понравилась экскурсия на Красноярскую ГЭС, комфортный автобус и удобное место для посадки, много свободного времени для прогулок. Замечательная экскурсовод Алена, с отличным чувством юмора! Провела экскурсию очень интересно и подробно рассказывая о посещяемых объектах и не только, много рекомендаций, впечатления самые положительные!
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И
Инга
Всем рекомендую эту экскурсию.
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К
Ксения
Экскурсия прекрасно организована, информация о контактах организатора и месте встречи приходит за день до экскурсии в MAX (можно порекомендовать дублировать эту информацию на почту, если заказчик ее указывает). Условия поездки читать дальшеуменьшить
тоже прекрасные, автобус комфортный, новенький, очень много места до впереди расположенного сидения – ехать одно удовольствие.
На нашей экскурсии, состоявшейся 09 июля 2026 года, гидом была девушка Мария. Очень много интересных рассказов, – и про точки на маршруте, остановки, и немного про Красноярск. Марии ставлю десятку за выдержку, такт, корректное отношение и улыбчивость, особенно в отношении людей, которые постоянно теряются и опаздывают, а такие, не уважающие других, бывают в каждом туре (в нашем они тоже были). Прекрасные впечатления от мероприятия!
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