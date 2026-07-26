Эта групповая экскурсия приведет вас туда, где встречаются два грандиозных творения человека и природы — Красноярская ГЭС и сибиряк Енисей. Вы вдохновитесь таежными пейзажами на смотровой Царь-Рыба, прогуляетесь по красивейшей набережной Дивногорска, а в финале окажетесь у исполинской плотины, разделяющей Енисей и Красноярское море.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Смотровая площадка Царь-Рыба. С 50-метрового утёса вы полюбуетесь мощным богатырем Енисеем – это вам не скромная красавица Волга! Окинете взглядом бескрайнюю тайгу и ощутите, будто зависли над рекой. Здесь мы вспомним писателя-сибиряка Астфьева, в память о котором на площадке установлен гигантский осетр.

Дивногорск. Здесь вы оцените набережную, которая победила в конкурсе AD Design Award 2020. Но больше всего впечатлят, разумеется, скалы на противоположном берегу Енисея — вы убедитесь, что город получил своё имя неспроста.

Красноярская ГЭС — а вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири. Вас встретит плотина высотой 120 метров, перекрывающая крупнейшую реку России. Мы заедем на смотровую площадку, с которой открывается величественное зрелище на плотину. А также вы узнаете факты об истории ГЭС и её уникальных характеристиках.

Организационные детали