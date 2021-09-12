Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС

Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы

4.7
3 отзыва
Групповая
Эта экскурсия приведет вас туда, где встречаются два грандиозных творения человека и природы — Красноярская ГЭС и сибиряк Енисей.

В группе до 19 человек вы вдохновитесь таежными пейзажами на смотровой Царь-Рыба, прогуляетесь по красивейшей набережной Дивногорска, а в финале окажетесь у исполинской плотины, разделяющей Енисей и Красноярское море.
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Смотровая площадка Царь-Рыба. С 50-метрового утёса вы полюбуетесь мощным богатырем Енисеем – это вам не скромная красавица Волга! Окинете взглядом бескрайнюю тайгу и ощутите, будто зависли над рекой. Здесь мы вспомним писателя-сибиряка Астфьева, в память о котором на площадке установлен гигантский осетр.

Дивногорск. Здесь вы оцените набережную, которая победила в конкурсе AD Design Award 2020. Но больше всего впечатлят, разумеется, скалы на противоположном берегу Енисея — вы убедитесь, что город получил своё имя неспроста.

Красноярская ГЭС — а вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири. Вас встретит плотина высотой 120 метров, перекрывающая крупнейшую реку России. Мы заедем на хребет, с которого откроется лучший вид на Красноярское море с одной стороны и полосу Енисея — с другой. А дополнят величественное зрелище факты об истории ГЭС и её уникальных характеристиках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 19 человек
  • По пути можем сделать остановку для покупки сувениров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Театра Оперы и балета
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
в
12 сен 2021
Здорово, всем советую
Е
16 авг 2021
Экскурсия интересная и насыщенная по содержанию. Единственный, на мой взгляд, недостаток - очень мало времени выделяется на то, чтобы полюбоваться видами. У "Царь-Рыбы" - это реально 7-10 минут, в Дивногорске - это не прогулка по набережной, а просто остановка на видовой точке. Лучше, если бы экскурсия длилась 4 часа, но посетители успели бы понять и как-то прочувствовать красоту места, немного пройтись.
Был также ряд ошибок фактологических, допущенных гидом. Например, что в красноярских музеях нет работ Сурикова - они, конечно, есть - и в Художественном музее, и в усадьбе художника. Были также ошибки с датами, но они не такие заметные. В целом, все неплохо. Экскурсовод рассказывала заинтересованно и с большой страстью. Но очень много было фактов, слишком хорошо известных (даже для нас, приехавших в Красноярск всего за 2 дня до экскурсии, история о Столбах показалась уже очень избитой).
Сергей
Ответ гида:
Здравствуйте.
Елена, спасибо за отзыв, внесу несколько комментариев.
1. По поводу времени. Эту экскурсию конечно комфортнее проводить 4 часа и даже на 5 часов, но всё упирается в цену и во время. Не у каждого есть 4-5 часов и дополнительные финансы. Экскурсия обкатана, и за 3 часа мы успеваем объять основу красоты Сибирской природы и конечно техническую мысль Советских инженеров. Да, соглашусь на Царь-рыбе хочется прям посидеть и подумать, но наша жизнь в других темпах. Вы всегда можете заказать индивидуальную экскурсию и продлить её для любое удобное для вас время!:)

2. По поводу картин Сурикова, вы действительно правы к примеру картина «Милосердный самаритянен» хранится в в Красноярске, но экскурсовод имел ввиду картину написанную именно в Красноярске «Взятие снежного городка» одну из самых знаменитых и написанных именно в Красноярске. Но, данная картина приезжает только по большим праздника!:) Видимо просто не до конца раскрыл свою мысль.

3. Не понятна, про какие истории о Столбах идёт речь? Что для одних избито, другим в новинку. Здесь конечно тяжело что то комментировать.
Ю
15 авг 2021
Замечательная экскурсия. Гид все рассказала доступно, информацию для себя получила очень нужную. Места красивейшие. Советую всем гостям нашего города совершить данную экускурсию.

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