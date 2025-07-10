«Красноярск: сквозь время» — это аудиоспектакль-променад в наушниках, где вы становитесь главным героем разворачивающихся событий, а город — сценой и главной декорацией.
Маршрут проходит через знаковые туристические места города: пароход-музей «Святитель Николай», главную улицу города — проспект Мира, Триумфальную арку, Виноградовский мост.
Прогулка подходит для всех: детей, пенсионеров, пар, — каждый найдёт в нашей истории что-то для себя и о себе.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Экскурсия с неожиданной стороны и в современном формате расскажет о городе на Енисее: о зданиях разных эпох, о неочевидных исторических фактах, об известных на всю страну красноярцах и ещё о каждом из нас. Аудиопроменад проходит по историческому центру в беспроводных наушниках с отличным звуком и шумоподавлением. Вместе с главным героем увидим знаковые точки города:
- Пароход-музей «Святитель Николай».
- Триумфальную арку в честь 275-летия Красноярска.
- Виноградовский мост.
Побываем в таких местах, что не нашлись бы самостоятельно. Мы увидим 3 моста, 2 музея, 2 арки, 1 кондитерскую фабрику, 1 залив, 2 острова, 2 памятника известным людям… Посчитали, сколько всего? Наша экскурсия — это 7000 шагов по городу, где с каждым шагом вы становитесь к нему ближе. Мы погрузим вас в мир эмоций, покажем Красноярск в новом формате, вы прочувствуете город по-особенному! Важная информация:.
- Приветствуется удобная обувь и одежда по погоде, лучше освободить руки.
- Напитки просим предусмотреть по необходимости самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Енисея
- Пароход-музей «Святитель Николай»
- Музейный центр «площадь Мира»
- Мост Арфа
- Проспект Мира
- Красноярская кондитерская фабрика «Краскон»
- Гостиница «Октябрьская»
- Триумфальная арка в честь 375-летия Красноярска
- Памятник командору Николаю Резанову
- Виноградовский мост
Что включено
- Наушники
- Реквизит
- Угощение
- Услуги администратора
- Подарочные купоны от партнёров
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мира, 1г
Завершение: Залив Стрелка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Приветствуется удобная обувь и одежда по погоде, лучше освободить руки
- Напитки просим предусмотреть по необходимости самостоятельно
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 июл 2025
В
Виталий
14 июн 2025
-
Н
Наталья
7 июн 2025
Э
Эльвира
4 мая 2025
Спасибо за интересную, познавательную, неординарную прогулку! Буду рада посетить другие ваши экскурсии. Желаю успехов в дальнейшей работе!
Н
Наталья
19 апр 2025
Входит в следующие категории Красноярска
