Наталия — ваша команда гидов в Красноярске

Я родилась и выросла в Красноярске, стараюсь ходить всегда разными дорогами, чтобы увидеть новое и получить яркие впечатления. Люблю Красноярск за красоту, разнообразие архитертуры и богатство природы. Я много знаю о городе и точно удивлю фактами и местами на нашей прогулке-экскурсии. Расскажу легенды города на Енисее, познакомлю с людьми, что здесь родились, жили или просто гостили.