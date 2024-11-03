Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»

Погрузиться в прошлое города в лёгком и динамичном формате
Надев наушники, вы отправитесь по центральным улицам Красноярска.

Поприветствуете писателя Виктора Астафьева, обсудите селекцию яблонь с сибирским садоводом Всеволодом Крутовским и узнаете историю любви командора Николая Резанова. Вашим спутником станет невидимый проводник, чей голос вы будете слышать в наушниках. А город развернёт перед вами бескрайнее полотно истории и оживёт на ваших глазах.
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание аудиогида

Наш аудиоспектакль удивит любого: тех, кто впервые в Красноярске, и тех, кто уже давно живёт на берегах Енисея. За 70 минут вы успеете:

  • побывать в знаковых местах Красноярска
  • открыть неизвестные дворики
  • угоститься местными сладостями
  • принять участие в викторине
  • исполнить зажигательный танец и загадать заветное желание в месте силы
    Всё это — оригинально, технологично и со вкусом!

Маршрут прогулки

  • Встречаемся на Стрелке — в месте слияния Енисея и Качи
  • Пройдёмся по набережной Енисея и обсудим факты о пароходе-музее «Святитель Николай»
  • Увидим Культурно-исторический центр, или бывший музей Ленина
  • Прогуляемся по проспекту Мира — главной улице города с необычной историей
  • Осмотрим здания разных эпох: купеческие дома и советские строения
  • Обратим внимание на Триумфальную арку
  • Полюбуемся видами Виноградовского моста и его «младшего брата» — моста «Арфа»

Организационные детали

  • Маршрут проходит на улице. Нагрузка средняя — по силам и ребёнку, и человеку в возрасте
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Вместе с группой присутствует сопровождающий (я или другой гид из нашей команды), который отвечает за техническую поддержку во время променада
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей группы. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 300 ₽
Дети до 12 лет1 000 ₽
Пенсионеры1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Енисея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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