Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по вечернему Красноярску «Огни большого города»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: два раза в неделю по субботам
Сегодня в 21:00
12 мар в 21:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Красный Яр»: обзорная экскурсия на автомобиле по Красноярску
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По четвергам в 17:00
13 мар в 17:00
20 мар в 17:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 февраля 2025Ездили на ночную экскурсию по Красноярску. Очень красивый город, поющие мосты вообще чудо! Гид Марина - великолепна! Такие красочные, эмоциональные истории, столько интересного рассказала и показала.
- ГГарин20 февраля 2025Прекрасная экскурсия. Отличный гид Марина. Все понравилось!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Памятник Резанову Николаю Петровичу»
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