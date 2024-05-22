Набережная Енисея – экскурсии в Красноярске

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Енисея» в Красноярске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Красноярск: нетипичными тропами в черте города
    Спасто огромное Анне! Очень довольны экскурсией! Благодарим от всей души!!!
  • Ю
    Юлия
    31 марта 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
    Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
  • К
    Ксения
    6 ноября 2023
    Красноярск: нетипичными тропами в черте города
    Спасибо за экскурсию гиду Евгении, было интересно)
  • Н
    Никонова
    1 сентября 2023
    Красноярск: нетипичными тропами в черте города
    Прекрасный маршрут с потрясающим видами на город и на природу. Мы выбрали время на закате. Получили просто фантастические фото неба на Енисеем. Сумерки не мешают проходить маршрут. Спасибо гиду Анне! Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2023
    Добро пожаловать в Красноярск
    Был на экскурсии 11 июля, проводила её Ирина. Она очень позитивный, весёлый и энергичный человек, спасибо ей за хорошее настроение) Прошлись
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    по обещанному в описании маршруту, Ирина обо всём достаточно подробно рассказывала и отвечала на интересующие вопросы. В конце подарила небольшой сувенирчик) Не в качестве претензии, а скорее субъективное пожелание - возможно, хотелось бы чуть более структурированной и последовательной подачи материала; однако энергетика Ирины всё перекрывает и компенсирует) Спасибо!

  • О
    Ольга
    16 августа 2022
    Must-see Красноярска
    Благодарим за экскурсию! Нашим гостям из Москвы очень понравилась! Высоко оценили профессионализм, знания и любовь к родному городу нашего гида Алексея!
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2022
    Must-see Красноярска
    Были в командировке в Красноярске. И посмотрели на город влюблёнными в него глазами Алексея. Он любит свой город!!!! И для нас Красноярск заиграл новыми красками. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Набережная Енисея»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Красноярские Столбы
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  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Набережная Енисея" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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