1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
- ННаталья28 апреля 2024Спасто огромное Анне! Очень довольны экскурсией! Благодарим от всей души!!!
- ЮЮлия31 марта 2024Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
- ККсения6 ноября 2023Спасибо за экскурсию гиду Евгении, было интересно)
- ННиконова1 сентября 2023Прекрасный маршрут с потрясающим видами на город и на природу. Мы выбрали время на закате. Получили просто фантастические фото неба на Енисеем. Сумерки не мешают проходить маршрут. Спасибо гиду Анне! Рекомендую.
- ДДмитрий11 июля 2023Был на экскурсии 11 июля, проводила её Ирина. Она очень позитивный, весёлый и энергичный человек, спасибо ей за хорошее настроение) Прошлись
- ООльга16 августа 2022Благодарим за экскурсию! Нашим гостям из Москвы очень понравилась! Высоко оценили профессионализм, знания и любовь к родному городу нашего гида Алексея!
- ЮЮлия7 июня 2022Были в командировке в Красноярске. И посмотрели на город влюблёнными в него глазами Алексея. Он любит свой город!!!! И для нас Красноярск заиграл новыми красками. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Набережная Енисея»
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