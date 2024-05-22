Ю Юлия Добро пожаловать в Красноярск Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.

Н Наталья Красноярск: нетипичными тропами в черте города Спасто огромное Анне! Очень довольны экскурсией! Благодарим от всей души!!!

Ю Юлия Добро пожаловать в Красноярск Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело

К Ксения Красноярск: нетипичными тропами в черте города Спасибо за экскурсию гиду Евгении, было интересно)

Н Никонова Красноярск: нетипичными тропами в черте города Прекрасный маршрут с потрясающим видами на город и на природу. Мы выбрали время на закате. Получили просто фантастические фото неба на Енисеем. Сумерки не мешают проходить маршрут. Спасибо гиду Анне! Рекомендую.

Д Дмитрий Добро пожаловать в Красноярск читать дальше по обещанному в описании маршруту, Ирина обо всём достаточно подробно рассказывала и отвечала на интересующие вопросы. В конце подарила небольшой сувенирчик) Не в качестве претензии, а скорее субъективное пожелание - возможно, хотелось бы чуть более структурированной и последовательной подачи материала; однако энергетика Ирины всё перекрывает и компенсирует) Спасибо! Был на экскурсии 11 июля, проводила её Ирина. Она очень позитивный, весёлый и энергичный человек, спасибо ей за хорошее настроение) Прошлись

О Ольга Must-see Красноярска Благодарим за экскурсию! Нашим гостям из Москвы очень понравилась! Высоко оценили профессионализм, знания и любовь к родному городу нашего гида Алексея!