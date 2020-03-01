Экскурсии по пригородам Красноярска

Что вас ожидает

Сила и магия Столбов

Красноярские Столбы — визитная карточка региона и любимое место отдыха горожан. Поход на Столбы для красноярца равносилен по значимости встрече с друзьями или свиданию с девушкой. Это момент единения человека и природы, которым нужно наслаждаться не спеша. Когда видишь вблизи белку, суетливого бурундука, лисицу или тетерева — это Столбы. Когда насыпав горсть семечек в ладошки, протягиваешь ее стайке птиц — это Столбы. Когда встречаешь молодых духом людей с румянцем на щеках — это Столбы. Вы отдохнете душой в этом дивном месте и зарядитесь энергией на месяцы вперед.

«Столбисты» и местные секреты

Вы увидите скалы с милыми и порой причудливыми названиями: Бабка и Внучка, Дед, Перья и Львиные ворота. Познакомитесь со сленгом «столбистов» и узнаете, что такое «Шкуродер», «Карман» и «Хитрушка». А когда под вами раскинется бесконечное море тайги и далекий город, поймете, что значит «Видовка». Кроме того, примете символическую присягу и пройдете ритуалы Колошевания и Очищения. В завершение уcлышите, кто такие братья Абалаковы и чем живет удивительное сообщество «столбистов».