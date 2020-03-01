Экскурсии по пригородам Красноярска

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Красноярские Столбы — край причудливых скал

Посетить один из самых удивительных природных заповедников страны и раскрыть секреты «столбизма»

Василий
Задать вопрос
Василий – ваш гид
«Кто не видел скал, тот в Красноярске не бывал», — говорят местные жители.

Вы отдохнете от шумного мегаполиса, насладитесь живописными ландшафтами нашего края, пройдете традиционный ритуал очищения Столбами и узнаете, кто такие настоящие «столбисты».
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал

Что вас ожидает

Сила и магия Столбов
Красноярские Столбы — визитная карточка региона и любимое место отдыха горожан. Поход на Столбы для красноярца равносилен по значимости встрече с друзьями или свиданию с девушкой. Это момент единения человека и природы, которым нужно наслаждаться не спеша. Когда видишь вблизи белку, суетливого бурундука, лисицу или тетерева — это Столбы. Когда насыпав горсть семечек в ладошки, протягиваешь ее стайке птиц — это Столбы. Когда встречаешь молодых духом людей с румянцем на щеках — это Столбы. Вы отдохнете душой в этом дивном месте и зарядитесь энергией на месяцы вперед.

«Столбисты» и местные секреты
Вы увидите скалы с милыми и порой причудливыми названиями: Бабка и Внучка, Дед, Перья и Львиные ворота. Познакомитесь со сленгом «столбистов» и узнаете, что такое «Шкуродер», «Карман» и «Хитрушка». А когда под вами раскинется бесконечное море тайги и далекий город, поймете, что значит «Видовка». Кроме того, примете символическую присягу и пройдете ритуалы Колошевания и Очищения. В завершение уcлышите, кто такие братья Абалаковы и чем живет удивительное сообщество «столбистов».

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия без дополнительных расходов

Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал
Красноярские Столбы — край причудливых скал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Василий
Василий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий, я сибиряк в седьмом поколении, историк по образованию и краевед по призванию. С радостью поделюсь с вами красотой Сибири и своими знаниями. До встречи!
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Красноярска

Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказкуКрасноярские Столбы — на один день в таёжную сказкуКрасноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
скидка10%
4000 ₽
3600 за экскурсию
6 часов
17 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
На один день я стану вашим проводником по самому вдохновляющему и загадочному месту Красноярского края — заповеднику «Столбы». Вы рассмотрите легендарные скалы Перья, Дед и Бабка, угостите орешками диких белок и бурундуков, зарядитесь энергией тайги и узнаете, как стать настоящим столбистом.
Живописное путешествие в ДивногорскЖивописное путешествие в ДивногорскЖивописное путешествие в Дивногорск
5750 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Насладиться видами Енисея, сибирской тайги и плотины Красноярской ГЭС на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю познакомится с миром настоящей Сибири: вы подышите свежим воздухом, погуляете по уютным улочкам Дивногорска и деревни Овсянка, полюбуетесь Енисеем и посетите рыбный рынок. А еще увидите знаменитую местную ГЭС и узнаете, как уживаются в наших краях человек и дикая природа.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребетПутешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребетПутешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
скидка10%
2999 ₽
2700 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Подарить себе день эстетического восторга, который останется с вами на всю жизнь
Торгашинский хребет — определенно must-see в Красноярске, это 200 километров скальных пейзажей, окрашенных в скандинавские тона на сибирский манер. Вы откроете новые ракурсы «Столбов», осознаете, как богаты пейзажами Саянские горы, и услышите о геологических версиях происхождения сказочных ландшафтов.
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей КрасноярскаЗаповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей КрасноярскаЗаповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6200 за экскурсию
3 часа
10 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера
Заповедник «Столбы»? Легко! У данной поездки большие преимущества: это самая лёгкая и одна из красивейших по созерцанию окрестностей экскурсия. Мы предлагаем вам быстрый, простой и информативный вариант знакомства с Красноярским заповедником. Это займет не больше трех часов и не отнимет много сил!
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобилеПоездка в природный заповедник «Столбы» на автомобилеПоездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
7500 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Я предлагаю совершить поход в уникальный, всемирно известный заповедник «Столбы» — насладиться красотой окружающей природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью. Это удивительное место расположено на Северо-Западных отрогах Восточных Саян, протянувшихся от Алтая до Забайкалья. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы». Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природыВосточные Столбы: мощь и красота красноярской природыВосточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
1260 за экскурсию
4 часа
Живописное путешествие в мир удивительных скал, карьеров, лесов и чистого воздуха
Национальный парк Красноярские Столбы — «визитная карточка» края. Зачастую путешественники уделяют внимание только Центральным Столбам и незаслуженно обходят стороной Восточные. Мы покажем не самые известные, но от этого не менее прекрасные уголки парка и расскажем, что такое «столбизм» и кто такие «столбисты».

Выбирайте и другие экскурсии по Красноярску

ГастрономическиеНа автомобилеОбзорныеСо скидкойЗа городомПешкомИстория и архитектураВсеНеобычные маршрутыИндивидуальные