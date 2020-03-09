17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку

Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма

Алексей
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Алексей – ваш гид
На один день я стану вашим проводником по самому вдохновляющему и загадочному месту Красноярского края — заповеднику «Столбы».

Вы рассмотрите легендарные скалы Перья, Дед и Бабка, угостите орешками диких белок и бурундуков, зарядитесь энергией тайги и узнаете, как стать настоящим столбистом.
4000 ₽
3600 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Театра оперы и балета
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку

Что вас ожидает

Трекинг к легендарным столбам
Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста.

Погружение в природу тайги
Как местный житель и знаток заповедника, я не только проведу вас по основным эко-тропам, но и покажу места, о которых не расскажут путеводители и указатели. Вы встретите белок и бурундуков, скачущих по деревьям и с удовольствием принимающих угощения (советую взять с собой семечки или орешки). Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск. И, конечно, на всем протяжении маршрута будете любоваться окружающей нас тайгой — её густым лесом, тропинками и хвойными ароматами.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте (или такси) до остановки «Турбаза». Проезд на общественном транспорте или на такси не входит в стоимость экскурсии.
  • Часть подъема можно преодолеть по канатной дороге
  • Я могу скорректировать маршрут или организовать ночевку в заповеднике
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Театра оперы и балета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Буду очень рад показать вам самое интересное, что у нас есть!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
9 марта 2020
Мне очень понравилось. Заповедник просто супер. Ходили с Антоном, отлично провели день!
24 февраля 2020
Отлично провел экскурсию гид Антон. Мноро рассказал и про Столбы, и про Сибирь,и про свой опыт путешествий. Было очень интересно побеседовать. И здорово прогуляться, и даже немного залезть на столбы! Спасибо!
Bячеслав
30 декабря 2019
Великолепные впечатления от похода. Маршрут протяженный, посетили несколько площадок с красивыми видами. Проводник Гульнара очень грамотно провела экспедицию, помогала пройти некоторые сложные участки. На привале угостила очень вкусным вареньем из шишек.
10 декабря 2019
Были на Столбах в декабре, экскурсия очень понравилась, Анастасия отличный гид, сам заповедник невероятно красивый! Очень важна правильная одежда и обувь (термобелье, флисовая кофта, пуховка, хорошая обувь, предназначенная для походов по горам). Физическая подготовка должна быть выше среднего, иначе весь маршрут пройти будет тяжело - это очень крутые подъемы и спуски. Очень большим плюсом является то, что маршрут можно корректировать, при необходимости спуститься раньше запланированного - это можно сделать, гид хорошо знает местность..
18 ноября 2019
Мы окунулись в зимнию сказку
17 ноября 2019
Всем привет! Экскурсия на Красноярские столбы прошла замечательно, экскурсоводом была спелеолог Анастасия. Все грамотно рассказала, показала, в том числе и про технику безопасности. Удалось немного полазить по Первому столбу, откуда открывается шикарный вид. Одеваться нужно многослойно, физподготовка средняя, по маршруту есть много кафешек)
17 ноября 2019
Наши друзья из Германии были в восторге от Экскурсии Красноярские столбы!спасибо огромное!
23 сентября 2019
Экскурсия подойдет достаточно физически подготовленным людям.
Константин
20 сентября 2019
Алексей замечательный человек, гид и рассказчик - светлый, легкий и собранный. Сам много путешествует и ему есть с чем сравнить; местный житель и не по учебникам знает как все меняется в городе и почему. Были семьей с ребенком 8 лет. Очень рекомендуем.
5 сентября 2019
слушайте, ну это было потрясающе.
без преувеличения, просто потрясающе.
я уже порекомендовала друзьям, которые любят путешествовать.
feel like you're in heaven. really.
ещё раз огромная благодарность Алексею за его архичеловеческое отношение к природе, людям и жизни!
Ещё 7 отзывов

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