17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку

Однодневное путешествие в сердце Красноярского края, где величественные скалы и тайга создают незабываемую атмосферу
На один день отправьтесь в заповедник «Столбы», где величественные скалы Перья, Дед и Бабка откроют свои тайны.

Вдохните свежий воздух тайги, угостите орешками диких белок и бурундуков, и узнайте, как стать настоящим столбистом.

Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе и погрузиться в атмосферу, которую не передаст ни один путеводитель. Подходит как для опытных туристов, так и для новичков
5
148 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Величественные скалы и тайга
  • 🐿️ Встреча с дикими белками и бурундуками
  • 🗺️ Уникальные природные маршруты
  • 📚 История и философия столбизма
  • 🏞️ Потрясающие виды на Красноярск

Лучшее время для посещения

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июн
июл
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Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует буйством красок. В сентябре и октябре также приятно, особенно для любителей осенних пейзажей. Зимой, с ноября по март, можно насладиться заснеженными видами, но следует быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку

Что можно увидеть

  • Перья
  • Дед
  • Бабка
  • Первый столб
  • Второй столб

Описание экскурсии

Трекинг к легендарным столбам

Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста.

Погружение в природу тайги

Как местные жители и знатоки заповедника, мы не только проведем вас по основным эко-тропам, но и покажем места, о которых не расскажут путеводители и указатели. Вы встретите белок и бурундуков, скачущих по деревьям и с удовольствием принимающих угощения (советую взять с собой семечки или орешки). Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск. И, конечно, на всем протяжении маршрута будете любоваться окружающей нас тайгой — её густым лесом, тропинками и хвойными ароматами.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе. Есть много разных вариантов.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте (или такси) до остановки «Турбаза». Проезд на общественном транспорте или на такси не входит в стоимость экскурсии.
  • Я могу скорректировать маршрут или организовать ночевку в заповеднике

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2635 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
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Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
146
4
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3
1
2
1
П
Отличная экскурсия-поход. Фантастические виды и волнующие кровь рассказы. Будьте готовы к интенсивным физическим нагрузкам (мы прошли 20 километров пешком).
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Е
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Начну с того, что с Русланом нам очень повезло - буквально с первых шагов
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экскурсии его рассказ о достопримечательностях и истории места захватил и не отпускает даже спустя сутки. Уже дома, смакуя впечатления от прогулки, искала в сети интернет информацию о деде-пауке, надписи "свобода" и так далее и восхищалась тем, насколько подробно Руслан знает то, о чём так непринуждённо рассказывает на протяжении всего пути.
Сам маршрут очень простой и при этом живописный, насыщенный интересными природными объектами. 17 км пути дались очень легко. После прогулки я почувствовала себя обновлённой. Даже ливень не смог испортить впечатление от экскурсии, а лишь дополнил её эмоциями, знакомыми с детства тем, кто любил резвиться под дождём.
И ещё раз о Руслане - благодаря ему прогулка к Столбам стала не просто посещением красивых объектов природы, а превратилась в увлекательное путешествие с погружением в историю этих прекрасных мест. Рекомендую всем!

Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями.
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Елена
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение, но на следующий день, мы уезжали из Красноярска и решили все равно идти по
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маршруту. Дождь со снегом, жуткий ветер, ледяная корка под ногами, идти было ооочень сложно, особенно на подъеме, но благодаря Кристине, мы справились! Нас было 8 человек, в том числе 2е детей, Кристина всем раздала ледоступы на обувь и это было просто спасением. С собой у нее были зонты, и вкусный травяной час, с финиками и вкусняшками, и даже варежки, мои руки за это говорят отдельное спасибо…. в моменты, когда казалось совсем нет сил идти дальше, чай и поддержка экскурсовода очень помогала и все 15 км маршрута мы с легкостью преодолели. Экскурсия интересная и завораживает своими видами с гор, однозначно рекомендую к посещению, но в более комфортную погоду!

Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение,
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Е
Сегодня побывали на экскурсии, проведённой Алексеем!! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать!!! Очень грамотный и знающий экскурсовод, нам очень повезло и мы очень ему благодарны! Не скучно, очень интересно, познавательно! Боялись, что ребёнок 8 лет не осилит такую дистанцию, но зря) Алексей подбадривал и развлекал! Огромное спасибо вам за потраченное время и за наши положительные эмоции!
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Ольга
Прекрасно провела день!
Алексей заранее выслал материалы, ответил на все вопросы и порекомендовал нюансы по одежде, так как мы шли на столбы в феврале.
Забрал меня из отеля и довез прямо ко
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входу в парк.
Маршрут видно, что отлично отработан, мы посмотрели на много больше, чем я ожидала. В рюкзаке у Алексея оказалось много полезных штучек для меня, о необходимости которых туристы обычно не догадываются: тёплые запасные варежки, туристическая подстилка на сиденья, большой термос с чаем (мой быстро закончился).
Общаться было легко и непринужденно. Шли мы в моем темпе. Мне было очень комфортно и приятно. День получился великолепный.
Рекомендую Алексея как гида!

Прекрасно провела день!
Прекрасно провела день!
Прекрасно провела день!
Прекрасно провела день!
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Галина
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не осмелились! Насладились панорамным видом города и горным пейзажем. Узнали историю столбизма, получили массу интересной полезной информации. Провели прекрасный день в лесу. Руслану огромная благодарность! Подбадривал, поддерживал, протягивал свою крепкую мужскую руку! ❤️❤️❤️спасибо!!!
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
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