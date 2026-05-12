17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует буйством красок. В сентябре и октябре также приятно, особенно для любителей осенних пейзажей. Зимой, с ноября по март, можно насладиться заснеженными видами, но следует быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перья
Дед
Бабка
Первый столб
Второй столб
Описание экскурсии
Трекинг к легендарным столбам
Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста.
Погружение в природу тайги
Как местные жители и знатоки заповедника, мы не только проведем вас по основным эко-тропам, но и покажем места, о которых не расскажут путеводители и указатели. Вы встретите белок и бурундуков, скачущих по деревьям и с удовольствием принимающих угощения (советую взять с собой семечки или орешки). Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск. И, конечно, на всем протяжении маршрута будете любоваться окружающей нас тайгой — её густым лесом, тропинками и хвойными ароматами.
Кому подойдет прогулка
Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе. Есть много разных вариантов.
Организационные детали
Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте (или такси) до остановки «Турбаза». Проезд на общественном транспорте или на такси не входит в стоимость экскурсии.
Я могу скорректировать маршрут или организовать ночевку в заповеднике
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2635 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал. читать дальшеуменьшить
Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
Отличная экскурсия-поход. Фантастические виды и волнующие кровь рассказы. Будьте готовы к интенсивным физическим нагрузкам (мы прошли 20 километров пешком).
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Е
Евгения
Побывала с мужем и сыном на Красноярских Столбах в сопровождении экскурсовода Руслана и решила поделиться своими впечатлениями. Начну с того, что с Русланом нам очень повезло - буквально с первых шагов читать дальшеуменьшить
экскурсии его рассказ о достопримечательностях и истории места захватил и не отпускает даже спустя сутки. Уже дома, смакуя впечатления от прогулки, искала в сети интернет информацию о деде-пауке, надписи "свобода" и так далее и восхищалась тем, насколько подробно Руслан знает то, о чём так непринуждённо рассказывает на протяжении всего пути. Сам маршрут очень простой и при этом живописный, насыщенный интересными природными объектами. 17 км пути дались очень легко. После прогулки я почувствовала себя обновлённой. Даже ливень не смог испортить впечатление от экскурсии, а лишь дополнил её эмоциями, знакомыми с детства тем, кто любил резвиться под дождём. И ещё раз о Руслане - благодаря ему прогулка к Столбам стала не просто посещением красивых объектов природы, а превратилась в увлекательное путешествие с погружением в историю этих прекрасных мест. Рекомендую всем!
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Елена
Хочу от души поблагодарить нашего экскурсовода Кристину, за ее заботу🙏🏻 В день экскурсии, было штормовое предупреждение, но на следующий день, мы уезжали из Красноярска и решили все равно идти по читать дальшеуменьшить
маршруту. Дождь со снегом, жуткий ветер, ледяная корка под ногами, идти было ооочень сложно, особенно на подъеме, но благодаря Кристине, мы справились! Нас было 8 человек, в том числе 2е детей, Кристина всем раздала ледоступы на обувь и это было просто спасением. С собой у нее были зонты, и вкусный травяной час, с финиками и вкусняшками, и даже варежки, мои руки за это говорят отдельное спасибо…. в моменты, когда казалось совсем нет сил идти дальше, чай и поддержка экскурсовода очень помогала и все 15 км маршрута мы с легкостью преодолели. Экскурсия интересная и завораживает своими видами с гор, однозначно рекомендую к посещению, но в более комфортную погоду!
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Е
Екатерина
Сегодня побывали на экскурсии, проведённой Алексеем!! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать!!! Очень грамотный и знающий экскурсовод, нам очень повезло и мы очень ему благодарны! Не скучно, очень интересно, познавательно! Боялись, что ребёнок 8 лет не осилит такую дистанцию, но зря) Алексей подбадривал и развлекал! Огромное спасибо вам за потраченное время и за наши положительные эмоции!
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Ольга
Прекрасно провела день! Алексей заранее выслал материалы, ответил на все вопросы и порекомендовал нюансы по одежде, так как мы шли на столбы в феврале. Забрал меня из отеля и довез прямо ко читать дальшеуменьшить
входу в парк. Маршрут видно, что отлично отработан, мы посмотрели на много больше, чем я ожидала. В рюкзаке у Алексея оказалось много полезных штучек для меня, о необходимости которых туристы обычно не догадываются: тёплые запасные варежки, туристическая подстилка на сиденья, большой термос с чаем (мой быстро закончился). Общаться было легко и непринужденно. Шли мы в моем темпе. Мне было очень комфортно и приятно. День получился великолепный. Рекомендую Алексея как гида!
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Галина
Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не осмелились! Насладились панорамным видом города и горным пейзажем. Узнали историю столбизма, получили массу интересной полезной информации. Провели прекрасный день в лесу. Руслану огромная благодарность! Подбадривал, поддерживал, протягивал свою крепкую мужскую руку! ❤️❤️❤️спасибо!!!
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