17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует буйством красок. В сентябре и октябре также приятно, особенно для любителей осенних пейзажей. Зимой, с ноября по март, можно насладиться заснеженными видами, но следует быть готовым к холодам и снегу.

На один день отправьтесь в заповедник «Столбы», где величественные скалы Перья, Дед и Бабка откроют свои тайны. Вдохните свежий воздух тайги, угостите орешками диких белок и бурундуков, и узнайте, как стать настоящим столбистом. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе и погрузиться в атмосферу, которую не передаст ни один путеводитель. Подходит как для опытных туристов, так и для новичков

Описание экскурсии

Трекинг к легендарным столбам

Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста.

Погружение в природу тайги

Как местные жители и знатоки заповедника, мы не только проведем вас по основным эко-тропам, но и покажем места, о которых не расскажут путеводители и указатели. Вы встретите белок и бурундуков, скачущих по деревьям и с удовольствием принимающих угощения (советую взять с собой семечки или орешки). Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск. И, конечно, на всем протяжении маршрута будете любоваться окружающей нас тайгой — её густым лесом, тропинками и хвойными ароматами.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе. Есть много разных вариантов.

Организационные детали