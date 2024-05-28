1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
«Вы раскроете историю возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
«Всё начнется с посещения восточной части заповедника, чтобы увидеть его самую высокую скалу — Большой Такмак»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
«Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска
Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами
«Туристическая зона заповедника расположена в 7 км от городской черты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«Заберётесь на очень лёгкую скалу Малый Такмак и увидите панораму Такмаковского района заповедника «Столбы»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
«Трекинг к легендарным столбам Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы»
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
«В этот заповедник приходят за хвойными ароматами и живописными видами»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария28 мая 2024Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
- ЕЕлена20 мая 2024Отличный день в компании Максима! Красивейшие виды на Енисей и Красноярск. Много интересной информации об истории края. Рекомендую!
- ММихаил20 мая 2024Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
- ЛЛюбовь12 мая 2024Чудесное место,отличный экскурсовод Дмитрий. Нашей компании все понравилось!
- ЮЮлия7 мая 2024Для знакомства с нацпарком выбрали самый длинный маршрут, 18 км в общей сложности. Интеллигентный и компетентный гид Руслан, большое спасибо
- ММария5 мая 2024Спасибо Алексею за экскурсию! За этот поход увидели много интересного, прошли от центрального входа до восточного, море впечатлений и фотографий. Нам повезло с погодой, со смотровых площадок открывались шикарные виды, спасибо за знакомство с этим чудом природы:)
- ЛЛеонид1 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии на центральных столбах 24 апреля. Несмотря на погоду все было очень круто! На территории столбов к
- ББекаров13 апреля 2024На экскурсии были семьёй. Нам понравилось. Надышались воздухом заповедника. Прониклись красотой природы. Покормили птиц, белок. Спасибо нашему экскурсоводу за прекрасное знание и подачу информации.
- УУфимцева4 апреля 2024Замечательная экскурсия проведенная гидом Алексеем. Очень красивое и впечатляющее место. Рискнули посетить ее с тремя детьми,младшему из которых было 7
- ЕЕлена20 января 2024Леша-гид от бога, обьехал весь мир, много знает и интересно рассказывает. Очень добрый и внимательный, золото человек, настоящий столбист, продолжатель традиции
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Заповедники»
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