Экскурсии по заповедникам из Красноярска

Найдено 9 экскурсий в категории «Заповедники» в Красноярске, цены от 3 499 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
«Вы раскроете историю возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
«Всё начнется с посещения восточной части заповедника, чтобы увидеть его самую высокую скалу — Большой Такмак»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Побывать в сердце заповедника Столбы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700 за всё до 3 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
117 отзывов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
«Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска
Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами
«Туристическая зона заповедника расположена в 7 км от городской черты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 800 за всё до 4 чел.
Заповедник «Столбы» - красивейшая природа окрестностей Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«Заберётесь на очень лёгкую скалу Малый Такмак и увидите панораму Такмаковского района заповедника «Столбы»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 2 чел.
Таежная сказка заповедника Столбы
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
«Трекинг к легендарным столбам Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы»
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
«В этот заповедник приходят за хвойными ароматами и живописными видами»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
    Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Отличный день в компании Максима! Красивейшие виды на Енисей и Красноярск. Много интересной информации об истории края. Рекомендую!
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
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    Торгашинскому хребту, который не менее великолепен и с которого открываются очень красивые виды Столбов. Вообще, природа Красноярска по-настоящему нас удивила и восхитила, и мы обязательно планируем вернуться, чтобы вновь пойти с Алексеем в однодневный поход или, как турбюро Красноярска предпочитает называть такую активность, - в хайкинг:-)

  • Л
    Любовь
    12 мая 2024
    Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
    Чудесное место,отличный экскурсовод Дмитрий. Нашей компании все понравилось!
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
    Для знакомства с нацпарком выбрали самый длинный маршрут, 18 км в общей сложности. Интеллигентный и компетентный гид Руслан, большое спасибо
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    за интересную экскурсию. Из пожеланий хотелось бы, чтобы была предусмотрена возможность въехать в парк на автомобиле непосредственно до самих Центральных Столбов, а не идти пешком вдоль шоссе. А так все было отлично, экскурсию рекомендую.

  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Таежная сказка заповедника Столбы
    Спасибо Алексею за экскурсию! За этот поход увидели много интересного, прошли от центрального входа до восточного, море впечатлений и фотографий. Нам повезло с погодой, со смотровых площадок открывались шикарные виды, спасибо за знакомство с этим чудом природы:)
  • Л
    Леонид
    1 мая 2024
    Таежная сказка заповедника Столбы
    Были на индивидуальной экскурсии на центральных столбах 24 апреля. Несмотря на погоду все было очень круто! На территории столбов к
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    тому моменту ещё не полностью стаял снег и присыпало новым, поэтому посреди весны мы попали в зимнее царство. Экскурсовод Алексей был отлично подготовлен к такому сценарию: тропил дорогу, взял для нас палочки для удобства пешего перехода. Интересным рассказом о культурном феномене Столбизм сопровождал наш мини-поход. Очень рекомендую данного экскурсовода.

  • Б
    Бекаров
    13 апреля 2024
    Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
    На экскурсии были семьёй. Нам понравилось. Надышались воздухом заповедника. Прониклись красотой природы. Покормили птиц, белок. Спасибо нашему экскурсоводу за прекрасное знание и подачу информации.
  • У
    Уфимцева
    4 апреля 2024
    Таежная сказка заповедника Столбы
    Замечательная экскурсия проведенная гидом Алексеем. Очень красивое и впечатляющее место. Рискнули посетить ее с тремя детьми,младшему из которых было 7
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    лет и ни сколько не пожалели. Детям было интересно,за что спасибо Алексею. Он с таким терпением и внимаем подошел к ним.

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Леша-гид от бога, обьехал весь мир, много знает и интересно рассказывает. Очень добрый и внимательный, золото человек, настоящий столбист, продолжатель традиции
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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Заповедники»

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  3. Побывать в сердце заповедника Столбы
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  6. Енисей
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