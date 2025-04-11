Прогулка по горной тайге подарит возможность увидеть
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные скалы и панорамы
- 📜 Легенды и история заповедника
- 🧗♂️ История скалолазания в России
- 🐿️ Встреча с дикой природой
- 🚐 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Перья
- Бабка и Внучка
- Львиные Ворота
- Чёртова кухня
- Дед
Описание экскурсии
Интересные факты о Столбах
Вы раскроете историю возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.
Живописные скалы и фантастические панорамы
Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями Перья, Бабка и Внучка и Львиные Ворота. Заглянете в таинственную сквозную пещеру Чёртова кухня, покорите левое плечо скалы Дед и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полёта. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.
Кому подойдёт экскурсия
Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:
- Эта экскурсия — самый длинный маршрут для тех, у кого свободен весь день и есть готовность пройти по горам около 18 км
- Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — лёгкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить
- Экскурсия «Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!» — оптимальный вариант для тех, кто не хочет преодолевать огромные расстояния пешком (до вершины идти 1,5 км) и тратить весь день (длительность этого маршрута — 3-4 часа)
Организационные детали
Трансфер до заповедника и обратно включён в стоимость экскурсии.
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Фотографии от путешественников
Гид просто огонь 🔥🔥🔥 интересно и не банально рассказывает о городе, ищет индивидуальный подход к посетителям, выслушивает пожелания.
6.5 часов пролетели