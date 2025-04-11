Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал

Откройте для себя волшебное место Красноярска. Легенды, горная тайга и знаменитые скалы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Столбы - уникальное место, где история и природа сливаются в одно целое. Путешественники узнают о возникновении заповедника, его спасении от разрушения и секретах названия.

Прогулка по горной тайге подарит возможность увидеть
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скалы с милыми названиями и заглянуть в таинственную пещеру.

Это путешествие подойдёт для любителей активного отдыха, готовых провести день на свежем воздухе и пройти около 18 км. Трансфер включён, чтобы сделать поездку комфортной и запоминающейся

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные скалы и панорамы
  • 📜 Легенды и история заповедника
  • 🧗‍♂️ История скалолазания в России
  • 🐿️ Встреча с дикой природой
  • 🚐 Комфортный трансфер
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
Ближайшие даты:
15
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мая17
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мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Перья
  • Бабка и Внучка
  • Львиные Ворота
  • Чёртова кухня
  • Дед

Описание экскурсии

Интересные факты о Столбах

Вы раскроете историю возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.

Живописные скалы и фантастические панорамы

Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями Перья, Бабка и Внучка и Львиные Ворота. Заглянете в таинственную сквозную пещеру Чёртова кухня, покорите левое плечо скалы Дед и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полёта. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.

Кому подойдёт экскурсия

Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:

Организационные детали

Трансфер до заповедника и обратно включён в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Юлия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Юлия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Юлия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Юлия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Александра)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Александра)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Ольга)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Ольга)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Ольга)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Ольга)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Ольга)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Лилия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Лилия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Лилия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Лилия)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Татьяна)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Янина)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Янина)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Марина)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Марина)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Марина)Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал (Елена)
Татьяна
11 апр 2025
Экскурсия великолепная!!! Я в полном восторге! Но надо быть готовым, что придётся много идти) Я устала, но полученные впечатления того стоят! Гид Евгений очень интересно рассказывал, показал красивейшие места. Внимательно относится к туристу, интересуется самочувствием) Экскурсию рекомендую к посещению!!
Александр
4 янв 2025
Все прошло замечательно, рекомендуем
Юлия
21 авг 2024
Оценка организатора экскурсии - отлично!!! Постоянно на связи с менеджером и по телефону, и по мессенджеру. Единственное, не хотелось бы не загоняться в рамки тайм-менеджмента, а все-таки увеличить время на экскурсию. Все-таки Красноярские Столбы не такая легкая экскурсия, с учётом возраста и других моментов. Большой плюс - что это была индивидуальная экскурсия, и Светлана меня везде ждала.
Оценка организатора экскурсии - отлично!!! Постоянно на связи с менеджером и по телефону, и по мессенджеру.Оценка организатора экскурсии - отлично!!! Постоянно на связи с менеджером и по телефону, и по мессенджеру.Оценка организатора экскурсии - отлично!!! Постоянно на связи с менеджером и по телефону, и по мессенджеру.Оценка организатора экскурсии - отлично!!! Постоянно на связи с менеджером и по телефону, и по мессенджеру.
Е
9 авг 2024
Путешествие было с приключениями. Сначала всё было хорошо, только жарко. Наш экскурсовод Марина шла в комфортном для нас темпе, делали необходимые остановки. Вот, наконец, Первый Столб. . Марина подробно рассказывает
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о происхождении Столбов. Возле Столба Дед начинается дождь, который переходит в ливень, а затем в град. Благодаря Марине, мы нашли укрытие. Из него мы наблюдали за ураганом. Буря утихла, и мы благополучно спустились вниз. Спасибо.

В
3 авг 2024
Хотим выразить благодарность Ивану за чудесно проведённую экскурсию. Всё прошло на одном дыхании, хотя походить пришлось не мало. Иван, увлечённый, любящий природу и очень много знающий о особенностях национального парка человек. А теперь и мы убедились в красоте и неповторимости знаменитых Красноярских столбов. Очень рекомендую данную экскурсию к посещению, несмотря на прилично пройденное расстояние, впечатления остаются самые замечательные.
М
23 июл 2024
Спасибо большое Виктору, который познакомил нас с Красноярскими столбами и столбистами! Экскурсия просто замечательная! На память остались шикарные фотографии и желание вернуться в эти красивейшие места! Рекомендуем, не пожалеете! И обязательно захватите орешки для симпатичных бурундучков!
Александра
5 июл 2024
Была в Красноярске всего два дня, решила посетить Столбы с гидом.
Гид просто огонь 🔥🔥🔥 интересно и не банально рассказывает о городе, ищет индивидуальный подход к посетителям, выслушивает пожелания.
6.5 часов пролетели
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на одном дыхании, маршрут не из лёгких, но с Иваном было очень интересно! Отдельное спасибо за шикарные фотки, лазание по скалам и интересные истории ⛰️😊
Тур конечно не из дешёвых, но это того стоило!

Была в Красноярске всего два дня, решила посетить Столбы с гидом.Была в Красноярске всего два дня, решила посетить Столбы с гидом.
Геннадий
2 июл 2024
Все понравилось. Руслан доброжелательный, внимательный экскурсовод.
Н
14 июн 2024
Спасибо Евгении и Яну на знакомство с таким чудесным природным объектом. Прекрасно проведённое время и замечательные песни и истории!
О
12 июн 2024
Мы провели замечательный день в компании прекрасного человека! Марина от души старалась наполнить наш день хорошими впечатлениями и новыми знаниями о Красноярске и, особенно, о нашем маршруте на Столбах!
Л
12 мая 2024
Чудесное место,отличный экскурсовод Дмитрий. Нашей компании все понравилось!
Юлия
7 мая 2024
Для знакомства с нацпарком выбрали самый длинный маршрут, 18 км в общей сложности. Интеллигентный и компетентный гид Руслан, большое спасибо за интересную экскурсию. Из пожеланий хотелось бы, чтобы была предусмотрена возможность въехать в парк на автомобиле непосредственно до самих Центральных Столбов, а не идти пешком вдоль шоссе. А так все было отлично, экскурсию рекомендую.
Б
13 апр 2024
На экскурсии были семьёй. Нам понравилось. Надышались воздухом заповедника. Прониклись красотой природы. Покормили птиц, белок. Спасибо нашему экскурсоводу за прекрасное знание и подачу информации.
И
6 апр 2024
Прекрасное путешествие с гидом Еленой. Все увидели. На 2 столба залезли. Масса положительных впечатлений и эмоций! Всем рекомендуем!
Ирина
17 мар 2024
Наше знакомство с Красноярским краем началось со знакомства с гидом Еленой. Елена безумно позитивная, весёлая, энергичная девушка!!! Весь маршрут она очень увлечённо и интересно рассказывала нам о природе родного края,
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научила нас оживлять горы и видеть их совсем по-другому… Мы легко преодоленли весь путь, потому что от маленькойЛеночки шёл такой невероятный заряд энергии и хорошего настроения, с ней было просто и легко!!!!!

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