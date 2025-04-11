Столбы - уникальное место, где история и природа сливаются в одно целое. Путешественники узнают о возникновении заповедника, его спасении от разрушения и секретах названия.Прогулка по горной тайге подарит возможность увидеть

скалы с милыми названиями и заглянуть в таинственную пещеру. Это путешествие подойдёт для любителей активного отдыха, готовых провести день на свежем воздухе и пройти около 18 км. Трансфер включён, чтобы сделать поездку комфортной и запоминающейся

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Описание экскурсии

Интересные факты о Столбах

Вы раскроете историю возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.

Живописные скалы и фантастические панорамы

Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями Перья, Бабка и Внучка и Львиные Ворота. Заглянете в таинственную сквозную пещеру Чёртова кухня, покорите левое плечо скалы Дед и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полёта. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.

Кому подойдёт экскурсия

Мы проводим три экскурсии-похода на Столбы с разной длительностью и нагрузкой:

Эта экскурсия — самый длинный маршрут для тех, у кого свободен весь день и есть готовность пройти по горам около 18 км

Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — лёгкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить

Экскурсия «Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу — Такмак!» — оптимальный вариант для тех, кто не хочет преодолевать огромные расстояния пешком (до вершины идти 1,5 км) и тратить весь день (длительность этого маршрута — 3-4 часа)

Организационные детали

Трансфер до заповедника и обратно включён в стоимость экскурсии.