Экскурсии в парк «Красноярские Столбы»

Найдено 12 экскурсий в категории «Красноярские Столбы» в Красноярске, цены от 3 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«⛰ Красноярские Столбы: мистические, древние, культовыеСтолбы опутаны множеством тропинок, и я проведу вас по самой живописной из них»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
21 отзыв
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000 за всё до 2 чел.
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
«Экскурсия «Красноярские Столбы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
«Невероятные Красноярские Столбы»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
117 отзывов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Заповедник «Столбы» - красивейшая природа окрестностей Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«Экскурсия «Красноярские Столбы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 2 чел.
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
33 отзыва
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
«Что вас ожидает: Для меня одним из самых прекрасных точек притяжения на Земле, являются Красноярские Столбы и мне безумно хочется разделить эту красоту с вами»
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Красноярские столбы - восьмое чудо света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
«Вы узнаете: На экскурсии посетители узнают мифическую и геологическую точку зрения о происхождение скал Национального парка «Красноярские Столбы»»
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Волшебный день на Красноярских Столбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
«Что может быть лучше, чем с дружной компанией отправиться в гости к причудливым и таинственным каменным исполинам — Красноярским Столбам, уснувшим вечным сном в самом сердце Сибири»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 2 чел.
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
«О геологической истории появления Красноярских Столбов, их составе и отличиях от аналогичных образований»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050 за всё до 5 чел.
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    5 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
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    любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней.

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
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    отдыха, устроил нам перевал в гамаках! С ним было не страшно покорять высоты, хотя я очень боюсь высоты. Спасибо большое за прекрасный отдых и рассказ!

  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
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    Торгашинскому хребту, который не менее великолепен и с которого открываются очень красивые виды Столбов. Вообще, природа Красноярска по-настоящему нас удивила и восхитила, и мы обязательно планируем вернуться, чтобы вновь пойти с Алексеем в однодневный поход или, как турбюро Красноярска предпочитает называть такую активность, - в хайкинг:-)

  • M
    Maria
    19 мая 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
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    поход - с лазанием по скалам, преодолением страха, познанием себя, кучей эмоций и множеством классных фоток! Спасибо Андрею - показал и рассказал, как можно полюбить Столбы, мотивировал и страховал. Но на центральные столбы придётся вернутся. Ребята конечно чуток эзотеричны, но в меру))

  • П
    Павел
    18 мая 2024
    Красноярские столбы - восьмое чудо света
    Всё прекрасно. Столбы были закрыты на ремонт, поэтому нас повели на Торгашинский хребет. Экскурсоводу Ивану Александровичу огромная благодарность. Он сделал всё для того, чтобы экскурсия была на высшем уровне.
  • Т
    Таня
    15 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярские Столбы»

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