1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«⛰ Красноярские Столбы: мистические, древние, культовыеСтолбы опутаны множеством тропинок, и я проведу вас по самой живописной из них»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
«Экскурсия «Красноярские Столбы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
«Невероятные Красноярские Столбы»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«Экскурсия «Красноярские Столбы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
«Что вас ожидает: Для меня одним из самых прекрасных точек притяжения на Земле, являются Красноярские Столбы и мне безумно хочется разделить эту красоту с вами»
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
«Вы узнаете: На экскурсии посетители узнают мифическую и геологическую точку зрения о происхождение скал Национального парка «Красноярские Столбы»»
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
«Что может быть лучше, чем с дружной компанией отправиться в гости к причудливым и таинственным каменным исполинам — Красноярским Столбам, уснувшим вечным сном в самом сердце Сибири»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
«О геологической истории появления Красноярских Столбов, их составе и отличиях от аналогичных образований»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
- ММихаил20 мая 2024Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
- MMaria19 мая 2024Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
- ААнна18 мая 2024Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
- ППавел18 мая 2024Всё прекрасно. Столбы были закрыты на ремонт, поэтому нас повели на Торгашинский хребет. Экскурсоводу Ивану Александровичу огромная благодарность. Он сделал всё для того, чтобы экскурсия была на высшем уровне.
- ТТаня15 мая 2024Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярские Столбы»
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