Заповедник «Красноярские столбы» манит тех, кто ищет уединения и гармонии, кто хочет вдохнуть полной грудью свежий воздух и насладиться первозданной красотой природы. Вместо проторенных маршрутов мы предложим вам путь через малоизвестные тропы Восточного входа парка. Здесь, вдали от толп туристов, нас ждут таинственные уголки, скрытые от глаз большинства посетителей.

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Описание экскурсии

Погружение в природу заповедника «Красноярские столбы»

Заповедник «Красноярские столбы» — это не просто место, куда приходят за хвойными ароматами и живописными пейзажами. Это уникальная возможность побыть наедине с собой, ощутить гармонию и вдохновение, которые дарит природа.

Уникальный маршрут

Мы предлагаем вам отправиться в путешествие, которое отличается от привычных туристических маршрутов. Вместо центральных столбов и многолюдных локаций, мы направимся к каменным исполинам по неизведанным тропам через восточный вход в парк. Здесь вы сможете насладиться уединением и открыть для себя самые удивительные и потаённые уголки природы.

Что вас ждёт

Прогулка протяжённостью 7 километров в удобном для вас темпе.

Уникальные природные ландшафты и спокойствие окружающей природы.

Опытный гид, который знает каждый лаз и поможет вам открыть новые горизонты.

Полезные советы

Чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем взять с собой:

Перекус для восстановления сил в пути.

Репелленты, особенно в летний период, чтобы защитить себя от насекомых.

Мы с радостью проведём вас по этим удивительным местам, где природа раскрывает свои секреты и дарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту заповедника «Красноярские столбы»!