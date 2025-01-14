Тайны восточных Столбов: Уникальные маршруты и панорамные виды

Тайны восточных Столбов
Заповедник «Красноярские столбы» манит тех, кто ищет уединения и гармонии, кто хочет вдохнуть полной грудью свежий воздух и насладиться первозданной красотой природы. Вместо проторенных маршрутов мы предложим вам путь через малоизвестные тропы Восточного входа парка.

Здесь, вдали от толп туристов, нас ждут таинственные уголки, скрытые от глаз большинства посетителей.
5
3 отзыва
Тайны восточных Столбов: Уникальные маршруты и панорамные виды
Тайны восточных Столбов: Уникальные маршруты и панорамные виды
Тайны восточных Столбов: Уникальные маршруты и панорамные виды
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Погружение в природу заповедника «Красноярские столбы»

Заповедник «Красноярские столбы» — это не просто место, куда приходят за хвойными ароматами и живописными пейзажами. Это уникальная возможность побыть наедине с собой, ощутить гармонию и вдохновение, которые дарит природа.

Уникальный маршрут

Мы предлагаем вам отправиться в путешествие, которое отличается от привычных туристических маршрутов. Вместо центральных столбов и многолюдных локаций, мы направимся к каменным исполинам по неизведанным тропам через восточный вход в парк. Здесь вы сможете насладиться уединением и открыть для себя самые удивительные и потаённые уголки природы.

Что вас ждёт

  • Прогулка протяжённостью 7 километров в удобном для вас темпе.
  • Уникальные природные ландшафты и спокойствие окружающей природы.
  • Опытный гид, который знает каждый лаз и поможет вам открыть новые горизонты.

Полезные советы

Чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем взять с собой:

  • Перекус для восстановления сил в пути.
  • Репелленты, особенно в летний период, чтобы защитить себя от насекомых.

Мы с радостью проведём вас по этим удивительным местам, где природа раскрывает свои секреты и дарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту заповедника «Красноярские столбы»!

Начать экскурсию возможно с 9:00 до 17:00, время согласуется с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скалы:
  • Ермак
  • Бородок
  • Сторожевой
  • Калтатская видовка
  • Колокольня
  • Китайская стенка
  • Воробушки
  • Такмак
Что включено
  • Авторский маршрут с уникальным гидом.
  • Фотосессия.
  • Гамак.
  • Посох силы.
  • Ароматный, горячий чай (зимой).
  • Семечки для лесных обитателей.
  • Ледянка (зимой).
  • Мыльные пузыри.
Что не входит в цену
  • Проезд до точки встречи и обратно.
Место начала и завершения?
Базайская 232а стр2 кафетерий Кекс&крендель
Когда и сколько длится?
Когда: Начать экскурсию возможно с 9:00 до 17:00, время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 янв 2025
Маршрут не из лёгких, но красота зачаровывает. Шаман-камень удивил, вид с него восхитил. Китайская стена впечатлила. Здорово было качаться в гамаке около пропасти! Гид Андрей помогал на спусках со скал и угощал вкусным чаем! Ещё пойду:)
О
10 янв 2025
Были на экскурсии в январе, группа 5 человек. Экскурсия длилась чуть больше 4х часов - прогулка с подьемами и спусками с гор, панорамными видами, по желанию можно было и почувствовать
читать дальше

адреналин взобраться на столбы, но все под чутким руководством гида и по желанию. В процессе экскурсии были привалы со вкусным чаем и сладостями. Также наш гид Андрей на протяжении всего пути старался как то разнообразить наш поход интересными историями, нестандартными тропами, «фишечками» (кормление птиц с рук, вешанием гамака с видом на горы) и подсказывал наш лучшие фото локации и часто сам предлагал нас сфотографировать. Время пролетело незаметно и с пользой. Если хотите увидеть красивую природу и погрузиться в ее атмосферу то рекомендую Вам эту экскурсию, не пожалеете точно! 🙌💥😍

И
6 янв 2025

Похожие экскурсии из Красноярска

Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
107 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 11:30
20 фев в 08:00
11 334 за всё до 4 чел.
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
На машине
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Путешествие в заповедник «Столбы» откроет перед вами уникальные природные достопримечательности и подарит незабываемые эмоции
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Пешая
скидка
25%
5 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Погрузитесь в мир хвойных ароматов и живописных видов заповедника «Столбы». Индивидуальная экскурсия через восточный вход к каменным исполинам
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Расписание: ежедневно в 11:00
16 фев в 11:00
17 фев в 11:00
от 38502888 за человека