Здесь, вдали от толп туристов, нас ждут таинственные уголки, скрытые от глаз большинства посетителей.
Описание экскурсии
Погружение в природу заповедника «Красноярские столбы»
Заповедник «Красноярские столбы» — это не просто место, куда приходят за хвойными ароматами и живописными пейзажами. Это уникальная возможность побыть наедине с собой, ощутить гармонию и вдохновение, которые дарит природа.
Уникальный маршрут
Мы предлагаем вам отправиться в путешествие, которое отличается от привычных туристических маршрутов. Вместо центральных столбов и многолюдных локаций, мы направимся к каменным исполинам по неизведанным тропам через восточный вход в парк. Здесь вы сможете насладиться уединением и открыть для себя самые удивительные и потаённые уголки природы.
Что вас ждёт
- Прогулка протяжённостью 7 километров в удобном для вас темпе.
- Уникальные природные ландшафты и спокойствие окружающей природы.
- Опытный гид, который знает каждый лаз и поможет вам открыть новые горизонты.
Полезные советы
Чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем взять с собой:
- Перекус для восстановления сил в пути.
- Репелленты, особенно в летний период, чтобы защитить себя от насекомых.
Мы с радостью проведём вас по этим удивительным местам, где природа раскрывает свои секреты и дарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту заповедника «Красноярские столбы»!
Начать экскурсию возможно с 9:00 до 17:00, время согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалы:
- Ермак
- Бородок
- Сторожевой
- Калтатская видовка
- Колокольня
- Китайская стенка
- Воробушки
- Такмак
Что включено
- Авторский маршрут с уникальным гидом.
- Фотосессия.
- Гамак.
- Посох силы.
- Ароматный, горячий чай (зимой).
- Семечки для лесных обитателей.
- Ледянка (зимой).
- Мыльные пузыри.
Что не входит в цену
- Проезд до точки встречи и обратно.