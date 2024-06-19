Вы увидите Манские столбы и узнаете об их образовании, заберётесь на часть
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Спальники, пенки-коврики, треккинговые палки предоставляются по запросу без доплат.
Если у вас есть пищевые ограничения, об этом важно сообщить заранее.
Важно взять удобную треккинговую обувь (не новую) и подходящую одежду по погоде. Не забудьте дождевик и куртку. Джинсы, туфли и другая городская одежда не подойдут. При этом не набирайте много вещей, часть путь преодолеем с рюкзаками.
Проживание. В палатках. Полевые условия. Предоставляется всё лагерное снаряжение. По запросу: спальники, пенки-коврики для сна.
Питание. Простая походная кухня. Приготовление на горелке совместно с гидом-проводником. Посуда предоставляется.
Уровень сложности. Поход подойдёт активным путешественникам с опытом треккингов в горах. Во второй день предстоит набрать 800 метров высоты. 10 км пройдём под рюкзаками (личные вещи и часть общественного) — по 5 км за раз, до лагеря и обратно к машине. Остальные 24 км налегке. Желателен походный опыт либо готовность к физическим нагрузкам и затяжным подъёмам и отсутствие страха попасть под дождь. По запросу обеспечим треккинговыми палками.
Программа тура по дням
«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра
Рано утром выезжаем из Красноярска в сторону Кутурчинского Белогорья (200 км). Горный край напоминает знаменитый Маньпупунёр, только добираться сюда гораздо легче и быстрее.
От машины необходимо пройти 5 км с рюкзаками до места палаточного лагеря в лесу у реки Ангул. Установим палатки, отдохнём, вместе приготовим обед на горелке.
Во второй половине дня отправимся в радиальный выход (без рюкзаков) к группе скал «Флот». Увидим 7 именных столбов и ещё множество безымянных различных форм, на часть из которых можно залезть. Насладимся видами с высоты, прогуляемся по кедровому лесу, послушаем тишину. В сезон места богаты черникой и голубикой. Общая протяжённость — 8 км.
Вернёмся в лагерь до захода солнца, приготовим ужин и посидим у костра под звёздным небом.
На плато к скальным столбам через кедровый лес
Проснёмся пораньше, понаблюдаем за просыпающейся природой и позавтракаем.
Сегодня отправимся в радиальный выход на 16 км на плато. Большая часть пути пролегает по живописному лесу. Предстоит набрать 800 метров высоты. С подъёмом перед нами будут открываться панорамные виды вершин хребта и кедровой тайги. Полюбуемся безымянными столбами и огромным массивом «Кит», с которого хорошо просматриваются горы Манского района и красавица-река Мана. Дойдём до края плато, найдём местного Сфинкса и прямо у него на плече устроим обед-перекус.
Примерно к 16:00 вернёмся в лагерь. Соберём палатки, упакуем рюкзаки и отправимся обратно к машине. Переход — 5 км под рюкзаками.
В Красноярске будем не раньше 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Предоставление общественного, кемпингового и кухонного снаряжения
- Предоставление личного снаряжение (спальник, пенка-коврик, треккинговые палки, рюкзак)
- Трансфер от Красноярска и обратно на Nissan Expert (4 места)
- Сопровождение местным гидом-проводником
- Питание с обеда первого дня по послеобеденный полдник-перекус второго дня
- Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие даты
Что не входит в цену
- Билеты до Красноярска и обратно в ваш город