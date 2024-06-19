Отправимся в поход-перезагрузку в края Кутурчинского Белогорья — места напоминают знаменитый Маньпупунёр, однако сюда добраться значительно быстрее и легче.Вы увидите Манские столбы и узнаете об их образовании, заберётесь на часть

из них и остановитесь на пикник на плече у сибирского Сфинкса. Поход проходит в дикой местности, где царит природа и редко встречаются другие люди. С вами будет гид-проводник, хорошо знающий тропы и историю освоения Восточных Саян.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Спальники, пенки-коврики, треккинговые палки предоставляются по запросу без доплат.

Если у вас есть пищевые ограничения, об этом важно сообщить заранее.

Важно взять удобную треккинговую обувь (не новую) и подходящую одежду по погоде. Не забудьте дождевик и куртку. Джинсы, туфли и другая городская одежда не подойдут. При этом не набирайте много вещей, часть путь преодолеем с рюкзаками.