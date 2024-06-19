Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга

Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Отправимся в поход-перезагрузку в края Кутурчинского Белогорья — места напоминают знаменитый Маньпупунёр, однако сюда добраться значительно быстрее и легче.

Вы увидите Манские столбы и узнаете об их образовании, заберётесь на часть
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из них и остановитесь на пикник на плече у сибирского Сфинкса. Поход проходит в дикой местности, где царит природа и редко встречаются другие люди. С вами будет гид-проводник, хорошо знающий тропы и историю освоения Восточных Саян.

Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Спальники, пенки-коврики, треккинговые палки предоставляются по запросу без доплат.

Если у вас есть пищевые ограничения, об этом важно сообщить заранее.

Важно взять удобную треккинговую обувь (не новую) и подходящую одежду по погоде. Не забудьте дождевик и куртку. Джинсы, туфли и другая городская одежда не подойдут. При этом не набирайте много вещей, часть путь преодолеем с рюкзаками.

Проживание. В палатках. Полевые условия. Предоставляется всё лагерное снаряжение. По запросу: спальники, пенки-коврики для сна.

Питание. Простая походная кухня. Приготовление на горелке совместно с гидом-проводником. Посуда предоставляется.

Уровень сложности. Поход подойдёт активным путешественникам с опытом треккингов в горах. Во второй день предстоит набрать 800 метров высоты. 10 км пройдём под рюкзаками (личные вещи и часть общественного) — по 5 км за раз, до лагеря и обратно к машине. Остальные 24 км налегке. Желателен походный опыт либо готовность к физическим нагрузкам и затяжным подъёмам и отсутствие страха попасть под дождь. По запросу обеспечим треккинговыми палками.

Программа тура по дням

1 день

«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра

Рано утром выезжаем из Красноярска в сторону Кутурчинского Белогорья (200 км). Горный край напоминает знаменитый Маньпупунёр, только добираться сюда гораздо легче и быстрее.

От машины необходимо пройти 5 км с рюкзаками до места палаточного лагеря в лесу у реки Ангул. Установим палатки, отдохнём, вместе приготовим обед на горелке.

Во второй половине дня отправимся в радиальный выход (без рюкзаков) к группе скал «Флот». Увидим 7 именных столбов и ещё множество безымянных различных форм, на часть из которых можно залезть. Насладимся видами с высоты, прогуляемся по кедровому лесу, послушаем тишину. В сезон места богаты черникой и голубикой. Общая протяжённость — 8 км.

Вернёмся в лагерь до захода солнца, приготовим ужин и посидим у костра под звёздным небом.

«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра«Флот» Кутурчинского Белогорья и походная романтика у костра
2 день

На плато к скальным столбам через кедровый лес

Проснёмся пораньше, понаблюдаем за просыпающейся природой и позавтракаем.

Сегодня отправимся в радиальный выход на 16 км на плато. Большая часть пути пролегает по живописному лесу. Предстоит набрать 800 метров высоты. С подъёмом перед нами будут открываться панорамные виды вершин хребта и кедровой тайги. Полюбуемся безымянными столбами и огромным массивом «Кит», с которого хорошо просматриваются горы Манского района и красавица-река Мана. Дойдём до края плато, найдём местного Сфинкса и прямо у него на плече устроим обед-перекус.

Примерно к 16:00 вернёмся в лагерь. Соберём палатки, упакуем рюкзаки и отправимся обратно к машине. Переход — 5 км под рюкзаками.

В Красноярске будем не раньше 19:00.

На плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лесНа плато к скальным столбам через кедровый лес

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Предоставление общественного, кемпингового и кухонного снаряжения
  • Предоставление личного снаряжение (спальник, пенка-коврик, треккинговые палки, рюкзак)
  • Трансфер от Красноярска и обратно на Nissan Expert (4 места)
  • Сопровождение местным гидом-проводником
  • Питание с обеда первого дня по послеобеденный полдник-перекус второго дня
  • Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Красноярска и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
Завершение: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Красноярска

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыГастрономические

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