Вперёд, за приключениями — нас ждёт невероятная Хакасия! Совместим заряд адреналина с расслабленным отдыхом и соберём целую коллекцию невероятных видов.Устроим сплав по Белому Июсу — преодолеть реку можно в одиночку

на 1-местном пакрафте или компанией на 3-местной байдарке. Пройдём Тропой предков по скалам Тогыз-Аз — тут обнаружена пещерная стоянка древних людей с жилыми гротами и следами обрядов, а с вершины открываются панорамы долины. Вечер между активностями проведём в простых, но уютных домиках со всем необходимым, пожарим мясо на мангале и попаримся в бане. А на память вы получите яркие кадры, ведь в поездке нас сопроводит фотограф.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Личное туристическое снаряжение:

1. Рюкзак 25-40 литров для похода по тропе

2. Сидушка

3. Кружка, ложка, миска. Посуда должна быть из нержавейки или из специального пластика

4. Фонарик налобный, с батарейками (по желанию)

Одежда:

1. Куртка походная

2. Куртка-тёплая или лёгкий пуховик

3. Лёгкие ветро-влагозащитные штаны, лучше из синтетики

4. Лёгкий свитер и комплект термобелья

5. Запасной комплект одежды (брюки, кофта, футболка, ветровка)

6. Футболка с коротким рукавом

7. Футболка с длинным рукавом

8. Головной убор

9. Нижнее бельё

10. Носки высокие

11. Перчатки осенние

12. Запасные перчатки

13. Бафф или шарф

14. Дождевик

Одежда для фото:

С нами едет фотограф, девушкам рекомендуем взять платье

Обувь:

1. Ботинки треккинговые демисезонные

2. Тапки для бани и для передвижении в помещении

3. Ботинки запасные/лёгкие кроссовки

Остальное:1. Паспорт, медицинский полис2. Очки солнечные (по желанию)3. Бутылка с водой 1 литр4. Личная аптечка5. Полотенце и туалетные принадлежности6. Гигиеническая помада7. Любимые перекусы