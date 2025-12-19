Мои заказы

Активные выходные в Хакасии: сплав по Белому Июсу, треккинг по Тогыз-Аз, баня

Пройти реку на пакрафте или байдарке, проследовать Тропой предков, снять усталость в парной
Вперёд, за приключениями — нас ждёт невероятная Хакасия! Совместим заряд адреналина с расслабленным отдыхом и соберём целую коллекцию невероятных видов.

Устроим сплав по Белому Июсу — преодолеть реку можно в одиночку
на 1-местном пакрафте или компанией на 3-местной байдарке.

Пройдём Тропой предков по скалам Тогыз-Аз — тут обнаружена пещерная стоянка древних людей с жилыми гротами и следами обрядов, а с вершины открываются панорамы долины.

Вечер между активностями проведём в простых, но уютных домиках со всем необходимым, пожарим мясо на мангале и попаримся в бане. А на память вы получите яркие кадры, ведь в поездке нас сопроводит фотограф.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Личное туристическое снаряжение:
1. Рюкзак 25-40 литров для похода по тропе
2. Сидушка
3. Кружка, ложка, миска. Посуда должна быть из нержавейки или из специального пластика
4. Фонарик налобный, с батарейками (по желанию)

Одежда:
1. Куртка походная
2. Куртка-тёплая или лёгкий пуховик
3. Лёгкие ветро-влагозащитные штаны, лучше из синтетики
4. Лёгкий свитер и комплект термобелья
5. Запасной комплект одежды (брюки, кофта, футболка, ветровка)
6. Футболка с коротким рукавом
7. Футболка с длинным рукавом
8. Головной убор
9. Нижнее бельё
10. Носки высокие
11. Перчатки осенние
12. Запасные перчатки
13. Бафф или шарф
14. Дождевик

Одежда для фото:
С нами едет фотограф, девушкам рекомендуем взять платье

Обувь:
1. Ботинки треккинговые демисезонные
2. Тапки для бани и для передвижении в помещении
3. Ботинки запасные/лёгкие кроссовки

Остальное:1. Паспорт, медицинский полис2. Очки солнечные (по желанию)3. Бутылка с водой 1 литр4. Личная аптечка5. Полотенце и туалетные принадлежности6. Гигиеническая помада7. Любимые перекусы

Программа тура по дням

1 день

Сплав по Белому Июсу, баня

Ранним утром отправимся из Красноярска в село Ефремкино (5 часов в пути). По прибытии перекусим и устроим сплав по Белому Июсу на пакрафтах или байдарках. После активного отдыха заселимся в домики, пожарим мясо на мангале и сходим в баню.

2 день

Пешком по Тропе предков

Несколько часов посвятим Тропе предков — маршруту на скальном массиве Тогыз-Аз. С вершины открываются невероятные виды на долину реки Белый Июс. Если позволит время, также посетим Туимский провал (по желанию, за доплату). В Красноярск вернёмся к ночи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание на маршруте
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструктором
  • Сплав по Белому Июсу на пакрафтах или байдарках, обучение правильному поведению на воде, снаряжение, спасательный жилет
  • Прогулка по Тропе предков
  • Баня
  • Групповая походная аптечка
  • Фото
Что не входит в цену
  • Билеты в Красноярск и обратно в ваш город
  • Питание в дороге
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярск, ул. Матросова, 4, 6:00
Завершение: Красноярск, ул. Матросова, 4, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 631 туриста
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!

Тур входит в следующие категории Красноярска

