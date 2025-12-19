Активные выходные в Хакасии: сплав по Белому Июсу, треккинг по Тогыз-Аз, баня
Пройти реку на пакрафте или байдарке, проследовать Тропой предков, снять усталость в парной
Вперёд, за приключениями — нас ждёт невероятная Хакасия! Совместим заряд адреналина с расслабленным отдыхом и соберём целую коллекцию невероятных видов.
Устроим сплав по Белому Июсу — преодолеть реку можно в одиночку читать дальше
на 1-местном пакрафте или компанией на 3-местной байдарке.
Пройдём Тропой предков по скалам Тогыз-Аз — тут обнаружена пещерная стоянка древних людей с жилыми гротами и следами обрядов, а с вершины открываются панорамы долины.
Вечер между активностями проведём в простых, но уютных домиках со всем необходимым, пожарим мясо на мангале и попаримся в бане. А на память вы получите яркие кадры, ведь в поездке нас сопроводит фотограф.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: Личное туристическое снаряжение: 1. Рюкзак 25-40 литров для похода по тропе 2. Сидушка 3. Кружка, ложка, миска. Посуда должна быть из нержавейки или из специального пластика 4. Фонарик налобный, с батарейками (по желанию)
Одежда: 1. Куртка походная 2. Куртка-тёплая или лёгкий пуховик 3. Лёгкие ветро-влагозащитные штаны, лучше из синтетики 4. Лёгкий свитер и комплект термобелья 5. Запасной комплект одежды (брюки, кофта, футболка, ветровка) 6. Футболка с коротким рукавом 7. Футболка с длинным рукавом 8. Головной убор 9. Нижнее бельё 10. Носки высокие 11. Перчатки осенние 12. Запасные перчатки 13. Бафф или шарф 14. Дождевик
Одежда для фото: С нами едет фотограф, девушкам рекомендуем взять платье
Обувь: 1. Ботинки треккинговые демисезонные 2. Тапки для бани и для передвижении в помещении 3. Ботинки запасные/лёгкие кроссовки
Остальное:1. Паспорт, медицинский полис2. Очки солнечные (по желанию)3. Бутылка с водой 1 литр4. Личная аптечка5. Полотенце и туалетные принадлежности6. Гигиеническая помада7. Любимые перекусы
Программа тура по дням
1 день
Сплав по Белому Июсу, баня
Ранним утром отправимся из Красноярска в село Ефремкино (5 часов в пути). По прибытии перекусим и устроим сплав по Белому Июсу на пакрафтах или байдарках. После активного отдыха заселимся в домики, пожарим мясо на мангале и сходим в баню.
2 день
Пешком по Тропе предков
Несколько часов посвятим Тропе предков — маршруту на скальном массиве Тогыз-Аз. С вершины открываются невероятные виды на долину реки Белый Июс. Если позволит время, также посетим Туимский провал (по желанию, за доплату). В Красноярск вернёмся к ночи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание на маршруте
Все трансферы по маршруту
Сопровождение инструктором
Сплав по Белому Июсу на пакрафтах или байдарках, обучение правильному поведению на воде, снаряжение, спасательный жилет
Прогулка по Тропе предков
Баня
Групповая походная аптечка
Фото
Что не входит в цену
Билеты в Красноярск и обратно в ваш город
Питание в дороге
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярск, ул. Матросова, 4, 6:00
Завершение: Красноярск, ул. Матросова, 4, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 631 туриста
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!