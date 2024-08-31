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в машину и сразу выдвинулись в сторону Кутурчинского Белогорья. Время в дороге пролетело быстро, Элиас - интересный собеседник. Дорога по большей части ровная, асфальтирована, ее грунтовая часть вполне проходима. Часть пути до лагеря шли пешком. Эта часть пути не является проблематичной. В долине множество троп, позволяющих пройти к столбам, однако, встречаются места, где приходится двигаться через курумник. В любую погоду следует вооружиться трекинговой палкой, это тот случай, когда она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА. Долина впечатляет, тут есть на что посмотреть. Кутурчинское Белогорье однозначно пополнит вашу коллекцию фото диковинными видами. Однако, этим отзывом ставлю цель не прорекламировать место, а прояснить некоторые нюансы, понимание которых устранит для вас возможные сложности и непредвиденные неприятности. Учитывая, что при переходах между столбами мы сперва движемся на подъем к ним, а потом обратно на спуск к лагерю, в хорошую солнечную погоду вся прогулка будет умеренно трудоемкой, <но!> для мужчины лет 30-40. Однако, мне повезло меньше, весь второй день был дождливый, выше по долине лег туман. В результате курумник стал скользким, а вещи стали промокать: за время подъема промок насквозь. В таком случае обувь не столько промокает, сколько в нее натекает с штанин, поэтому советую перестраховаться и взять с собой галуши, чтобы излишек влаги не мочил штаны ниже колен и соответственно обувь. Обязательно возьмите накомарник и спреи от клещей, мух и комаров. Подумайте о приспособлениях для сушки обуви. Я был на Кутурчинском Белогорье в конце июля, поэтому намокшие вещи держали тепло, однако, в любом случае мокрой одежды следует избегать. Сушиться вы сможете только у костра в лагере, поэтому оставьте в лагере запасные вещи. Большую часть нагрузки при развертывании лагеря и готовке еды Элиас берет на себя, может предоставить палатку, спальники, коврики, трекинговые палки, имеет в походе весь необходимый инструмент, отлично ориентируется и знает местность. Однако, не стесняйтесь помогать. Подписавшись на тур, вы посетите уникальный памятник природы, располагающийся на территории западных Саян. Это странно, но уверен, что Кутурчинское Белогорье - то самое место, про которое рассказывается в русских народных сказках. Посетив эти места, я понял смысл многих русских слов, которых воочию в западной России можно встретить весьма редко. Вековой березовый лес чащей растет поверх буерака-курумника, покрытого как ковром брусничником и черничником, поверх бурелома растет множество смородины, жимолости, богульника, вокруг диковинные столбы, похожие на развалины башен. Уверен, что здесь вы, как и я, поймете, что лапти с обмотками - это не чудоковатая обувь, а реально продуманное и практичное приспособление, позволяющее осуществлять ремонт и сушку обуви прямо на месте, что явно лучше сапогов и берец. Теперь мне очевидно, что странник в лаптях и с посохом - не глупая народная фантазия, а практичный и умелый путешественник. Затерянная в горах долина, волшебный край. Однозначно рекомендую Кутурчинское Белогорье к посещению.