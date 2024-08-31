Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро (точно...
9 июл в 08:00
12 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красноярск - центр России
Начало: Железнодорожный вокзал г. Красноярска
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
15 июл в 07:00
16 июл в 07:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Красноярск и Дивногорск: экскурсии, Красноярские Столбы и прогулка по Енисею
Погрузиться в философию столбизма, увидеть главные места Красноярска и прокатиться на теплоходе
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Красноярска, утро (точное ...
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
24 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина31 августа 2024Экскурсия покупалась как подарок мужу на день рождение. Он очень доволен. По его просьбе выкладываю его отзыв🙂. Михаил (43 года): Это было
- ППахомов18 августа 2024Был в Красноярске проездом, решил начать посещение края с прогулки на природе. Этот тур идеально подходит. Элиас встретил на вокзале, погрузились
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «2-дневные туры»
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