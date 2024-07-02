Туры на 3 дня в Красноярске

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Красноярске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ергаки. Каменный город
Пешая
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
8 авг в 10:00
от 21 500 за человека
Восхождение на Борус в Саянах
Пешая
1 отзыв
3 дня
Восхождение на Борус в Саянах
Начало: Красноярск
2 янв в 10:00
16 000 за человека
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Пешая
На автобусе
3 дня
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Начало: г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58 ст3, оф. 17
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Ергаки. Каменный город
    Это было очень яркое путешествие… Поход в "Каменный город" и на "Висячий камень" для людей любого возраста, но всё таки
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    физ. подготовка имеет большое значение. Пришлось подниматься по большому количеству ступеней, скакать по каменным глыбам. Важно иметь правильную обувь с хорошим сцеплением подошвы для таких походов. Это не самые сложные маршруты, но при жаре 38 для меня были тяжеловаты. Повезло с группой и конечно с проводником Николаем. Полное понимание и внимательное отношение. С юмором и хорошим настроением наша группа преодолела все трудности похода. Спасибо огромное организаторам тура, водителям и главное нашему проводнику Николаю! Самые лучшие впечатления останутся надолго!

    Это было очень яркое путешествие… Поход в &quot;Каменный город&quot; и на &quot;Висячий камень&quot; для людей любогоЭто было очень яркое путешествие… Поход в &quot;Каменный город&quot; и на &quot;Висячий камень&quot; для людей любого
  • К
    Кристина
    25 июня 2024
    Ергаки. Каменный город
    Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и просто общения и отношения 😊 Увиденные места поражают масштабом и красотой. Однозначно вернусь ещё раз в Ергаки ☺
    Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе иОгромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и
  • М
    Марина
    20 июня 2024
    Ергаки. Каменный город
    Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍 Инструктора были на высоте, создали дружную обстановку, идти было одно удовольствие ☺️ очень красивая природа, открываются такие прекрасные виды, хочется бесконечно ими любоваться 🥰
    Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍
  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Осень в Красноярье
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Осень в Красноярье
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Восхождение на Борус в Саянах
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
  • А
    Александр
    18 июля 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды
  • Л
    Людмила
    11 октября 2022
    Осень в Красноярье
    Только вернулись из поездки по туру "Осень в Красноярье". За три дня увидели своими глазами выжимку из самого интересного в
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    Красноярске и его окрестностях. Ощутили широту и мощь нашей Енисейской Сибири. Жили в самом центре города, рядом театры (вечерами с удовольствием ходили на балет и спектакли), много кафе и столовых. Огромное спасибо нашему гиду Людмиле, человеку очень любящему и знающему свой край. Через такие поездки лучше узнаёшьсвою страну и её историю. Тур рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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