Е Елена Ергаки. Каменный город читать дальше физ. подготовка имеет большое значение. Пришлось подниматься по большому количеству ступеней, скакать по каменным глыбам. Важно иметь правильную обувь с хорошим сцеплением подошвы для таких походов. Это не самые сложные маршруты, но при жаре 38 для меня были тяжеловаты. Повезло с группой и конечно с проводником Николаем. Полное понимание и внимательное отношение. С юмором и хорошим настроением наша группа преодолела все трудности похода. Спасибо огромное организаторам тура, водителям и главное нашему проводнику Николаю! Самые лучшие впечатления останутся надолго! Это было очень яркое путешествие… Поход в "Каменный город" и на "Висячий камень" для людей любого возраста, но всё таки

К Кристина Ергаки. Каменный город Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и просто общения и отношения 😊 Увиденные места поражают масштабом и красотой. Однозначно вернусь ещё раз в Ергаки ☺

М Марина Ергаки. Каменный город Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍 Инструктора были на высоте, создали дружную обстановку, идти было одно удовольствие ☺️ очень красивая природа, открываются такие прекрасные виды, хочется бесконечно ими любоваться 🥰

М Маврина Ергаки. Ночь у Параболы Всё Супер!!!

А Алина Ергаки. Ночь у Параболы Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

С Сергей Осень в Красноярье читать дальше а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю! Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,

Ю Юрий Осень в Красноярье Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

Е Егор Восхождение на Борус в Саянах Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

А Александр Ергаки. Ночь у Параболы Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.