4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
8 авг в 10:00
от 21 500₽ за человека
3 дня
Восхождение на Борус в Саянах
Начало: Красноярск
2 янв в 10:00
16 000₽ за человека
3 дня
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Начало: г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58 ст3, оф. 17
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена2 июля 2024Это было очень яркое путешествие… Поход в "Каменный город" и на "Висячий камень" для людей любого возраста, но всё таки
- ККристина25 июня 2024Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и просто общения и отношения 😊 Увиденные места поражают масштабом и красотой. Однозначно вернусь ещё раз в Ергаки ☺
- ММарина20 июня 2024Отличный тур ⛰️ за три дня успели посетить Каменный город, Висячий камень, Пик Художника, Водопад 😍 Инструктора были на высоте, создали дружную обстановку, идти было одно удовольствие ☺️ очень красивая природа, открываются такие прекрасные виды, хочется бесконечно ими любоваться 🥰
- ММаврина30 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ССергей22 августа 2023Осень в КрасноярьеОрганизован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Осень в КрасноярьеВсё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ЕЕгор15 августа 2023Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
- ААлександр18 июля 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
- ЛЛюдмила11 октября 2022Осень в КрасноярьеТолько вернулись из поездки по туру "Осень в Красноярье". За три дня увидели своими глазами выжимку из самого интересного в
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Красноярске в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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