Самые технологичные, самые загадочные и самые недоступные сооружения в окрестностях Петербурга, форт "Обручев" и форт "Зверев" станут, на сей раз, целью нашей морской экспедиции "Форты и маяки Кронштадта". Это настоящее приключение для тех, у кого захватывает дух от архитектурных и инженерных решений позапрошлого столетия,"законсервированных" в Маркизовой Луже и посему сохранивших дух времени и неповторимую атмосферу сталкерского декаданса.

Форты Кронштадта - это уникальные фортификационные сооружения, создававшиеся на протяжении двух веков для защиты Петербурга со стороны Балтики.

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В акватории Финского залива близ о. Котлин находится 17 фортов. Каждый из них имеет неповторимую историю, тайны и загадки. В настоящее время большая часть из них заброшены, а царящая там атмосфера невероятна фотогенична.

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Географически форты делятся на южные и северные относительно Котлина и дамбы, что обуславливает их доступность для нашего 8-ми часового похода.

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Основное время мы проведем на самом масштабном южном форте "Обручев", где насладимся детальным осмотром его инженерно-архитектурного комплекса. Затем, перейдем на южный форт "Зверев" для осмотра расплавившихся в результате неизвестного воздействия кирпичных сводов в его чреве.

Во время всей поездки нас будет сопровождать профессиональный фотограф, чтобы на память остались кадры из неординарного путешествия.