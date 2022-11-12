Маяки и Форты Кронштадта

Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
Маяки и Форты Кронштадта
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Что вас ожидает 🤩

  • Остров фортов, уникальный культурно-исторический кластер, благодаря развитию которого открылся доступ к форту "Петр I", ранее закрытому военному объекту. С его пристани мы и отправимся в наше морское путешествие.
  • Юго-Восточный Котлин вдоль Кронштадского Корабельного фарватора
  • И восточный судовой проход (шлюз) дамбы (будем проходить мимо интереснейшей морской инфраструктуры о. Котлин)
  • Форт Обручев (минимум 1,5 часа будет отведено на осмотр всех закоулок форта общей площадью 50 тыс. м кв!!) Оружейные дворики, потерны, механизмы подачи снарядов, прожекторные шахты, казематы, наблюдательные пункты - вообщем все то, что в начале 20 века было передовыми оборонными технологиями и хранилось в строжайшем секрете.
  • Форт Зверев, хоть и более скромный в плане инфраструктуры, несомненно оставляющий неизгладимое впечатление сводами расплавленного кирпича в его казематах, породившими ореол таинственности и мистицизма
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самые технологичные, самые загадочные и самые недоступные сооружения в окрестностях Петербурга, форт "Обручев" и форт "Зверев" станут, на сей раз, целью нашей морской экспедиции "Форты и маяки Кронштадта". Это настоящее приключение для тех, у кого захватывает дух от архитектурных и инженерных решений позапрошлого столетия,"законсервированных" в Маркизовой Луже и посему сохранивших дух времени и неповторимую атмосферу сталкерского декаданса.
Форты Кронштадта - это уникальные фортификационные сооружения, создававшиеся на протяжении двух веков для защиты Петербурга со стороны Балтики.

В акватории Финского залива близ о. Котлин находится 17 фортов. Каждый из них имеет неповторимую историю, тайны и загадки. В настоящее время большая часть из них заброшены, а царящая там атмосфера невероятна фотогенична.

Географически форты делятся на южные и северные относительно Котлина и дамбы, что обуславливает их доступность для нашего 8-ми часового похода.

Основное время мы проведем на самом масштабном южном форте "Обручев", где насладимся детальным осмотром его инженерно-архитектурного комплекса. Затем, перейдем на южный форт "Зверев" для осмотра расплавившихся в результате неизвестного воздействия кирпичных сводов в его чреве.
Во время всей поездки нас будет сопровождать профессиональный фотограф, чтобы на память остались кадры из неординарного путешествия.

по субботам и воскресеньям в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка на катере
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Трансфер СПб/Кронштадт/СПб
  • Питание
Место начала и завершения?
Цитадельское ш. , 14, Кронштадт, Остров Фортов
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Наша экспедиция предполагает перемещение на судне открытого типа, поэтому, вне зависимости от прогноза погоды, рекомендуем взять с собой утепленную непродуваемую и непромокаемую одежду.
  • Сооружения, которые мы посетим не эксплуатируются десятилетиями, поэтому их осмотр требует от посетителей осмотрительности. Для осмотра некоторых помещений вам потребуется карманный или налобный фонарь.
  • Питьевую воду, горячий напиток в термосе и провизию берите с собой. Место для "пикника на обочине" будет превосходным!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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