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Описание
Что вас ожидает
Кронштадт в историях — морских и не только. Каждое здание в Кронштадте дышит историей, и почти всегда она связана с морем. Мы поговорим о жизни моряков в былые времена, выясним, кто такой Ованес Айвазян и что он забыл в Кронштадте, почему Кронштадт — родина радио, откуда на гербе города Котелок, и что не так с постаментом у памятника адмиралу Макарову. Разберёмся, как тут всё появилось и зачем это всё нужно!
Корабли и гавани. Морской город немыслим без кораблей, поэтому мы обязательно посмотрим на суда в Средней гавани и попробуем представить, как была устроена морская жизнь Кронштадта в эпоху парусного флота.
Якорная площадь и Морской собор. В сердце города-форта перед вами предстанет храм-мемориал — Никольский Морской собор, который мы детально осмотрим снаружи. Я расскажу об истории строения, его архитектурных особенностях, а внутрь вы сможете зайти самостоятельно после экскурсии.
Также мы пройдём по главной улице города с интригующим названием, разберемся, кто изображён на панно «Триумф российского флота», и полюбуемся видами Финского залива.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, посещение каких-либо музеев и зданий (в том числе Морского собора) не предполагается
Погода кронштадтская достаточно сурова, поэтому позаботьтесь о зонтах и теплой одежде
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Кронштадте
Провёл 131 экскурсию для 199 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. И я очень люблю Санкт-Петербург. Настолько сильно, что однажды решил делиться этой любовью с окружающими. Так я и стал экскурсоводом. Люблю рассказывать как о традиционно-классических, так и о менее популярных и малоизвестных уголках города. Предпочитаю нестандартные маршруты: редко посещаемые улицы и кварталы в историческом центре. А также спальные районы, в которых порой тоже можно найти что-то неожиданно интересное. Буду очень рад знакомству с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Ольга
22 авг 2022
Отличная экскурсия для первого знакомства с Кронштадтом. Было познавательно и взрослым и, что для меня важно, детям тоже. Наш внук 10-ти лет с интересом слушал, многое запомнил. Большое спасибо гиду Виктору за проведенное с пользой время и за то, что он щедро делился с нами своими знаниями! Осталось очень приятное впечатление.
Татьяна
21 авг 2022
Благодарим Виктора за очень интересные истории, которые запали в душу, благодаря лёгкой подаче фактов и юмору, присущему оратору. Хочеться вернуться ещё.
А
Алексей
16 авг 2022
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Кронштадтом. Все основные места с рассказами и советы что можно еще посетить после экскурсии самостоятельно.
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Ирина
15 авг 2022
Первое знакомство с городом было интересным. Экскурсия подойдёт тем, кто в Кронштадте впервые. Виктор умеет увлечь слушателей эмоциональным рассказом об основных достопримечательностях.
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Елена
15 авг 2022
Очень живая подача материала, Виктор умеет держать внимание группы. Экскурсия охватывает все must see места, получили советы, где покушать и куда еще сходить в Кронштадте.
Katrin
14 авг 2022
Обзорная прогулка понравилась! Виктор интересный рассказчик и главное с юмором) информативно, увлекательно и без занудства.
Валерия
14 авг 2022
Рекомендую! Прекрасный баланс времени, исторических дат, фактов, историй, и юмора! Сыну 14 лет понравилась экскурсия. Также оценила, что в группе не более 20 человек.
И
Ирина
11 авг 2022
Для тех кто впервые в Кронштадте, нам было интересно пройтись по маршруту. Интересная подача материала!
И
Ирина
11 авг 2022
Экскурсия информативная, по основным достопримечвтельностям города. Экскурсовод в понятной форме преподаёт материал. Из пожеланий: добавить немного времени на фото у карты и символа города.
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Наталья
10 авг 2022
Отличная экскурсия, интересно и по существу.
А
Александр
4 авг 2022
Благодарен Виктору за прекрасную экскурсию, было интересно и очень познавательно. Будет возможность, то обязательно приму участие в других его экскурсиях по Питеру.
Александра
1 авг 2022
В целом, экскурсия хорошая чисто для ознакомления с городом и основными достопримечательностями. Но скучновато, потому что это основные достопримечательности. Хочется какой-то изюминки, чего-то «закадрового», но понимаю, что это может быть только на индивидуальной экскурсии и на машине, чтобы поездить по острову. Гид хороший, знает свой предмет и может ответить на любые вопросы. В общем, для того, чтобы получить приблизительное представление о городе, его истории и основных достопримечательностях за 2 часа - экскурсия идеальная.
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Лариса
26 июля 2022
Огромное спасибо Виктору за очень интересную, познавательную экскурсию
С
Светлана
20 июля 2022
Прекрасная экскурсия. Всё очень понравилось.
Т
Татьяна
20 июля 2022
Замечательная экскурсия! Ничего лишнего, никаких шоптуров, рекламы и других излишеств. Очень динамичная. Спасибо, Виктор.
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