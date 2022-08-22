Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка

Пройти по улицам города-форта, услышать истории о моряках и перенестись в эпоху парусного флота

5
15 отзывов
С радостью стану вашим проводником по Кронштадту — городу-форту с давними боевыми подвигами, славными историями и моряцкими байками. Мы пройдём классическим маршрутом, обращая при этом внимание на небанальные детали.

Заглянем в гавань, чтобы посмотреть на корабли и маяк, пройдем по следам адмиралов и художников, а в финале разберемся в архитектуре Морского собора.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
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Описание

Что вас ожидает

Кронштадт в историях — морских и не только. Каждое здание в Кронштадте дышит историей, и почти всегда она связана с морем. Мы поговорим о жизни моряков в былые времена, выясним, кто такой Ованес Айвазян и что он забыл в Кронштадте, почему Кронштадт — родина радио, откуда на гербе города Котелок, и что не так с постаментом у памятника адмиралу Макарову. Разберёмся, как тут всё появилось и зачем это всё нужно!

Корабли и гавани. Морской город немыслим без кораблей, поэтому мы обязательно посмотрим на суда в Средней гавани и попробуем представить, как была устроена морская жизнь Кронштадта в эпоху парусного флота.

Якорная площадь и Морской собор. В сердце города-форта перед вами предстанет храм-мемориал — Никольский Морской собор, который мы детально осмотрим снаружи. Я расскажу об истории строения, его архитектурных особенностях, а внутрь вы сможете зайти самостоятельно после экскурсии.

Также мы пройдём по главной улице города с интригующим названием, разберемся, кто изображён на панно «Триумф российского флота», и полюбуемся видами Финского залива.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, посещение каких-либо музеев и зданий (в том числе Морского собора) не предполагается
  • Погода кронштадтская достаточно сурова, поэтому позаботьтесь о зонтах и теплой одежде

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кронштадте в районе Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка (Татьяна)Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка (Татьяна)
О
22 авг 2022
Отличная экскурсия для первого знакомства с Кронштадтом. Было познавательно и взрослым и, что для меня важно, детям тоже. Наш внук 10-ти лет с интересом слушал, многое запомнил. Большое спасибо гиду Виктору за проведенное с пользой время и за то, что он щедро делился с нами своими знаниями! Осталось очень приятное впечатление.
Татьяна
21 авг 2022
Благодарим Виктора за очень интересные истории, которые запали в душу, благодаря лёгкой подаче фактов и юмору, присущему оратору. Хочеться вернуться ещё.
Благодарим Виктора за очень интересные истории, которые запали в душу, благодаря лёгкой подаче фактов и юмору,Благодарим Виктора за очень интересные истории, которые запали в душу, благодаря лёгкой подаче фактов и юмору,
А
16 авг 2022
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Кронштадтом. Все основные места с рассказами и советы что можно еще посетить после экскурсии самостоятельно.
И
15 авг 2022
Первое знакомство с городом было интересным. Экскурсия подойдёт тем, кто в Кронштадте впервые. Виктор умеет увлечь слушателей эмоциональным рассказом об основных достопримечательностях.
Е
15 авг 2022
Очень живая подача материала, Виктор умеет держать внимание группы. Экскурсия охватывает все must see места, получили советы, где покушать и куда еще сходить в Кронштадте.
Katrin
14 авг 2022
Обзорная прогулка понравилась! Виктор интересный рассказчик и главное с юмором) информативно, увлекательно и без занудства.
Валерия
14 авг 2022
Рекомендую!
Прекрасный баланс времени, исторических дат, фактов, историй, и юмора! Сыну 14 лет понравилась экскурсия.
Также оценила, что в группе не более 20 человек.
И
11 авг 2022
Для тех кто впервые в Кронштадте, нам было интересно пройтись по маршруту. Интересная подача материала!
И
11 авг 2022
Экскурсия информативная, по основным достопримечвтельностям города. Экскурсовод в понятной форме преподаёт материал. Из пожеланий: добавить немного времени на фото у карты и символа города.
Н
10 авг 2022
Отличная экскурсия, интересно и по существу.
А
4 авг 2022
Благодарен Виктору за прекрасную экскурсию, было интересно и очень познавательно. Будет возможность, то обязательно приму участие в других его экскурсиях по Питеру.
Александра
1 авг 2022
В целом, экскурсия хорошая чисто для ознакомления с городом и основными достопримечательностями. Но скучновато, потому что это основные достопримечательности. Хочется какой-то изюминки, чего-то «закадрового», но понимаю, что это может быть только на индивидуальной экскурсии и на машине, чтобы поездить по острову. Гид хороший, знает свой предмет и может ответить на любые вопросы. В общем, для того, чтобы получить приблизительное представление о городе, его истории и основных достопримечательностях за 2 часа - экскурсия идеальная.
Л
26 июля 2022
Огромное спасибо Виктору за очень интересную, познавательную экскурсию
С
20 июля 2022
Прекрасная экскурсия. Всё очень понравилось.
Т
20 июля 2022
Замечательная экскурсия! Ничего лишнего, никаких шоптуров, рекламы и других излишеств. Очень динамичная. Спасибо, Виктор.

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