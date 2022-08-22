С радостью стану вашим проводником по Кронштадту — городу-форту с давними боевыми подвигами, славными историями и моряцкими байками. Мы пройдём классическим маршрутом, обращая при этом внимание на небанальные детали. Заглянем в гавань, чтобы посмотреть на корабли и маяк, пройдем по следам адмиралов и художников, а в финале разберемся в архитектуре Морского собора.

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Описание

Что вас ожидает

Кронштадт в историях — морских и не только. Каждое здание в Кронштадте дышит историей, и почти всегда она связана с морем. Мы поговорим о жизни моряков в былые времена, выясним, кто такой Ованес Айвазян и что он забыл в Кронштадте, почему Кронштадт — родина радио, откуда на гербе города Котелок, и что не так с постаментом у памятника адмиралу Макарову. Разберёмся, как тут всё появилось и зачем это всё нужно!

Корабли и гавани. Морской город немыслим без кораблей, поэтому мы обязательно посмотрим на суда в Средней гавани и попробуем представить, как была устроена морская жизнь Кронштадта в эпоху парусного флота.

Якорная площадь и Морской собор. В сердце города-форта перед вами предстанет храм-мемориал — Никольский Морской собор, который мы детально осмотрим снаружи. Я расскажу об истории строения, его архитектурных особенностях, а внутрь вы сможете зайти самостоятельно после экскурсии.

Также мы пройдём по главной улице города с интригующим названием, разберемся, кто изображён на панно «Триумф российского флота», и полюбуемся видами Финского залива.

Организационные детали