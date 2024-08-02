6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
17 авг в 15:00
19 авг в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
17 авг в 16:00
19 авг в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 21.00
17 авг в 16:00
19 авг в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
36 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Отличная экскурсия. Светлана, спасибо большое
- ААлексей28 июля 2024Интересно, динамично, разнообразно. О городе, о крепости, о флоте. Нас было 6 человек от 14 до 52 лет и всем было интересно и нескучно, хотя экскурсия 6 часовая, и более того, не первая с Никитой.
- ЕЕлена20 июля 2024Огромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - это тот человек, который с
- ММарина12 июля 2024Большое спасибо Никите за грамотно организованную экскурсию! Кронштадт представлен человеком который его знает и любит. 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендую! Не пожалеете.
- ￼￼Anna8 июля 2024Одна из лучших экскурсий, которые я посещала!
- ЮЮлия26 июня 2024Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по
- ЕЕлена12 июня 2024Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
- ИИрина9 января 2024Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
- ЕЕлена11 декабря 2023Отличная экскурсия, несмотря на то, что проходила в зимнее время, все очень увлекательно и интересно. Никита - замечательный экскурсовод, интересный рассказчик, который любит и гордится своим городом.
- nnata_che7 мая 2021Самая познавательная из экскурсий за многие годы! Эрудированный интеллигентный рассказчик, любящий свой город и страну. 6 часов пролетели на одном дыхании. Все продуманно до мелочей. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
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