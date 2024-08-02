Экскурсии на 1 день в Кронштадте

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Кронштадте, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории Кронштадта и острова Котлин
На машине
60 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
17 авг в 15:00
19 авг в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
На машине
9 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
31 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
17 авг в 16:00
19 авг в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 21.00
17 авг в 16:00
19 авг в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Маяки и Форты Кронштадта
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
36 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Отличная экскурсия. Светлана, спасибо большое
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Интересно, динамично, разнообразно. О городе, о крепости, о флоте. Нас было 6 человек от 14 до 52 лет и всем было интересно и нескучно, хотя экскурсия 6 часовая, и более того, не первая с Никитой.
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Огромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - это тот человек, который с
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    большой любовью относится к своему городу, знает о нем практически все и делится с нами этими знаниями!! Отдельное спасибо за вкусные печенюшки))) Рекомендуем посетить Кронштадт именно с Никитой!!!!

    Огромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - этоОгромное спасибо Никите за великолепную экскурсию! Мы получили истинное удовольствие и массу впечатлений!!! Никита - это
  • М
    Марина
    12 июля 2024
    Кронштадт в рассказах русского офицера
    Большое спасибо Никите за грамотно организованную экскурсию! Кронштадт представлен человеком который его знает и любит. 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендую! Не пожалеете.
  • ￼Anna
    8 июля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Одна из лучших экскурсий, которые я посещала!
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по
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    истории России и ее армии и флота, и по инженерии, и строительству, и по экологии. Никита обладает энциклопедическими знаниями в разных областях, при этом рассказывает очень понятно и интересно, чувствуется, что ориентируется на слушателей. У нас была маленькая группа: двое взрослых и двое школьников (13 и 16 лет). Все в полном восторге!

  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
    Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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    впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

  • Е
    Елена
    11 декабря 2023
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Отличная экскурсия, несмотря на то, что проходила в зимнее время, все очень увлекательно и интересно. Никита - замечательный экскурсовод, интересный рассказчик, который любит и гордится своим городом.
  • n
    nata_che
    7 мая 2021
    Кронштадт в рассказах русского офицера
    Самая познавательная из экскурсий за многие годы! Эрудированный интеллигентный рассказчик, любящий свой город и страну. 6 часов пролетели на одном дыхании. Все продуманно до мелочей. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На весь день»

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  1. Истории Кронштадта и острова Котлин
  2. Петергоф и Кронштадт за один день
  3. Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
  4. Кронштадт в рассказах русского офицера
  5. Маяки и Форты Кронштадта
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Итальянский дворец
  9. Форт Пётр I
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 13 900 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кронштадт на 1 день, гиды Кронштадта подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кронштадт так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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