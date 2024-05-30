Форт Пётр I – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Форт Пётр I» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
21 отзыв
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100 за человека
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Джон
    30 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Качество работы и Дорого
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
  • Г
    Горелова
    13 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
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    и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами!

  • Е
    Елена
    11 декабря 2023
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Отличная экскурсия, несмотря на то, что проходила в зимнее время, все очень увлекательно и интересно. Никита - замечательный экскурсовод, интересный рассказчик, который любит и гордится своим городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форт Пётр I»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форты Кронштадта: обзорная прогулка
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  3. Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Форт Пётр I" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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