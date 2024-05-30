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Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
45 минут
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжон30 мая 2024Качество работы и Дорого
- ЕЕкатерина14 мая 2024Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
- ЕЕлена14 мая 2024Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
- ГГорелова13 мая 2024Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
- ААлексей12 мая 2024Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
- ЕЕлена11 декабря 2023Отличная экскурсия, несмотря на то, что проходила в зимнее время, все очень увлекательно и интересно. Никита - замечательный экскурсовод, интересный рассказчик, который любит и гордится своим городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форт Пётр I»
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