Мои заказы

Музей военно-морской славы в Кронштадте

Откройте для себя захватывающую историю военно-морского флота России в Кронштадте. Погрузитесь в мир экспозиций и подводных лодок
Экскурсия в Музей военно-морской славы в Кронштадте - это шанс увидеть мощь и величие российского флота.

Вниманию гостей представлена подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", первая атомная субмарина Советского Союза.

В залах арсенала
читать дальше

времён Николая II можно изучить интерактивные экспозиции, посвящённые морским путям через Древнюю Русь.

Также экскурсия включает обзор фортов "Кроншлот", "Пётр I" и "Александр I", которые играли важную роль в обороне.

Это путешествие по истории флота позволит узнать о трудностях, с которыми сталкивались моряки, и о развитии кораблестроения в России

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Уникальные экспозиции
  • 🔍 История флота России
  • 🛳 Подводная лодка К-3
  • 🗺 Интерактивные залы
  • 🏰 Форты Кронштадта
Музей военно-морской славы в Кронштадте© Егор
Музей военно-морской славы в Кронштадте© Егор
Музей военно-морской славы в Кронштадте© Егор
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»
  • Форт «Кроншлот»
  • Форт «Пётр I»
  • Форт «Александр I»

Описание экскурсии

Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Вы рассмотрите первую атомную подводную лодку, построенную в Советском Союзе. Обсудим, что она повидала за 29 лет службы в составе военно-морского флота.

Интерактивные экспозиции, расположенные в 14 залах арсенала времён Николая II. Например, мы изучим карту морских и речных путей через Древнюю Русь.

Форты: «Кроншлот», «Пётр I» и «Александр I» (Чумной). Со стороны посмотрим на сооружения и поговорим об их удачной локации и реалистичных перспективах развития.

На экскурсии вы услышите:

  • а был ли в нашей стране военный флот до реформ Петра I
  • с какими трудностями приходилось сталкиваться морякам
  • как назывались первые плавсредства и где они базировались
  • как выглядели корабли допетровской эпохи
  • историю России через историю развития военно-морского флота

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей: стандартный — 400 ₽, льготный — 200 ₽, и экскурсионное обслуживание — 2000 ₽
  • Подводную лодку мы осмотрим снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В здании музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Кронштадте
Провёл экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор. Я дипломированный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу уникальные авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александра
Александра
5 июл 2025
Спасибо большое Егору за нашу незабываемую экскурсию по Военно-морскому музею в Кронштадте. Планируем еще раз посетить этот музей с нашими родителями и обязательно еще раз будем обращаться именно к Егору.
читать дальше

Интеллигентный, знающий, прекрасный рассказчик, что очень важно - бывший подводник. А бывших, как говорится, не бывает. Музей огромный, два этажа, но время пролетело незаметно, экскурсия - на одном дыхании. Не перегружено, легко, много интересных случаев и коротких историй, украсивших экскурсию. Сын задал 100 вопросов, гид терпеливо отвечал на все. Было ощущение, что мы были в сопровождении нашего хорошего товарища. Всем искренне рекомендую.

Входит в следующие категории Кронштадта

Похожие экскурсии из Кронштадта

Понять величие Кронштадта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
На машине
6.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Посетите величественные фонтаны Петергофа и морскую крепость Кронштадт. История и архитектура оживают на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Откройте для себя величие Кронштадта через его Морской собор и узнайте о значимых исторических событиях. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Кронштадте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кронштадте