Экскурсия в Музей военно-морской славы в Кронштадте - это шанс увидеть мощь и величие российского флота.
Вниманию гостей представлена подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", первая атомная субмарина Советского Союза.
В залах арсенала
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальные экспозиции
- 🔍 История флота России
- 🛳 Подводная лодка К-3
- 🗺 Интерактивные залы
- 🏰 Форты Кронштадта
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»
- Форт «Кроншлот»
- Форт «Пётр I»
- Форт «Александр I»
Описание экскурсии
Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Вы рассмотрите первую атомную подводную лодку, построенную в Советском Союзе. Обсудим, что она повидала за 29 лет службы в составе военно-морского флота.
Интерактивные экспозиции, расположенные в 14 залах арсенала времён Николая II. Например, мы изучим карту морских и речных путей через Древнюю Русь.
Форты: «Кроншлот», «Пётр I» и «Александр I» (Чумной). Со стороны посмотрим на сооружения и поговорим об их удачной локации и реалистичных перспективах развития.
На экскурсии вы услышите:
- а был ли в нашей стране военный флот до реформ Петра I
- с какими трудностями приходилось сталкиваться морякам
- как назывались первые плавсредства и где они базировались
- как выглядели корабли допетровской эпохи
- историю России через историю развития военно-морского флота
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Отдельно оплачиваются билеты в музей: стандартный — 400 ₽, льготный — 200 ₽, и экскурсионное обслуживание — 2000 ₽
- Подводную лодку мы осмотрим снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В здании музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Кронштадте
Провёл экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор. Я дипломированный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу уникальные авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
5 июл 2025
Спасибо большое Егору за нашу незабываемую экскурсию по Военно-морскому музею в Кронштадте. Планируем еще раз посетить этот музей с нашими родителями и обязательно еще раз будем обращаться именно к Егору.
