Экскурсия в Музей военно-морской славы в Кронштадте - это шанс увидеть мощь и величие российского флота.Вниманию гостей представлена подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", первая атомная субмарина Советского Союза.В залах арсенала

времён Николая II можно изучить интерактивные экспозиции, посвящённые морским путям через Древнюю Русь. Также экскурсия включает обзор фортов "Кроншлот", "Пётр I" и "Александр I", которые играли важную роль в обороне. Это путешествие по истории флота позволит узнать о трудностях, с которыми сталкивались моряки, и о развитии кораблестроения в России

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Кронштадте

Егор Ваш гид в Кронштадте

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Вы рассмотрите первую атомную подводную лодку, построенную в Советском Союзе. Обсудим, что она повидала за 29 лет службы в составе военно-морского флота.

Интерактивные экспозиции, расположенные в 14 залах арсенала времён Николая II. Например, мы изучим карту морских и речных путей через Древнюю Русь.

Форты: «Кроншлот», «Пётр I» и «Александр I» (Чумной). Со стороны посмотрим на сооружения и поговорим об их удачной локации и реалистичных перспективах развития.

На экскурсии вы услышите:

а был ли в нашей стране военный флот до реформ Петра I

с какими трудностями приходилось сталкиваться морякам

как назывались первые плавсредства и где они базировались

как выглядели корабли допетровской эпохи

историю России через историю развития военно-морского флота

Организационные детали