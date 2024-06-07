Интересные экскурсии для школьного возраста в Кронштадте

Найдено 24 экскурсии в категории «Для школьников» в Кронштадте, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт глазами мальчишки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800 за человека
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Маячный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 10 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600 за человека
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950 за всё до 15 чел.
Гастрономический Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Герои города воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444 за всё до 5 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
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    мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын с удовольствием ходил,лазил,слушал экскурсию,что бывает не всегда. Алексей преподносил материал не сухо,видно что любит свое дело и с удовольствием это делает. Место красивое. Нам с сыном очень понравились подземные сооружения. Спасибо Николаю за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Кронштадт глазами мальчишки
  2. Кронштадт: 300 лет за три часа
  3. Истории Кронштадта и острова Котлин
  4. Кронштадт - хранитель морского флота
  5. Кронштадт - мифы и реальность
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
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